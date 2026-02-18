Ερντογάν: Χωρίς την Τουρκία η ευρωπαϊκή άμυνα θα είναι ανεπαρκής
Ειδήσεις
13:36 - 18 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Κατά την επιστροφή του από την Αιθιοπία, όπου πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε για ακόμη μία φορά την επιθυμία της Άγκυρας να ενταχθεί στη νέα αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τη διάθεση της χώρας του να συμμετάσχει στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς άμυνας, καλώντας την «Γηραιά Ήπειρο» να αναγνωρίσει τον στρατηγικό ρόλο της Τουρκίας και να την εντάξει στους σχετικούς μηχανισμούς, διεκδικώντας παράλληλα σημαντικά κονδύλια.

Πιο αναλυτικά, ο Ερντογάν δήλωσε: «Εξηγούμε ότι η χώρα μας θα έχει πολλές θετικές συνεισφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καιρός η Ευρώπη να συμπεριλάβει την Τουρκία στους υπάρχοντες μηχανισμούς άμυνας και ασφάλειας. Ο κόσμος αλλάζει. Πόσο ακόμη μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει δέσμια στενών ατζεντών σε αυτήν την εποχή ραγδαίων μετασχηματισμών; Είναι αδύνατο να το κατανοήσουμε αυτό. Η καλύτερη επιλογή είναι να αρθούν τα ιδεολογικά εμπόδια στην ενσωμάτωση της Τουρκίας στην Ευρώπη και να ενισχυθεί η ισχύς της Ευρώπης. Πρέπει τώρα να αποδεχτούν ότι οι συμπεριφορές που αποκλείουν την Τουρκία και αγνοούν τις παγκόσμιες πραγματικότητες δεν είναι καθόλου λογικές. Η δημιουργία μιας νέας αμυντικής αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη... Αν αυτή είναι η πρόθεσή τους, είναι προφανές ότι η δημιουργία της χωρίς την Τουρκία θα είναι μια ανεπαρκής προσπάθεια».

«Ο τουρκικός στρατός είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο αποτελεσματικούς στρατούς εντός του ΝΑΤΟ σήμερα. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον στρατό μας. Χάρη σε αυτό, είμαστε μια χώρα που όχι μόνο συνομιλεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά και επιδεικνύει τις δυνατότητές της επί τόπου. Ελπίζω όλοι τώρα να καταλαβαίνουν ότι χωρίς την Τουρκία, η Ευρώπη δεν μπορεί να οικοδομήσει μια σταθερή εξίσωση ασφάλειας».

