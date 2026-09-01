Χρηστίδης: Στόχος μας να πείσουμε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή

«Τα αποτελέσματα των επόμενων εθνικών εκλογών θα είναι πολύ διαφορετικά από τις δημοσκοπήσεις που διαβάζουμε σήμερα», τόνισε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.

Όπως σημείωσε, η ανάγκη για μια διαφορετική πολιτική είναι εμφανής στην κοινωνία και το ζητούμενο για το ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει σε αυτή την ανάγκη συγκεκριμένο περιεχόμενο και πρακτικές απαντήσεις.

«Έχει σημασία να μιλήσουμε για τη 13η σύνταξη, για τον 13ο μισθό στον δημόσιο τομέα, για την κατάργηση του 13ωρου. Αυτά χρειάζονται οι πολίτες. Πρακτικές απαντήσεις για τα πολύ μεγάλα ζητήματα της ακρίβειας και του κόστους ζωής. Γιατί, για παράδειγμα, πληρώνουμε τόσο υψηλά ενοίκια στην Ελλάδα ενώ δεν τα πληρώνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη; Γιατί πληρώνουμε τόσο ακριβά τον πληθωρισμό τροφίμων και δεν το πληρώνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη», διερωτήθηκε.

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις και τη συζήτηση για τη δεύτερη θέση, ο Παύλος Χρηστίδης ήταν σαφής.

«Εγώ προσωπικά δεν υιοθετώ τη μάχη της δεύτερης θέσης. Δεν με ενδιαφέρει η μάχη της δεύτερης θέσης. Εκεί έξω δεν υπάρχει κανένας, ο οποίος να μας ρωτάει ποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό που ζητάει ο κόσμος είναι μία άλλη πολιτική. Άρα σε αυτό που πρέπει να απαντήσουμε στον κόσμο είναι αν μπορούμε να κάνουμε πράξη αυτή την άλλη πολιτική», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για μια σειρά πολιτικών, εγκαλώντας την για επικοινωνιακή διαχείριση και όχι ουσιαστική.

«Η κυβέρνηση κάνει επικοινωνία. Όταν εμείς καταθέτουμε μία πρόταση για τις συντάξεις χηρείας, μας λένε να δούμε πού ποτίζουμε τα λεφτόδεντρα. Όταν την φέρνει κουτσουρεμένη η Νέα Δημοκρατία, θέλουν να την αποθεώνουν οι χήρες και οι χήροι της χώρας. Δεν είναι χρυσόψαρα οι πολίτες. Έχουν πλήρη συναίσθηση της πραγματικότητας», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας, ο Παύλος Χρηστίδης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μπροστά του μία σαφή πολιτική υποχρέωση: «Nα πείσουμε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Από αυτό θα κριθούμε».