ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά την κατάρρευση των συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας
Εμπορεύματα
13:41 - 18 Φεβ 2026

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά την κατάρρευση των συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο πάνω από 1% την Τετάρτη (18/2), μετά την πτώση που κατάγραψαν στην προηγούμενη συνεδρίαση και κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις γύρω από το Ουκρανικό και τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται κατά 1,63% στα 68,52 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) αυξάνεται επίσης κατά 1,65% στα 63,29 δολάρια ανά βαρέλι.

Σημειώνεται ότι στην τιμή διατηρείται ένα περιθώριο κινδύνου λόγω της αιφνιδιαστικής διακοπής των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στη Γενεύη σήμερα, Τετάρτη (18/2), μετά από μόλις δύο ώρες. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συνομιλίες ήταν δύσκολες και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι σκόπιμα επιδιώκει να καθυστερήσει την πρόοδο προς μια συμφωνία που θα τερμάτιζε τον τετραετή πόλεμο.

Ο Ρώσος επικεφαλής διαπραγματευτής Βλαντιμίρ Μεδίνσκι δήλωσε από την πλευρά του ότι οι συνομιλίες ήταν δύσκολες αλλά επαγγελματικές, προσθέτοντας ότι σύντομα θα πραγματοποιηθεί νέα σειρά διαβουλεύσεων.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες στη Ελβετία διεξάγονται υπό τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε δύο φορές τις τελευταίες ημέρες ότι η Ουκρανία και ο Ζελένσκι πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία των συνομιλιών.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τρίτη (17/2), οι τιμές του πετρελαίου είχαν καταγράψει πτώση μετά την επίτευξη κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για τις «κατευθυντήριες αρχές» στις συνομιλίες που αποσκοπούν στην επίλυση της μακροχρόνιας διαμάχης για το πυρηνικό πρόγραμμα, αν και, όπως δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Άμπας Αράκτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι η επίτευξη μιας πιθανής συμφωνίας θα είναι και άμεση.

Την ίδια στιγμή που ξεκινούσαν οι συνομιλίες την Τρίτη, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι το Ιράν έκλεισε προσωρινά μέρη του Στενού του Ορμούζ, μιας ζωτικής παγκόσμιας διαδρομής για την εξαγωγή πετρελαίου, λόγω «μέτρων ασφαλείας», καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης διεξήγαγαν στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή. Αργότερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το στενό είχε κλείσει για μερικές ώρες, χωρίς να διευκρινίζεται εάν είχε ανοίξει πλήρως ξανά.

«Το Ιράν γνωρίζει πλέον τις τακτικές διαπραγμάτευσης του Τραμπ. Ξέρει επίσης ότι μια διακοπή στις εξαγωγές πετρελαίου από το Στενό του Ορμούζ και μια άνοδος της τιμής στα 150 δολάρια το βαρέλι είναι το τελευταίο πράγμα που θέλει ο Τραμπ», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής εμπορευμάτων της SEB, Μπιάρνε Σχιελντρόπ, σε σημείωμά του. «Το Ιράν έχει χρόνο να διαπραγματευθεί με ηρεμία».

Επισημαίνεται ότι Ιράν και Ρωσία θα πραγματοποιήσουν στρατιωτικές ασκήσεις ναυτικού στη Θάλασσα του Ομάν και στον βόρειο Ινδικό Ωκεανό την Πέμπτη (19/2), όπως ανέφερε η ημι-επίσημη ιρανική ειδησεογραφική υπηρεσία Fars, λίγες ημέρες μετά τις ασκήσεις των Φρουρών της Επανάστασης στο Στενό του Ορμούζ.

Η πολιτική συμβουλευτική εταιρεία Eurasia Group ανέφερε σε σημείωμα προς πελάτες την Τρίτη ότι εκτιμά πως υπάρχει πιθανότητα 65% για στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν έως το τέλος Απριλίου.

Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν την εβδομαδιαία αναφορά του American Petroleum Institute, που αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα, καθώς και την αναφορά της Energy Information Administration, του στατιστικού οργάνου του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, την Πέμπτη. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters εκτιμούν ότι τα αποθέματα αμερικανικού αργού πιθανότατα αυξήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων και βενζίνης πιθανότατα μειώθηκαν.

Νέα υποχώρηση για το φυσικό αέριο - Άνοδος στα πολύτιμα μέταλλα

Στο μεταξύ, νέα πτώση καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να εμφανίζονται αποδυναμωμένα αυτή την ώρα κατά 0,879% και την τιμή της μεγαβατώρας να υποχωρεί κάτω από τα 30000 δολάρια και συγκεκριμένα στα 29.560.

Την ίδια στιγμή, στα μέταλλα, επικρατεί γενικευμένη άνοδος, μετά τις χθεσινές απώλειες. Πιο αναλυτικά, ο χρυσός ενισχύεται κατά 0,64% στα 4,937.34 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι καταγράφει κέρδη 3,03% στα 75,778 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια ώρα, αύξηση παρατηρείται και στο χαλκό, κατά 1,18% στα 5,7088 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,18% έναντι του ευρώ στα 1,1831 δολάρια ανά ευρώ. Στον αντίποδα, αποδυναμώνεται ελαφρώς έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,08% στα 1,3567 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα εμφανίζεται ενισχυμένη κατά 0,19% έναντι του ευρώ στη 0,8720 λίρα ανά ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ερντογάν: Χωρίς την Τουρκία η ευρωπαϊκή άμυνα θα είναι ανεπαρκής
Ειδήσεις

Ερντογάν: Χωρίς την Τουρκία η ευρωπαϊκή άμυνα θα είναι ανεπαρκής

Χωρίς ουσιαστική πρόοδο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ρωσία-Ουκρανία – Εντάσεις και αιχμές
Ειδήσεις

Χωρίς ουσιαστική πρόοδο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ρωσία-Ουκρανία – Εντάσεις και αιχμές

Έναρξη των αιτήσεων για το πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας 18–29 ετών με επιχορήγηση €17.500
Εργασιακά

Έναρξη των αιτήσεων για το πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας 18–29 ετών με επιχορήγηση €17.500

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ενισχύεται το Brent μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν εντείνοντας την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή
Εμπορεύματα

Ενισχύεται το Brent μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν εντείνοντας την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή

Μυστήριο με την οσμή στην Αττική: Οι έρευνες στρέφονται στη θάλασσα
Περιβάλλον

Μυστήριο με την οσμή στην Αττική: Οι έρευνες στρέφονται στη θάλασσα

Αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: «Βουτιά» έως 6% στο πετρέλαιο – Άνοδος στα μέταλλα
Εμπορεύματα

Αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: «Βουτιά» έως 6% στο πετρέλαιο – Άνοδος στα μέταλλα

Σε ανοδική τροχιά οι τιμές πετρελαίου εν μέσω αντικρουόμενων μηνυμάτων στο μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν
Εμπορεύματα

Σε ανοδική τροχιά οι τιμές πετρελαίου εν μέσω αντικρουόμενων μηνυμάτων στο μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:42

Η Navios επιστρέφει στα VLCC με επένδυση μισού δισ. δολαρίων

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
26/05/2026 - 16:40

ICAP CRIF: Εντείνεται το ενδιαφέρον των τραπεζών για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:40

«Μπλόκο» στο διαγωνισμό για τις «έξυπνες» κάμερες από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:33

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Πώς βαθμολογούνται τα γραπτά

Πολιτική
26/05/2026 - 16:26

Χρηστίδης: Απαιτείται άμεση ενημέρωση για την οσμή αερίου στην Αττική – Ερώτηση στη Βουλή

Ακίνητα
26/05/2026 - 16:25

Υπερταμείο: Εκκίνηση διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ιαματική Πηγή Λουτρών Θερμοπυλών»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:19

ΕΕ: Η «έκρηξη» στις τιμές των λιπασμάτων στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών γεωργίας

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:19

Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ομάν: Ασφαλές το πλήρωμα, διαρροή καυσίμων στη θάλασσα

Οικονομία
26/05/2026 - 16:07

Επιδόματα diesel και παιδιού: Ποιοι δικαιούνται τα 150 ευρώ (πίνακας)

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:05

Γκιλφόιλ από Αλεξανδρούπολη: Κρίσιμος κόμβος για ΝΑΤΟ και ΗΠΑ

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:03

Με 5.800 πλοία οι Έλληνες κυριαρχούν στις θάλασσες του κόσμου

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:59

Στη Βουλή το νέο μεταναστευτικό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει σε άσυλο, σύνορα και επιστροφές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:43

Reuters: Μασκ εναντίον Πενταγώνου - Σημείο τριβής το κόστος του Starlink στον πόλεμο του Ιράν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:30

Βέλγιο: 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο

Πολιτική
26/05/2026 - 15:29

Καρυστιανού: «Όχι άλλα Τέμπη» – Κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
26/05/2026 - 15:22

Έτσι ξαφνικά ένας υπερτυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ από την Allwyn – Ο Φώτης Α. από την Κοζάνη ήταν ο μεγάλος νικητής του Instant Win

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/05/2026 - 15:06

Credia Bank: Λύσεις «5 αστέρων» για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 15:04

Η Premia Properties στηρίζει για 4η συνεχόμενη χρονιά τον «Διάπλου» της ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΜΚΕ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:04

Η Ρωσία προειδοποιεί ΗΠΑ και ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο ενόψει νέων πληγμάτων

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:47

Mango: Παραιτείται ο Άντικ λόγω της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:47

Οι «σκληροί» του Βορρά μπλοκάρουν τον προϋπολογισμό-μαμούθ της ΕΕ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/05/2026 - 14:43

Τράπεζα Κύπρου: Πρόωρη εξαγορά ομολόγου €300 εκατ. μέσω call option

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:33

Μακρόν: Κάλεσμα για πιο προσιτή ηλεκτρική ενέργεια για πολίτες και επιχειρήσεις

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 14:28

Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης: Προχωρά και η σύνδεση του 6ου Προβλήτα του ΟΛΘ

Νομίσματα
26/05/2026 - 14:24

Σε χαμηλό 9μήνου η μεταβλητότητα του Bitcoin – Τα ΑΙ altcoins στο επίκεντρο

Τεχνολογία
26/05/2026 - 14:23

HWiPT Annual Summit 2026 με θέμα «AI, Data & Cyber Readiness» - Οι ομιλητές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:16

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου για τις παράνομες επιδοτήσεις

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:08

Ο σοσιαλιστής τραπεζίτης που προσέλαβε η Βενεζουέλα για να διορθώσει τα οικονομικά της - Η σχέση του με την Ελλάδα

Ανεμοδείκτης
26/05/2026 - 13:47

Ο Άδωνις θέλει Ανδρουλάκη, αλλά παινεύει Τσίπρα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:45

ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ της προκήρυξης 2ΓΒ/2026 για 4.747 θέσεις μονίμων στο Δημόσιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ