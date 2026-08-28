Ηχηρή επανεμφάνιση Χαμενεΐ: Ζητά εθνική ενότητα και κοινωνική συνοχή εν μέσω οικονομικών πιέσεων

Έμφαση στην εθνική ενότητα, την κοινωνική συνοχή και την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων του Ιράν έδωσε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε νέο μήνυμά του, την ώρα που η Τεχεράνη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις και την προοπτική νέων αμερικανικών κυρώσεων.

Στο μακροσκελές μήνυμά του, ο Χαμενεΐ υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε ενέργεια ή δήλωση που θα μπορούσε να πλήξει την εθνική ενότητα και την κοινωνική συνοχή θα πρέπει να αποφεύγεται. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση και τους κρατικούς θεσμούς να λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές επιπτώσεις των αποφάσεών τους στους τομείς της οικονομίας, της πολιτικής, της κοινωνίας, της ασφάλειας και του πολιτισμού.

Ο Ιρανός ηγέτης εξέφρασε παράλληλα τη στήριξή του στην κυβέρνηση και έδωσε έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής, αξιοποίησης των δυνατοτήτων της χώρας και μεγαλύτερης συμμετοχής νέων επιστημόνων και καινοτόμων ανθρώπων στην οικονομική ανάπτυξη.

Στο επίκεντρο η οικονομία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα, καλώντας σε ουσιαστικές δράσεις για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, της ανεργίας και των προβλημάτων στη διαχείριση των τιμών και στη λειτουργία των αγορών αγαθών και υπηρεσιών.

Ως βασικές προτεραιότητες ανέφερε την οικονομική ανάπτυξη, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, ενώ τάχθηκε υπέρ της περαιτέρω μείωσης της εξάρτησης της ιρανικής οικονομίας από το δολάριο.

Σύμφωνα με τον Χαμενεΐ, η αύξηση της εγχώριας παραγωγής αποτελεί βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι εισαγωγές θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τρόπο στοχευμένο, ιδιαίτερα όταν η εγχώρια παραγωγή δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της χώρας.

Ο ίδιος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων, υποστηρίζοντας ότι η έγκαιρη υιοθέτηση νέων δυνατοτήτων και η προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική πρόοδο.

«Να μην προβάλλονται οι αδυναμίες»

Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν υποστήριξε ότι οι εσωτερικές αδυναμίες της χώρας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω σχεδιασμού και συγκεκριμένων μέτρων, χωρίς να προβάλλονται με τρόπο που, όπως εκτίμησε, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το ηθικό της κοινωνίας.

Αντίθετα, έδωσε έμφαση στην ανάδειξη των δυνατών σημείων και των επιτευγμάτων του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της χώρας αποτελεί προϋπόθεση για την οικοδόμηση ενός «ισχυρότερου Ιράν».

Στο ίδιο πλαίσιο, προειδοποίησε για δηλώσεις που, κατά την άποψή του, υπονομεύουν την ελπίδα και το δημόσιο φρόνημα, ενώ απέρριψε αυτό που χαρακτήρισε «ψευδή διλήμματα», όπως το «πόλεμος ή διαπραγματεύσεις» και το «συναίνεση ή εξτρεμισμός».

Έμφαση σε πολιτισμό και εκπαίδευση

Ο Χαμενεΐ χαρακτήρισε, επίσης, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την αγωγή ως ζητήματα στρατηγικής σημασίας για το μέλλον της χώρας.

Υπογράμμισε τον ρόλο των εκπαιδευτικών, των πανεπιστημιακών, των θρησκευτικών λογίων, των γιατρών και των νοσηλευτών, αλλά και των οικογενειών, στη διαμόρφωση του κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του Ιράν.