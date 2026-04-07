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Ενεργειακή κρίση: 9 εκατ. βαρέλια πετρελαίου καθημερινά εκτός παραγωγής λόγω Ιράν
Εμπορεύματα
22:59 - 07 Απρ 2026

Ενεργειακή κρίση: 9 εκατ. βαρέλια πετρελαίου καθημερινά εκτός παραγωγής λόγω Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική υποχώρηση στην παραγωγή πετρελαίου της Μέσης Ανατολής καταγράφεται εν μέσω της σύγκρουσης με το Ιράν, με τις απώλειες να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Απρίλιο, σύμφωνα με προβλέψεις της Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι βασικοί παραγωγοί της περιοχής – Ιράκ, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν – είχαν ήδη μειώσει την παραγωγή τους κατά 7,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Μάρτιο, με την πτώση να βαθαίνει περαιτέρω.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει το μέγεθος της αναταραχής στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς οι ροές μέσω των Στενά του Ορμούζ έχουν περιοριστεί δραστικά. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του πετρελαίου εκτινάσσονται και η παγκόσμια ζήτηση αναθεωρείται προς τα κάτω, αυξανόμενη πλέον με πολύ πιο αργούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της EIA, εφόσον η σύγκρουση αποκλιμακωθεί έως το τέλος Απριλίου, η εκτός λειτουργίας παραγωγή ενδέχεται να περιοριστεί στα 6,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Μάιο, ενώ η πλήρης αποκατάσταση αναμένεται σταδιακά έως τα τέλη του 2026.

Η υπηρεσία επισημαίνει ότι ακόμη και μετά την επαναφορά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, θα απαιτηθεί χρόνος για να εξομαλυνθούν οι εμπορικές ροές και οι διαδρομές των δεξαμενόπλοιων, ενώ ο κίνδυνος νέων διαταραχών θα συνεχίσει να ενσωματώνεται στις τιμές.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει αυστηρή προθεσμία προς το Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών, με τις τιμές των δεικτών αναφοράς πετρελαίου Brent και WTI να κινούνται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κοντά σε υψηλά ετών.

Μπροστά στο ενεργειακό κενό, οι διεθνείς αγοραστές στρέφονται όλο και περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις εξαγωγές αργού να αναμένεται να φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ. Παράλληλα, η αμερικανική παραγωγή προβλέπεται να ενισχυθεί περαιτέρω, αγγίζοντας σχεδόν τα 14 εκατ. βαρέλια ημερησίως έως το 2027.

Η άνοδος των τιμών επηρεάζει ήδη τα καύσιμα, με τη βενζίνη στις ΗΠΑ να αναμένεται να φτάσει έως και τα 4,30 δολάρια ανά γαλόνι τον Απρίλιο, αυξάνοντας την πίεση στα νοικοκυριά και δημιουργώντας πολιτικές προκλήσεις ενόψει εκλογών.

Παράλληλα, οι αναλυτές παρακολουθούν στενά τη ζήτηση, καθώς η αύξησή της προβλέπεται να επιβραδυνθεί σημαντικά, κυρίως λόγω μειωμένης κατανάλωσης στην Ασία. Για το 2026, η παγκόσμια ζήτηση εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 600.000 βαρέλια ημερησίως, δηλαδή στο μισό σε σχέση με προηγούμενες προβλέψεις.

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι η ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή θα συνεχίσει να ασκεί έντονες πιέσεις στις αγορές και τις οικονομίες διεθνώς.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/04/2026 - 23:37
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