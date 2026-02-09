Γεωργιάδης: Συγκυβέρνηση μόνο με το ΠΑΣΟΚ, εκτός κάδρου Βελόπουλος και Λατινοπούλου

Για τα πιθανά σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, το πρωί της Δευτέρας (9/2) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, πετώντας το γάντι στο ΠΑΣΟΚ και αποκλείοντας τη συγκυβέρνηση με τα κόμματα του Κυριάκου Βελόπουλου και της Αφροδίτης Λατινοπούλου.

«Πλην του ΠΑΣΟΚ άλλη συγκυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Αν το ΠΑΣΟΚ πει όχι, θα έχουμε πάλι εκλογές», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, ενώ σχετικά με τον Κυριάκο Βελόπουλο είπε:

«Τον Βελόπουλο τον ξέρω καλύτερα από εσάς, είναι φίλος μου από τη δεκαετία του '90. Δεν μπορείς να κάνεις συγκυβέρνηση με κάποιον με τον οποίον έχεις θεμελιώδεις διαφορές. Πρώτα από όλα, ο Βελόπουλος ήταν πάντα ΠΑΣΟΚ, δεξιός δεν έχει υπάρξει στη ζωή του ούτε δευτερόλεπτο. ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα ήταν».

Απευθυνόμενος, μάλιστα, στον Ευάγγελο Βενιζέλο που ζήτησε μια ξεκάθαρη θέση από τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Αγαπητέ Ευάγγελε Βενιζέλε, η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάει με τον Βελόπουλο και τη Λατινοπούλου. Στέλνω μήνυμα στον Βαγγέλη Βενιζέλο: Πρόεδρέ μου σεβαστέ ο Μητσοτάκης δεν θα κάνει κυβέρνηση με Βελόπουλο ή Λατινοπούλου, πήγαινε στον φίλο σου τον Ανδρουλάκη και πες μας τι θα κάνετε».

«Αν μας ζητήσει ο λαός κυβέρνηση συνεργασίας, πρέπει να το προσπαθήσουμε», κατέληξε και εξέφρασε την πεποίθησή του πως στην επόμενη Βουλή δεν θα βρίσκεται ούτε το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη ούτε και η Μαρία Καρυστιανού, εφόσον δώσει «καμιά δεκαριά ακόμα συνεντεύξεις».

«Ο Ανδρουλάκης όταν κάποιον δεν συμπαθεί τον καθαρίζει»

Σχετικά με την υπόθεση της ΓΣΕΕ και τον κ. Παναγόπουλο, ο κ. Γεωργιάδης άφησε αιχμές κατά Ανδρουλάκη πως καταργεί το τεκμήριο της αθωότητας, υποστηρίζοντας ότι «τον καθάρισε» επειδή δεν το συμπαθεί.

Σημείωσε, δε, ότι το ίδιο ακριβώς είχε κάνει και με την κα Καϊλή, ισχυριζόμενος πως «ο Άνδρουλάκης όταν κάποιον δεν συμπαθεί, τον καθαρίζει».

Στα βαρέα και ανθυιγιεινά το 2026 όλοι οι νοσηλευτές

Ο υπουργός Υγείας κλήθηκε να σχολιάσει και όσα διαπιστώνει κατά τις επισκέψεις του σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, με αφορμή την παρουσία του στη Λευκάδα την Κυριακή (8/2).

Αρχικά επισήμανε ότι «η πλειονότητα των εργαζομένων δεν συμμετέχει στις κινητοποιήσεις για τα νοσοκομεία», ενώ αναφερόμενος ειδικά στο νοσοκομείο Λευκάδας υποστήριξε ότι η εικόνα του έχει αλλάξει ριζικά, σημειώνοντας πως «πρόκειται πλέον για “παλάτι”, με τον προϋπολογισμό του να έχει αυξηθεί από τα 2 στα 8 εκατομμύρια ευρώ». Προσέθεσε, δε: «Όταν σε ένα νοσοκομείο που παλαιότερα ήταν χρέπι σήμερα γίνονται διαμαρτυρίες, τι να πω».

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι εντός του 2026 θα ολοκληρωθεί η ένταξη όλων των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, όπως έχει ήδη δεσμευτεί.

Χίος: Οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» η ΜΚΟ για την οποία άφησε αιχμές

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε πως «διερμηνείς από τη ΜΚΟ “Γιατροί Χωρίς Σύνορα” εισήλθαν χωρίς άδεια στον χώρο και εντοπίστηκαν από τη διοίκηση να προτρέπουν Αφγανούς να πουν ότι τους χτύπησε το Λιμενικό, ώστε να λάβουν άσυλο».

Αναφερόμενος, επίσης, στα γεγονότα της Κυριακής στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύονται παιδιά που τραυματίστηκαν στην τραγωδία της Χίου, σημείωσε ότι ενημερώθηκε από τον διοικητή του νοσοκομείου πως «εμφανίστηκε ομάδα από συλλογικότητες Αφγανών με επικεφαλής την κυρία Κατριβάνου και αργότερα πληροφορήθηκα ότι μετέβη και η κυρία Πέρκα».

Διερωτήθηκε: «Ποιος ο λόγος να βρίσκονται εκεί βουλευτές; Πήγαν για να στήσουν ένα show περί δήθεν ξυλοδαρμού μεταναστών από το Λιμενικό. Πώς μπορώ να γνωρίζω τι τους λένε στα αφγανικά ή αν τους καθοδηγούν να καταγγείλουν το Λιμενικό, την ώρα που η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση;»

Δεν γίνονται pushbacks – Οι καταγγελίες έχουν ιδεολογικό υπόβαθρο

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Γεωργιάδης εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην Αριστερά, λέγοντας ότι «η κατηγορία που προβάλλεται είναι πως το “κακό Λιμενικό” ήθελε να τους σκοτώσει. Δηλαδή υποστηρίζουν ότι το Λιμενικό επιχείρησε δολοφονική ενέργεια, αλλά ταυτόχρονα διέσωσε 25 άτομα για να έχει μάρτυρες. Ο παραλογισμός και το μίσος απέναντι στη στολή, στο Λιμενικό και στο κράτος έχουν πλέον ξεπεράσει κάθε όριο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους Νάσο Ηλιόπουλο και Γαβριήλ Σακελλαρίδη, σημειώνοντας πως «αν υποθέταμε ότι επρόκειτο για έναν επιχειρηματία με σκάφος χωρητικότητας 10 ατόμων που μετέφερε 40 με εισιτήρια, δεν θα κατήγγελλαν τον καπιταλισμό και την απουσία ελέγχων; Τώρα που πρόκειται για λαθροδιακινητή, λίγο έλειψε να του απονείμουν και βραβείο, παρότι έβαλε 40 ανθρώπους σε βάρκα για 10».

Απαντώντας τέλος στους ισχυρισμούς περί επαναπροώθησης από το Λιμενικό, ο υπουργός τόνισε ότι «το pushback είναι παράνομη πρακτική που συνίσταται στο να απωθείς μια βάρκα από τα χωρικά σου ύδατα προς άλλης χώρας, με κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές» και υποστήριξε ότι «το δυστύχημα στη Χίο σημειώθηκε μόλις 400 μέτρα από την ακτή. Έχει λογική να γίνει επαναπροώθηση σε τέτοια απόσταση; Θα έπρεπε να είναι εντελώς παράλογος κάποιος για να το κάνει».

«Μπορεί να υπήρξε λάθος χειρισμός ή ατύχημα, αλλά όχι pushback», είπε και κατέληξε υποστηρίζοντας ότι «οι καταγγελίες αυτές έχουν ιδεολογικό υπόβαθρο, γιατί κάποιοι δεν θέλουν το Λιμενικό να φυλάσσει τα σύνορα».

