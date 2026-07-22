Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους λόγω καύσωνα – Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών το μεσημέρι

Σε ισχύ βρίσκονται σήμερα τα έκτακτα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας για την προστασία των εργαζομένων από τις ακραίες θερμοκρασίες, με υποχρεωτική διακοπή όλων των υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τον καύσωνα.

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης μιλώντας στο ΕΡΤnews, το μέτρο αφορά το σύνολο της Αττικής, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Πελοπόννησο, ενώ η εγκύκλιος εκδόθηκε προληπτικά ήδη από την προηγούμενη ημέρα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η υποχρεωτική παύση αφορά εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους, όπως οικοδομικά και τεχνικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τις υπηρεσίες διανομής (delivery). Παράλληλα, το υπουργείο συστήνει στους εργοδότες, όπου αυτό είναι εφικτό, να εφαρμόζουν τηλεργασία ή να προσαρμόζουν τα ωράρια εργασίας, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση των εργαζομένων στις πιο επικίνδυνες ώρες της ημέρας.

Ο κ. Καραγκούνης ανέφερε ότι στις 16:30 θα υπάρξει νέα αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων, προκειμένου να εξεταστεί εάν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κατάσταση παρακολουθείται διαρκώς.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικοί έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή των μέτρων. Για κάθε παράβαση προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, με τον υφυπουργό να σημειώνει πάντως ότι μέχρι στιγμής καταγράφεται πολύ υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης από τις επιχειρήσεις.

Όπως επισήμανε, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα του υπουργείου, υπενθυμίζοντας ότι αντίστοιχα μέτρα έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως έντονες βροχοπτώσεις. Μάλιστα, ανέφερε ότι η ελληνική πρακτική έχει αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης των ολοένα συχνότερων ακραίων καιρικών συνθηκών.

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