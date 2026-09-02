Citigroup: Πρόστιμο $6,3 εκατ. για παραβίαση κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Βρετανία επέβαλε πρόστιμο άνω των 4,7 εκατ. λιρών (περίπου 6,3 εκατ. δολάρια) στη Citigroup, καθώς η βρετανική μονάδα της τράπεζας παραβίασε το καθεστώς των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, διεκπεραιώνοντας εκατοντάδες συναλλαγές οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να έχουν μπλοκαριστεί.

Όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Εφαρμογής Χρηματοπιστωτικών Κυρώσεων (OFSI), η Citibank NA στο Λονδίνο επεξεργάστηκε συνολικά 970 πληρωμές, αξίας άνω των 19,7 εκατ. λιρών, προς λογαριασμούς που υπόκειντο σε περιορισμούς.

Οι περισσότερες από τις παραβάσεις καταγράφηκαν το διάστημα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, όταν τέθηκε σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο καθεστώς διεθνών κυρώσεων κατά Ρώσων ιδιωτών και εταιρειών. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ορισμένες από τις συναλλαγές που εντοπίστηκαν και δηλώθηκαν από την ίδια τη Citigroup στις βρετανικές αρχές είχαν πραγματοποιηθεί ακόμη και το 2025.

Σοβαρές αστοχίες στα συστήματα ελέγχου

Η OFSI χαρακτήρισε τις παραβιάσεις «ουσιαστικές και σημαντικές», επισημαίνοντας ότι αφορούσαν μεγάλο εύρος επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και πληροφοριακών συστημάτων της τράπεζας.

Ο φορέας, ο οποίος λειτουργεί υπό την εποπτεία του βρετανικού υπουργείου Οικονομικών, ανέφερε επίσης ότι ορισμένοι από τους λογαριασμούς που συνδέονταν με τις επίμαχες πληρωμές ανήκαν σε εταιρείες οι οποίες σχετίζονται με την PJSC Sovcomflot, τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία της Ρωσίας.

Από την πλευρά της, η Citigroup δήλωσε ότι συνεργάστηκε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας.

«Είμαστε ικανοποιημένοι που ολοκληρώθηκε το ζήτημα με την OFSI», δήλωσε εκπρόσωπος της τράπεζας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η μονάδα «συνεργάστηκε προληπτικά» με τις αρχές και εξακολουθεί να είναι προσηλωμένη στη διατήρηση ενός ισχυρού πλαισίου ελέγχων για τις κυρώσεις.

Η σταδιακή αποχώρηση της Citi από τη Ρωσία

Η Citigroup είχε ήδη προχωρήσει σε σημαντικό περιορισμό της δραστηριότητάς της στη Ρωσία και έως το προηγούμενο έτος είχε διακόψει σχεδόν το σύνολο των υπηρεσιών θεσμικής τραπεζικής που παρείχε στη χώρα.

Τον Νοέμβριο του 2025, η τράπεζα εξασφάλισε την έγκριση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για την πώληση της ρωσικής τραπεζικής της δραστηριότητας, εντάσσοντας την κίνηση αυτή στη σταδιακή αποχώρησή της από τη ρωσική αγορά.