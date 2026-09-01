ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηστίδης: Στόχος μας να πείσουμε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή
Πολιτική
14:27 - 01 Σεπ 2026

Χρηστίδης: Στόχος μας να πείσουμε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Τα αποτελέσματα των επόμενων εθνικών εκλογών θα είναι πολύ διαφορετικά από τις δημοσκοπήσεις που διαβάζουμε σήμερα», τόνισε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.

Όπως σημείωσε, η ανάγκη για μια διαφορετική πολιτική είναι εμφανής στην κοινωνία και το ζητούμενο για το ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει σε αυτή την ανάγκη συγκεκριμένο περιεχόμενο και πρακτικές απαντήσεις.

«Έχει σημασία να μιλήσουμε για τη 13η σύνταξη, για τον 13ο μισθό στον δημόσιο τομέα, για την κατάργηση του 13ωρου. Αυτά χρειάζονται οι πολίτες. Πρακτικές απαντήσεις για τα πολύ μεγάλα ζητήματα της ακρίβειας και του κόστους ζωής. Γιατί, για παράδειγμα, πληρώνουμε τόσο υψηλά ενοίκια στην Ελλάδα ενώ δεν τα πληρώνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη; Γιατί πληρώνουμε τόσο ακριβά τον πληθωρισμό τροφίμων και δεν το πληρώνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη», διερωτήθηκε.

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις και τη συζήτηση για τη δεύτερη θέση, ο Παύλος Χρηστίδης ήταν σαφής.

«Εγώ προσωπικά δεν υιοθετώ τη μάχη της δεύτερης θέσης. Δεν με ενδιαφέρει η μάχη της δεύτερης θέσης. Εκεί έξω δεν υπάρχει κανένας, ο οποίος να μας ρωτάει ποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό που ζητάει ο κόσμος είναι μία άλλη πολιτική. Άρα σε αυτό που πρέπει να απαντήσουμε στον κόσμο είναι αν μπορούμε να κάνουμε πράξη αυτή την άλλη πολιτική», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για μια σειρά πολιτικών, εγκαλώντας την για επικοινωνιακή διαχείριση και όχι ουσιαστική.

«Η κυβέρνηση κάνει επικοινωνία. Όταν εμείς καταθέτουμε μία πρόταση για τις συντάξεις χηρείας, μας λένε να δούμε πού ποτίζουμε τα λεφτόδεντρα. Όταν την φέρνει κουτσουρεμένη η Νέα Δημοκρατία, θέλουν να την αποθεώνουν οι χήρες και οι χήροι της χώρας. Δεν είναι χρυσόψαρα οι πολίτες. Έχουν πλήρη συναίσθηση της πραγματικότητας», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας, ο Παύλος Χρηστίδης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μπροστά του μία σαφή πολιτική υποχρέωση: «Nα πείσουμε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Από αυτό θα κριθούμε».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κατρίνης: Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» απαιτεί συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων
Πολιτική

Κατρίνης: Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» απαιτεί συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων

Τσουκαλάς: Περισσότερα για όλους και δικαιότερη κατανομή – Στόχος μας η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους
Πολιτική

Τσουκαλάς: Περισσότερα για όλους και δικαιότερη κατανομή – Στόχος μας η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους

ΠΑΣΟΚ: 3η Σεπτέμβρη - Ξεκίνημα Νίκης
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: 3η Σεπτέμβρη - Ξεκίνημα Νίκης

Φωτιά στη ΝΔ για τον Σαμαρά: Η δήλωση Τσιούτσια που προκάλεσε την αντίδραση Γεωργιάδη και… Καρατζαφέρη
Πολιτική

Φωτιά στη ΝΔ για τον Σαμαρά: Η δήλωση Τσιούτσια που προκάλεσε την αντίδραση Γεωργιάδη και… Καρατζαφέρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/09/2026 - 16:35

Βιολάντα: Αποφυλακίστηκε υπό όρους ο ιδιοκτήτης Κώστας Τζιωρτζιώτης για τη φονική έκρηξη

Ειδήσεις
01/09/2026 - 16:30

Μήνυμα Πούτιν στη συνάντηση με Πεζεσκιάν: Μαζί απέναντι στη μονομερή πολιτική των ΗΠΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/09/2026 - 16:15

ΔΕΗ: Μειώνεται στα 11,5 λεπτά το μπλε τιμολόγιο τον Σεπτέμβριο - Αναλυτικά οι τιμοκατάλογοι

Από θέσεως...
01/09/2026 - 16:13

Και αν δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ;

Επιχειρήσεις
01/09/2026 - 16:01

ΟΛΠ: Έμπρακτη στήριξη στο Δήμο Σαλαμίνας για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών από τις πρόσφατες πυρκαγιές

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
01/09/2026 - 15:51

Η McLaren Racing στην Αθήνα: Το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” ανεβάζει στροφές στις 3/10 στο ΟΑΚΑ

Ειδήσεις
01/09/2026 - 15:45

Συναγερμός στο Βρανδεμβούργο: Εκρηκτικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό κοντά σε λιγνιτικό εργοστάσιο – Σε εξέλιξη επιχείρηση εξουδετέρωσης

Πολιτική
01/09/2026 - 15:40

Μιχαηλίδου: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια στους βρεφονηπιακούς σταθμούς όλα τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών

Ειδήσεις
01/09/2026 - 15:20

Στάρμερ: Θα παραιτηθεί από βουλευτής του βρετανικού Κοινοβουλίου

Πολιτική
01/09/2026 - 15:14

Μητσοτάκης: Νέα πνοή στα σχολεία με €400 εκατ. – Έμφαση στην ειδική αγωγή

Πολιτική
01/09/2026 - 15:11

«Έκρηξη» Σαμαρά: Η woke ατζέντα έχει περάσει στην κρατική διοίκηση και στα σχολικά βιβλία 

Οικονομία
01/09/2026 - 14:59

Πιερρακάκης: Στο επίκεντρο της G7 η παγκόσμια οικονομία, η τεχνητή νοημοσύνη και η Ουκρανία

Πολιτική
01/09/2026 - 14:46

Κατρίνης: Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» απαιτεί συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων

Πολιτική
01/09/2026 - 14:35

Νέα Αριστερά: Η αφαίμαξη που προκαλούν οι τιμές στα σουπερμάρκετ και τα πρατήρια καυσίμων δεν αντισταθμίζεται

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
01/09/2026 - 14:31

Celestyal: Χειμερινή καμπάνια «Χωρίς συνωστισμό, Αξέχαστη Εμπειρία, Αυθεντικά Μεσογειακό» με ναύλους από €469 το άτομο

Πολιτική
01/09/2026 - 14:27

Χρηστίδης: Στόχος μας να πείσουμε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
01/09/2026 - 14:24

Ferryhopper: Η Αίγινα πρώτη στην προτίμηση των Ελλήνων και η Πάρος των διεθνών ταξιδιωτών το καλοκαίρι

Πολιτική
01/09/2026 - 14:18

Τσουκαλάς: Περισσότερα για όλους και δικαιότερη κατανομή – Στόχος μας η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους

Πολιτική
01/09/2026 - 14:15

ΠΑΣΟΚ: 3η Σεπτέμβρη - Ξεκίνημα Νίκης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/09/2026 - 14:14

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με περίπτερο στη 90ή ΔΕΘ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/09/2026 - 14:12

Τραμ: Πιο συχνά δρομολόγια και μικρότερη αναμονή από 7 Σεπτεμβρίου

Νομίσματα
01/09/2026 - 14:08

Πτωτικές τάσεις στην αγορά crypto – Στη ζώνη των $77.000 το Bitcoin

Επιχειρήσεις
01/09/2026 - 14:07

90η ΔΕΘ: 169 χρόνια ενεργειακής ιστορίας ζωντανεύουν στο περίπτερο του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

Εμπορεύματα
01/09/2026 - 13:59

Πετρέλαιο: Άνοδος τιμών μετά τις νέες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή – Φόβοι για διαταραχές στην προσφορά

Πολιτική
01/09/2026 - 13:55

Νέα μήνυση για το Predator από στέλεχος της ΕΥΠ – Στο στόχαστρο τέσσερις καταδικασθέντες

Ναυτιλία
01/09/2026 - 13:48

Οι Έλληνες στους μεγάλους αγοραστές πλοίων – Ποιοι επενδύουν σε bulkers και tankers

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/09/2026 - 13:44

ΗΠΑ και Καναδάς οι μεγάλοι κερδισμένοι από την κατάρρευση των εξαγωγών LNG του Κατάρ

Ανεμοδείκτης
01/09/2026 - 13:47

Πιο χαμηλά στον κοινοβουλευτικό κατήφορο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/09/2026 - 13:28

Eurobank: Εκδίδει 6,56 εκατ. νέες μετοχές μέσω stock options – Αύξηση κεφαλαίου κατά €1,44 εκατ.

Ανεμοδείκτης
01/09/2026 - 13:20

Προεκλογική περίοδος για μεγάλες αντοχές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ