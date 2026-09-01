«Άλμα» 7% στο πετρέλαιο με φόντο την ανάφλεξη στα Στενά του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάσσονται το βράδυ της Παρασκευής (1/9) με φόντο τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Στο ταμπλό, το Brent «παίζει» στα 94,87 δολάρια με άνοδο της τάξης του 7,36%, ενώ το αμερικανικό αργό κυμαίνεται στα 90,39 δολάρια με κέρδη 5,4%.

Λίγο νωρίτερα, η CENTCOM έκανε λόγο για «περιορισμένη και ακριβή επιχείρηση» κατά δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, αναφέροντας ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ ακολούθησε πρόσφατες απόπειρες των Φρουρών της Επανάστασης να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, καθώς και σε Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Σύμφωνα, δε, με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αργά το βράδυ της Τρίτης, εκρήξεις σημειώθηκαν στις ιρανικές πόλεις-λιμάνια Μπαντάρ Αμπάς και Σιρίκ, αλλά και στο νησί Κεσμ.

Παράλληλα, αμερικανικά πλήγματα σημειώθηκαν και στο νοτιοανατολικό Ιράν, στις περιοχές Κοναράκ και Τσαμπαχάρ, σύμφωνα με τις ιρανικές Αρχές.

Με αντίποινα απειλεί η Τεχεράνη

Η Τεχεράνη απειλεί τις ΗΠΑ με αντίποινα μετά τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης και οι ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις προειδοποιούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με «σκληρή τιμωρία» και βαρύτερες απώλειες.

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Σαρντάρ Μοχεμπί, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι οι ΗΠΑ «θα μετανιώσουν» για τη νέα επίθεσή τους κατά του Ιράν και θα αντιμετωπίσουν «σκληρή τιμωρία».

«Η Αμερική θα μετανιώσει για τις νέες επιθέσεις της», καταλήγει στη σύντομη ανάρτησή του.

Την ίδια ώρα, το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και το Στρατηγείο Χατάμ αλ-Ανμπίγια εξέδωσαν ανακοίνωση, την οποία μετέδωσε το ιρανικό IRIB, προειδοποιώντας ότι ο στρατός θα καταφέρει «συντριπτικά και καίρια πλήγματα» στις αμερικανικές δυνάμεις.

«Όσο περισσότερο ο τρομοκρατικός στρατός των ΗΠΑ επιμένει στις εχθρικές ενέργειές του στην περιοχή, τόσο μεγαλύτερες και βαρύτερες απώλειες θα υφίσταται», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τραμπ: Δικαιολογημένα τα πλήγματα – Η μεγαλύτερη επίθεση παραμένει στο παρασκήνιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος, από τη μεριά, του σημείωσε πως «τα λήγματα είναι μεγάλης κλίμακας και ισχυρά, και πραγματοποιούνται ως αντίποινα για την αποτυχημένη απόπειρα των Ιρανών να τοποθετήσουν θαλάσσιες νάρκες στα Στενά, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν περιέχουν νάρκες (έχουν απομακρυνθεί ή εξουδετερωθεί όλες!), καθώς και για την εκτόξευση από το Ιράν οκτώ πυραύλων εναντίον της στρατιωτικής μας βάσης στην Ιορδανία, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς όλοι».

«Εάν το αποτυχημένο κράτος του Ιράν προβεί σε αντίποινα για αυτή την απολύτως δικαιολογημένη επίθεση, θα πληγεί ξανά, σε πολύ μεγαλύτερη και σφοδρότερη κλίμακα. Ωστόσο, αυτή δεν θα είναι η μεγαλύτερη επίθεση απ’ όλες· εκείνη περιμένει στο παρασκήνιο και, όταν ολοκληρωθεί, ελάχιστα θα έχουν απομείνει από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν!» έγραψε ακόμη στο Truth Social.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας από τις πρεσβείες

Εν τω μεταξύ, η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία συνέστησε στους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή «να βρίσκονται σε επαγρύπνηση λόγω της σύνθετης κατάστασης έντασης, η οποία ενέχει τον κίνδυνο απρόβλεπτης κλιμάκωσης».

«Οι Αμερικανοί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να έχουν υπόψη τους το ενδεχόμενο ακυρώσεων πτήσεων, κλεισίματος του εναέριου χώρου και προβλημάτων στις μετακινήσεις», ανέφερε επίσης η πρεσβεία.

Ανάλογες προειδοποιήσεις ασφαλείας προς Αμερικανούς πολίτες εξέδωσαν και οι πρεσβείες των ΗΠΑ στην Ιορδανία, το Ομάν, το Κατάρ και το Μπαχρέιν.