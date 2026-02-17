Θετικές εξελίξεις στις συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ: Ξεκινά η σύνταξη κειμένων για ενδεχόμενη συμφωνία

Σημαντικό βήμα στη διαδικασία των έμμεσων διαπραγματεύσεων ανακοίνωσε από τη Γενεύη ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, αναφέροντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αρχίσουν να εργάζονται πάνω σε πιθανά κείμενα συμφωνίας.

Ο Αμπάς Αραγτσί σημείωσε ότι εν συγκρίσει με τον προηγούμενο γύρο συνομιλιών, υπήρξαν θετικές εξελίξεις, παρότι παραμένουν ακόμη ανοιχτά ζητήματα που απαιτούν περαιτέρω διαπραγμάτευση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ωστόσο, κατά τον β' γύρο συνομιλιών επετεύχθη η αμοιβαία κατανόηση επί των βασικών αρχών, γεγονός που επέτρεψε τη μετάβαση από το στάδιο των γενικών τοποθετήσεων στη διατύπωση πιο εξειδικευμένων προτάσεων.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε σύντομα σε συμφωνία, αλλά ότι ο δρόμος έχει ξεκινήσει», υπογράμμισε.

Επόμενο βήμα, λοιπόν, η απόπειρα για συμφωνία, μέσω της σύνταξης κειμένων και από τις δύο πλευρές, τα οποία κατόπιν θα ανταλλάξουν.

Σημειώνεται ότι προηγήθηκαν νέες εμπρηστικές δηλώσεις από τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος, στέλνοντας σαφές μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ , υποστήριξε ότι «ακόμη και ο ισχυρότερος στρατός μπορεί ορισμένες φορές να δεχθεί ένα τόσο ισχυρό πλήγμα που να μην μπορέσει να ανακάμψει».

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα – κι ενώ ακόμη διεξάγονταν οι συνομιλίες – ιρανικά Μέσα είχαν μεταδώσει ότι η Τεχεράνη προχώρησε σε προσωρινό κλείσιμο τμήματος των Στενών του Ορμούζ· ένα πέρασμα κομβικής σημασίας για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Σύμφωνα με τα ίδια Μέσα, τμήματα των Στενών έκλεισαν για λίγες ώρες, για λόγους ασφαλείας, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης πραγματοποιούσαν στρατιωτικές ασκήσεις. Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι η Τεχεράνη έχει απειλήσει κατά το παρελθόν με αποκλεισμό των Στενών – η σχετική ανησυχία, μάλιστα, ήταν πολύ έντονη κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών με το Ισραήλ το περασμένο καλοκαίρι.

Λόγω της κρισιμότητας των Στενών, μία τέτοια κίνηση υπολογίζεται πως θα μπορούσε να διακόψει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ροής πετρελαίου και να εκτινάξει τις τιμές.