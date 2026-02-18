Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά την κατάρρευση των συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο πάνω από 1% την Τετάρτη (18/2), μετά την πτώση που κατάγραψαν στην προηγούμενη συνεδρίαση και κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις γύρω από το Ουκρανικό και τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται κατά 1,63% στα 68,52 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) αυξάνεται επίσης κατά 1,65% στα 63,29 δολάρια ανά βαρέλι.

Σημειώνεται ότι στην τιμή διατηρείται ένα περιθώριο κινδύνου λόγω της αιφνιδιαστικής διακοπής των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στη Γενεύη σήμερα, Τετάρτη (18/2), μετά από μόλις δύο ώρες. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συνομιλίες ήταν δύσκολες και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι σκόπιμα επιδιώκει να καθυστερήσει την πρόοδο προς μια συμφωνία που θα τερμάτιζε τον τετραετή πόλεμο.

Ο Ρώσος επικεφαλής διαπραγματευτής Βλαντιμίρ Μεδίνσκι δήλωσε από την πλευρά του ότι οι συνομιλίες ήταν δύσκολες αλλά επαγγελματικές, προσθέτοντας ότι σύντομα θα πραγματοποιηθεί νέα σειρά διαβουλεύσεων.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες στη Ελβετία διεξάγονται υπό τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε δύο φορές τις τελευταίες ημέρες ότι η Ουκρανία και ο Ζελένσκι πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία των συνομιλιών.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τρίτη (17/2), οι τιμές του πετρελαίου είχαν καταγράψει πτώση μετά την επίτευξη κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για τις «κατευθυντήριες αρχές» στις συνομιλίες που αποσκοπούν στην επίλυση της μακροχρόνιας διαμάχης για το πυρηνικό πρόγραμμα, αν και, όπως δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Άμπας Αράκτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι η επίτευξη μιας πιθανής συμφωνίας θα είναι και άμεση.

Την ίδια στιγμή που ξεκινούσαν οι συνομιλίες την Τρίτη, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι το Ιράν έκλεισε προσωρινά μέρη του Στενού του Ορμούζ, μιας ζωτικής παγκόσμιας διαδρομής για την εξαγωγή πετρελαίου, λόγω «μέτρων ασφαλείας», καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης διεξήγαγαν στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή. Αργότερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το στενό είχε κλείσει για μερικές ώρες, χωρίς να διευκρινίζεται εάν είχε ανοίξει πλήρως ξανά.

«Το Ιράν γνωρίζει πλέον τις τακτικές διαπραγμάτευσης του Τραμπ. Ξέρει επίσης ότι μια διακοπή στις εξαγωγές πετρελαίου από το Στενό του Ορμούζ και μια άνοδος της τιμής στα 150 δολάρια το βαρέλι είναι το τελευταίο πράγμα που θέλει ο Τραμπ», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής εμπορευμάτων της SEB, Μπιάρνε Σχιελντρόπ, σε σημείωμά του. «Το Ιράν έχει χρόνο να διαπραγματευθεί με ηρεμία».

Επισημαίνεται ότι Ιράν και Ρωσία θα πραγματοποιήσουν στρατιωτικές ασκήσεις ναυτικού στη Θάλασσα του Ομάν και στον βόρειο Ινδικό Ωκεανό την Πέμπτη (19/2), όπως ανέφερε η ημι-επίσημη ιρανική ειδησεογραφική υπηρεσία Fars, λίγες ημέρες μετά τις ασκήσεις των Φρουρών της Επανάστασης στο Στενό του Ορμούζ.

Η πολιτική συμβουλευτική εταιρεία Eurasia Group ανέφερε σε σημείωμα προς πελάτες την Τρίτη ότι εκτιμά πως υπάρχει πιθανότητα 65% για στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν έως το τέλος Απριλίου.

Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν την εβδομαδιαία αναφορά του American Petroleum Institute, που αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα, καθώς και την αναφορά της Energy Information Administration, του στατιστικού οργάνου του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, την Πέμπτη. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters εκτιμούν ότι τα αποθέματα αμερικανικού αργού πιθανότατα αυξήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων και βενζίνης πιθανότατα μειώθηκαν.

Νέα υποχώρηση για το φυσικό αέριο - Άνοδος στα πολύτιμα μέταλλα

Στο μεταξύ, νέα πτώση καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να εμφανίζονται αποδυναμωμένα αυτή την ώρα κατά 0,879% και την τιμή της μεγαβατώρας να υποχωρεί κάτω από τα 30000 δολάρια και συγκεκριμένα στα 29.560.

Την ίδια στιγμή, στα μέταλλα, επικρατεί γενικευμένη άνοδος, μετά τις χθεσινές απώλειες. Πιο αναλυτικά, ο χρυσός ενισχύεται κατά 0,64% στα 4,937.34 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι καταγράφει κέρδη 3,03% στα 75,778 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια ώρα, αύξηση παρατηρείται και στο χαλκό, κατά 1,18% στα 5,7088 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,18% έναντι του ευρώ στα 1,1831 δολάρια ανά ευρώ. Στον αντίποδα, αποδυναμώνεται ελαφρώς έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,08% στα 1,3567 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα εμφανίζεται ενισχυμένη κατά 0,19% έναντι του ευρώ στη 0,8720 λίρα ανά ευρώ.