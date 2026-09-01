Νετανιάχου: Συνελήφθη ο επικεφαλής ασφαλείας της Χαμάς στη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε σήμερα (1/9) ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) προχώρησαν στη σύλληψη του επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στην Πόλη της Γάζας.

«Συγχαίρω τη Σιν Μπετ (σ.σ. την υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ) και τις IDF που, σε μια τολμηρή επιχείρηση, συνέλαβαν σήμερα τον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς κοντά στο σπίτι του στη Γάζα», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο συλληφθείς αποτελεί «ηγετικό στέλεχος της Χαμάς» και είχε την ευθύνη για «τη φυγάδευση και τις μετακινήσεις των ομήρων» που είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε παράλληλα ότι το Ισραήλ «θα εξακολουθήσει να καταδιώκει όλους τους ηγέτες της Χαμάς και όσους συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023».