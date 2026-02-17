Πετρέλαιο: Μικρά κέρδη εν αναμονή των αποτελεσμάτων των διπλωματικών συνομιλιών

Οι τιμές του πετρελαίου Brent παραμένουν σε μεγάλο βαθμό σταθερές την Τρίτη 17/2, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις πυρηνικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, καθώς και τις τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ–Ουκρανίας–Ρωσίας, που πραγματοποιούνται και οι δύο στη Γενεύη.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Τρίτης τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κερδίζουν κατά 0,04%, στα 68,68 δολάρια το βαρέλι μετά από άνοδο 1,33% τη Δευτέρα. Το αμερικανικό αργό WTI διαμορφώνεται στα 63,61 δολάρια το βαρέλι, αυξημένο κατά 1,39%, αν και η κίνηση αυτή περιλαμβάνει όλη την πορεία της Δευτέρας, καθώς το συμβόλαιο δεν είχε διακανονισμό λόγω της αργίας Presidents Day στις ΗΠΑ. Πολλές ασιατικές αγορές παρέμειναν κλειστές την Τρίτη λόγω των εορτών του Σεληνιακού Νέου Έτους, συμπεριλαμβανομένων της ηπειρωτικής Κίνας, του Χονγκ Κονγκ, της Ταϊβάν, της Νότιας Κορέας και της Σιγκαπούρης.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν, καθώς οποιαδήποτε κλιμάκωση ή σύγκρουση θα μπορούσε να οδηγήσει το Ιράν στο κλείσιμο του Στενού του Χορμούζ, κρίσιμης οδού εξαγωγής πετρελαίου, με σοβαρές επιπτώσεις στις παγκόσμιες εξαγωγές πετρελαίου.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας–Ουκρανίας βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο, καθώς οποιαδήποτε επίλυση μπορεί να οδηγήσει σε άρση των κυρώσεων, επαναφέροντας το ρωσικό πετρέλαιο στην κύρια αγορά.

Τιμές πετρελαίου καθοριζόμενες από τις διπλωματικές συνομιλίες

«Το επενδυτικό κλίμα συνδέεται άμεσα με τον τόνο και την πρόοδο αυτών των συνομιλιών… διατηρώντας ένα γεωπολιτικό πριμ κινδύνου στις τιμές», δήλωσε η Sugandha Sachdeva, ιδρύτρια της SS WealthStreet, εταιρείας ερευνών στη Νέα Δελχί. Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να παραμείνουν ευμετάβλητες, με έντονες μεταβολές λόγω διπλωματικών σημάτων και όχι καθαρά από τα βασικά μεγέθη προσφοράς–ζήτησης, πρόσθεσε η Sachdeva.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν ξεκίνησαν έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη την Τρίτη για τη μακροχρόνια πυρηνική τους διαμάχη, με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο να δηλώνει ότι η πρόοδος εξαρτάται από το να μην θέτουν οι ΗΠΑ μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, ενώ ταυτόχρονα συγκεντρώνουν στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Στις συνομιλίες συμμετέχουν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με τη μεσολάβηση του Ομάν, σύμφωνα με πηγή που ενημέρωσε το Reuters, μαζί με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Οι συνομιλίες ξεκίνησαν μετά την έναρξη στρατιωτικής άσκησης του Ιράν τη Δευτέρα στο Στενό του Χορμούζ, έναν ζωτικής σημασίας διεθνή υδάτινο δρόμο εξαγωγής πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου, που έχουν ζητήσει διπλωματική επίλυση της διαμάχης.

Επίσης στη Γενεύη την Τρίτη, Ουκρανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συναντώνται για νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με το Κρεμλίνο να αναφέρει ότι πιθανό θέμα θα είναι η επικράτεια, το κύριο σημείο διαφωνίας.

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές συνεχίζονται. Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε την Τρίτη ότι στόχευσε το διυλιστήριο Ilsky, ενώ αναφέρθηκε και επίθεση με drone στο λιμάνι του Taman.

Συνεχίζονται οι απώλειες για το φυσικό αέριο – Πτώση στο 5% για το ασήμι

Στο μεταξύ νέα πτώση καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να εμφανίζονται αποδυναμωμένα αυτή την ώρα κατά 0,997% στα 30,595 δολάρια η μεγαβατώρα.

Την ίδια στιγμή, στα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί κατά 1,99% στα 4.945,89 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι καταγράφει πτώση 4,90% με την τιμή της ουγγιάς να κυμαίνεται στα 74,30 δολάρια. Στο ίδιο πλαίσιο, απώλειες σημειώνει και ο χαλκός κατά 1,63% στα 5,7082 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο εμφανίζεται ελαφρώς ενισχυμένο κατά 0,09% έναντι του ευρώ στα 1,1841 δολάρια ανά ευρώ, όπως επίσης και έναντι της βρετανικής λίρας με άνοδο κατά 0,39% στα 1,3584 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα εμφανίζεται αποδυναμωμένη κατά 0,39% έναντι του ευρώ στη 0,8718 δολάρια η ουγγιά.