ΤΙΤΑΝ: Στον δείκτη FTSE4Good για δεύτερη συνεχή χρονιά
11:37 - 09 Φεβ 2026

ΤΙΤΑΝ: Στον δείκτη FTSE4Good για δεύτερη συνεχή χρονιά

Reporter.gr Newsroom
Ο Όμιλος TITAN ανακοίνωσε την ένταξή του στη σειρά δεικτών FTSE4Good για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η σειρά δεικτών FTSE4Good, που έχει δημιουργηθεί από τον παγκόσμιο πάροχο δεικτών και δεδομένων FTSE Russell, έχει σχεδιαστεί για να αποτυπώνει την απόδοση εταιριών που επιδεικνύουν ισχυρές πρακτικές σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG).

Οι δείκτες FTSE4Good χρησιμοποιούνται από ευρύ φάσμα συμμετεχόντων στην αγορά για τη δημιουργία και την αξιολόγηση υπεύθυνων επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Οι αξιολογήσεις της FTSE Russell βασίζονται σε επιδόσεις σε τομείς όπως η Εταιρική Διακυβέρνηση, η Υγεία και Ασφάλεια, η Καταπολέμηση της Διαφθοράς και η Κλιματική Αλλαγή, ενώ οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στη σειρά δεικτών FTSE4Good πληρούν ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών κριτηρίων.

Ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Διευθυντής Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου TITAN, δήλωσε: «Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει τον διαχρονικά ηγετικό ρόλο του Τιτάνα στη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχεται να προστεθεί σε άλλες σημαντικές διακρίσεις, όπως η βαθμολογία Α από το CDP, η ένταξη στη λίστα των Financial Times «Europe’s Climate Leaders» και η αναγνώριση ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρίες στον κόσμο από το περιοδικό TIME. Την ίδια στιγμή, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στις επιδόσεις της εταιρίας σε θέματα ESG και αναδεικνύει τις πρωτοβουλίες αποανθρακοποίησης που δημιουργούν προστιθέμενη αξία, σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική μας «TITAN Forward 2029» και τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας για υπεύθυνη ανάπτυξη.»

Η εκ νέου ένταξη του Τιτάνα στον δείκτη είναι αποτέλεσμα της περαιτέρω βελτίωσης των επιδόσεών του σε θέματα ESG, με τη βαθμολογία FTSE Russell να ανέρχεται σε 4,2 από 3,9 την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα, η ποσοστιαία κατάταξη της εταιρίας ενισχύθηκε στο 94 από 87, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχή πρόοδο σε κρίσιμες διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η σταθερή παρουσία του Τιτάνα στη σειρά δεικτών FTSE4Good επιβεβαιώνει τη συνεπή και μακροχρόνια προσήλωσή του στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται σε ένα ισχυρό πλαίσιο ESG με μετρήσιμους και εφαρμόσιμους στόχους και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της επιχειρηματικής του στρατηγικής. Παράλληλα, ενισχύει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση του Ομίλου για υπεύθυνη ανάπτυξη, διαφανή διακυβέρνηση και δημιουργία αξίας, ενδυναμώνοντας το επενδυτικό του προφίλ στις διεθνείς αγορές με έμφαση στα κριτήρια ESG.

