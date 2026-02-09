ΠΟΕΕΤ: Πανελλαδική απεργία των εργαζομένων την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την ουσιαστική ενίσχυση των δικαιωμάτων τους και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον κλάδο. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων περιλαμβάνεται η χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους εποχικά απασχολούμενους χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις, στο 80% του ποσού που ισχύει για το τακτικό επίδομα ανεργίας.
Παράλληλα, ζητείται η επαναφορά της απονομής του εφάπαξ στα 20 έτη ασφάλισης, όπως ίσχυε πριν από τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος Κατρούγκαλου, καθώς και η υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον επισιτισμό. Η νέα σύμβαση θα προβλέπει μισθολογικές αυξήσεις, πενθήμερη εργασία, 40ωρο, αλλά και προσαύξηση αποδοχών για εργασία την έκτη ημέρα, σύμφωνα με όσα ισχύουν και σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
Τέλος, η ΠΟΕΕΤ τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε να διασφαλίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας, καθώς και η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων στον τουρισμό και την εστίαση.