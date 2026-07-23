Σύρος: Νεκρή με μαχαιριά στην πλάτη 41χρονη εργαζόμενη του ΕΚΑΒ – Συνελήφθη ζευγάρι

Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 23/7, με θύμα μία 41χρονη γυναίκα, εργαζόμενη ως διασώστρια στο ΕΚΑΒ, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:00, όταν η 41χρονη φέρεται να μετέβη σε κατοικία στη Σύρο, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κρατώντας μαχαίρι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν η ένοικος του σπιτιού άνοιξε την πόρτα, ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο γυναικών. Στη συνέχεια, στο σημείο φέρεται να παρενέβη ο 41χρονος σύζυγος της ενοίκου, ο οποίος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τραυμάτισε την 41χρονη με μαχαίρι στην πλάτη.

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Οι Αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η συμπλοκή, καθώς και τον ρόλο που φέρεται να είχε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο.

Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η 41χρονη εργαζόταν ως διασώστρια στο ΕΚΑΒ Αττικής και βρισκόταν στη γενέτειρά της, τη Σύρο, καθώς είχε λάβει άδεια. Σύμφωνα με τον ίδιο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε πολύ σοβαρή κατάσταση, φορώντας τη στολή της διασώστριας και έχοντας τραύμα από μαχαίρι στην περιοχή της ωμοπλάτης.

Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του ζευγαριού, το οποίο οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για κατάθεση. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι προηγήθηκε της επίθεσης και ποια ήταν τα κίνητρα που οδήγησαν στη μοιραία συμπλοκή.

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