ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ηχηρή επανεμφάνιση Χαμενεΐ: Ζητά εθνική ενότητα και κοινωνική συνοχή εν μέσω οικονομικών πιέσεων
Ειδήσεις
23:30 - 28 Αυγ 2026

Ηχηρή επανεμφάνιση Χαμενεΐ: Ζητά εθνική ενότητα και κοινωνική συνοχή εν μέσω οικονομικών πιέσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έμφαση στην εθνική ενότητα, την κοινωνική συνοχή και την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων του Ιράν έδωσε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε νέο μήνυμά του, την ώρα που η Τεχεράνη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις και την προοπτική νέων αμερικανικών κυρώσεων.

Στο μακροσκελές μήνυμά του, ο Χαμενεΐ υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε ενέργεια ή δήλωση που θα μπορούσε να πλήξει την εθνική ενότητα και την κοινωνική συνοχή θα πρέπει να αποφεύγεται. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση και τους κρατικούς θεσμούς να λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές επιπτώσεις των αποφάσεών τους στους τομείς της οικονομίας, της πολιτικής, της κοινωνίας, της ασφάλειας και του πολιτισμού.

Ο Ιρανός ηγέτης εξέφρασε παράλληλα τη στήριξή του στην κυβέρνηση και έδωσε έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής, αξιοποίησης των δυνατοτήτων της χώρας και μεγαλύτερης συμμετοχής νέων επιστημόνων και καινοτόμων ανθρώπων στην οικονομική ανάπτυξη.

Στο επίκεντρο η οικονομία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα, καλώντας σε ουσιαστικές δράσεις για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, της ανεργίας και των προβλημάτων στη διαχείριση των τιμών και στη λειτουργία των αγορών αγαθών και υπηρεσιών.

Ως βασικές προτεραιότητες ανέφερε την οικονομική ανάπτυξη, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, ενώ τάχθηκε υπέρ της περαιτέρω μείωσης της εξάρτησης της ιρανικής οικονομίας από το δολάριο.

Σύμφωνα με τον Χαμενεΐ, η αύξηση της εγχώριας παραγωγής αποτελεί βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι εισαγωγές θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τρόπο στοχευμένο, ιδιαίτερα όταν η εγχώρια παραγωγή δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της χώρας.

Ο ίδιος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων, υποστηρίζοντας ότι η έγκαιρη υιοθέτηση νέων δυνατοτήτων και η προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική πρόοδο.

«Να μην προβάλλονται οι αδυναμίες»

Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν υποστήριξε ότι οι εσωτερικές αδυναμίες της χώρας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω σχεδιασμού και συγκεκριμένων μέτρων, χωρίς να προβάλλονται με τρόπο που, όπως εκτίμησε, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το ηθικό της κοινωνίας.

Αντίθετα, έδωσε έμφαση στην ανάδειξη των δυνατών σημείων και των επιτευγμάτων του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της χώρας αποτελεί προϋπόθεση για την οικοδόμηση ενός «ισχυρότερου Ιράν».

Στο ίδιο πλαίσιο, προειδοποίησε για δηλώσεις που, κατά την άποψή του, υπονομεύουν την ελπίδα και το δημόσιο φρόνημα, ενώ απέρριψε αυτό που χαρακτήρισε «ψευδή διλήμματα», όπως το «πόλεμος ή διαπραγματεύσεις» και το «συναίνεση ή εξτρεμισμός».

Έμφαση σε πολιτισμό και εκπαίδευση

Ο Χαμενεΐ χαρακτήρισε, επίσης, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την αγωγή ως ζητήματα στρατηγικής σημασίας για το μέλλον της χώρας.

Υπογράμμισε τον ρόλο των εκπαιδευτικών, των πανεπιστημιακών, των θρησκευτικών λογίων, των γιατρών και των νοσηλευτών, αλλά και των οικογενειών, στη διαμόρφωση του κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του Ιράν.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: Υπό όρους το άνοιγμα του Ορμούζ – Τι ζητά από την Ουάσινγκτον
Ειδήσεις

Ιράν: Υπό όρους το άνοιγμα του Ορμούζ – Τι ζητά από την Ουάσινγκτον

Πετρέλαιο: Σε τροχιά εβδομαδιαίων απωλειών παρά την ένταση με το Ιράν
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Σε τροχιά εβδομαδιαίων απωλειών παρά την ένταση με το Ιράν

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν βάζει όρους για το άνοιγμα – Στο επίκεντρο Γάζα, Λίβανος και Συρία
Ειδήσεις

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν βάζει όρους για το άνοιγμα – Στο επίκεντρο Γάζα, Λίβανος και Συρία

Reuters: Ο πόλεμος στο Ιράν φτάνει στην τελική του φάση – Ένα δαπανηρό αδιέξοδο
Ειδήσεις

Reuters: Ο πόλεμος στο Ιράν φτάνει στην τελική του φάση – Ένα δαπανηρό αδιέξοδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
28/08/2026 - 23:45

Μάντζος: Στόχος της ΝΔ να ενισχύσει την πλειοψηφία της και να αποδυναμώσει την αντιπολίτευση στη Βουλή

Ειδήσεις
28/08/2026 - 23:30

Ηχηρή επανεμφάνιση Χαμενεΐ: Ζητά εθνική ενότητα και κοινωνική συνοχή εν μέσω οικονομικών πιέσεων

Χρηματιστήρια
28/08/2026 - 23:29

Wall: Πτώση μετά το «σήμα» Γουόρς για τα επιτόκια – Εβδομαδιαία κέρδη για S&P και Nasdaq

Εργασιακά
28/08/2026 - 23:23

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου

Ειδήσεις
28/08/2026 - 23:18

Άγκυρα: Επαναφέρει τις «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο με αφορμή το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία

Ειδήσεις
28/08/2026 - 23:12

Πούτιν–Σι: Στο επίκεντρο ο Power of Siberia 2 και τα 50 δισ. κυβικά μέτρα αερίου

Επιχειρήσεις
28/08/2026 - 22:59

SoftBank: Αναζητά νέο δάνειο $10 δισ. για τη χρηματοδότηση της επένδυσης στην OpenAI

Επιχειρήσεις
28/08/2026 - 22:35

QUALITY & RELIABILITY A.E.: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία λύσης της Q&R USA LTD

Ειδήσεις
28/08/2026 - 22:20

Νέα ήττα για Τραμπ: Απορρίφθηκε η προσπάθεια μεταφοράς της υπόθεσης «hush money» σε ομοσπονδιακό δικαστήριο

Ειδήσεις
28/08/2026 - 22:06

Σαλαμίνα: Στο Θριάσιο 2 παιδιά και 2 γυναίκες από οσμή χλωρίου σε πισίνα παιδότοπου

Πολιτική
28/08/2026 - 21:59

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση επιστρέφει στους πολίτες πολύ λιγότερα χρήματα από όσα τους έχει ήδη πάρει

Ειδήσεις
28/08/2026 - 21:37

Μη Κρατικά ΑΕΙ: Επέστρεψαν οι άδειες λειτουργίας στα Πανεπιστήμια Keele και York

Ειδήσεις
28/08/2026 - 21:35

ΗΠΑ – Μεξικό: «Πόλεμος» για τη φέτα και τα ευρωπαϊκά τυριά – Στο στόχαστρο η συμφωνία με την ΕΕ

Πολιτική
28/08/2026 - 21:16

Μητσοτάκης από Κοζάνη: Πάνω από τα €950 ο κατώτατος μισθός πριν από τις εκλογές

Υγεία
28/08/2026 - 21:00

Γιατί 6 στους 10 χρήστες AI και χαπιών αδυνατίσματος ρισκάρουν με επικίνδυνες αυτοδιαγνώσεις

Ειδήσεις
28/08/2026 - 20:40

Κίνα: «Καρατόμηση» δύο κορυφαίων στρατηγών του Σι – Σε εξέλιξη έρευνα για σοβαρές παραβιάσεις

Ειδήσεις
28/08/2026 - 20:20

Βούτσιτς κατά Χάγης για τον Μλάντιτς: Απολίτιστη συμπεριφορά – Δεν τον άφησαν να πεθάνει στη Σερβία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/08/2026 - 19:59

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την α’ φάση του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026 – 2027»

Χρηματιστήρια
28/08/2026 - 19:49

Ευρωαγορές: Άνοδος στη συνεδρίαση, αλλά τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών τον STOXX 600

Πολιτική
28/08/2026 - 19:45

Μανιάτης προς Κομισιόν: Κυρώσεις για τουρκικές παραβιάσεις στην Αλεξανδρούπολη

Ειδήσεις
28/08/2026 - 19:25

90ή ΔΕΘ: Εννέα ημέρες και όλες οι συναυλίες με €39 με το Full Access Pass

Ειδήσεις
28/08/2026 - 19:05

ΕΕ: Έκτακτη βοήθεια 2 εκατ. ευρώ στο Νεπάλ για τις καταστροφικές πλημμύρες

Πολιτική
28/08/2026 - 18:59

Μητσοτάκης από Πτολεμαΐδα: Η ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
28/08/2026 - 18:45

Διπλή επιστροφή ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές

Αυτοδιοίκηση
28/08/2026 - 18:20

Χαρδαλιάς: Ολοκληρώθηκε ψεκασμός σε περίπου 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Πολιτική
28/08/2026 - 17:53

Επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Τουρνά: Υφίσταμαι συστηματικό bullying – Αυτά σας έμαθαν στον στρατό;

Ειδήσεις
28/08/2026 - 17:47

Γουόρς (Fed): Ανησυχία για τον πληθωρισμό – Ανοιχτό το ενδεχόμενο υψηλότερων επιτοκίων

Σχόλια Αγοράς
28/08/2026 - 17:35

Χρηματιστήριο: Κράτησε το momentum με νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό

Ειδήσεις
28/08/2026 - 17:29

Έρευνα Barclays για Βρετανία: Ο καύσωνας χτυπά την οικονομία – Οι επιχειρήσεις επενδύουν στην προσαρμογή

Πολιτική
28/08/2026 - 17:25

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ χρησιμοποιεί τη διάσκεψη των Προέδρων για να παραβιάζει κάθε δημοκρατική λειτουργία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ