Τραμπ: Συνάντηση με κορυφαία στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών για τις τιμές καυσίμων

Με κορυφαία στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας αναμένεται να συναντηθεί αύριο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε μια προσπάθεια της κυβέρνησής του να ανακόψει την άνοδο των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Νοεμβρίου, καθώς οι αυξημένες τιμές της βενζίνης αποτελούν σημαντική πηγή ανησυχίας για τους Ρεπουμπλικάνους και ενδέχεται να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, στόχος της συνάντησης είναι να εξεταστούν τρόποι για την ενίσχυση της δυναμικότητας των αμερικανικών διυλιστηρίων, την ενδυνάμωση της ενεργειακής αυτονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού και, τελικά, τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

«Ο πρόεδρος θα συναντηθεί με κορυφαία στελέχη του τομέα για να συνεργαστούν με τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να αυξήσουν τις δυνατότητες διύλισης, να προωθήσουν την ενεργειακή κυριαρχία των ΗΠΑ στο σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού και να μειώσουν τις τιμές για τον αμερικανικό λαό», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Τέιλορ Ρότζερς.

Η συνάντηση πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση μεγάλης συμφωνίας με τη Βενεζουέλα, η οποία, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, αναμένεται να δώσει στις ΗΠΑ πρόσβαση ή έλεγχο σε περισσότερα από 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αποθεμάτων πετρελαίου της χώρας.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, χαρακτήρισε τις αυριανές συνομιλίες ιδιαίτερα επίκαιρες, καθώς, όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ αυξάνουν τις ροές βενεζουελάνικου αργού προς τα αμερικανικά διυλιστήρια.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει δημοσιοποιήσει τα ονόματα των συμμετεχόντων στη συνάντηση. Έχει, ωστόσο, διευκρινίσει ότι θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από εταιρείες διανομής και διύλισης διαφορετικού μεγέθους, από μικρές και μεσαίες έως μεγάλες επιχειρήσεις.

Η προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων συνδέεται άμεσα και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί μετά την έναρξη, στα τέλη Φεβρουαρίου, των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Για τους Ρεπουμπλικάνους, το ζήτημα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου, καθώς η πορεία των τιμών στα πρατήρια αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα το κόστος ζωής των Αμερικανών και, κατ’ επέκταση, την πολιτική εικόνα της κυβέρνησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη επιχειρήσει να συνδέσει τη συμφωνία με τη Βενεζουέλα με τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Σε δηλώσεις του την Παρασκευή υποστήριξε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε «σημαντική» μείωση της τιμής της βενζίνης για τους Αμερικανούς και να διατηρήσει το όφελος αυτό για πολλά χρόνια.

Η αυριανή συνάντηση αναμένεται, επομένως, να επικεντρωθεί τόσο στην αύξηση της προσφοράς και της δυναμικότητας διύλισης όσο και στη στρατηγική της Ουάσινγκτον για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας των ΗΠΑ, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και έντονων πιέσεων στις αγορές πετρελαίου.