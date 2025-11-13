Λάρισα: Νεκρή 49χρονη σε φούρνο – Εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα
11:19 - 13 Νοε 2025

Λάρισα: Νεκρή 49χρονη σε φούρνο – Εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα

Reporter.gr Newsroom
Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν μια 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα σε φούρνο στο Δαμάσι Λάρισας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα ήταν η ιδιοκτήτρια του αρτοποιείου και μητέρα δύο παιδιών. Το δυστύχημα συνέβη την ώρα που εκτελούσε εργασίες μέσα στην επιχείρησή της, όπου βρισκόταν μόνη. Φαίνεται πως εγκλωβίστηκε σε ένα από τα μηχανήματα του φούρνου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν ένας πελάτης πήγε νωρίς το πρωί στο κατάστημα για να αγοράσει ψωμί και εντόπισε τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, του οποίου το πλήρωμα διαπίστωσε τον θάνατό της.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου.

