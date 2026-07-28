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Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση - Τι αλλάζει για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις
Εργασιακά
09:24 - 28 Ιουλ 2026

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση - Τι αλλάζει για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης: περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης».

Η επαγγελματική ασφάλιση αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, που λειτουργεί συμπληρωματικά προς την υποχρεωτική δημόσια κοινωνική ασφάλιση, παρέχοντας στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις πρόσθετες δυνατότητες συνταξιοδοτικής προστασίας με συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές παροχές. Με το νέο σχέδιο νόμου εκσυγχρονίζεται συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας της, ενισχύεται η προστασία των ασφαλισμένων και διευρύνονται οι διαθέσιμες επιλογές του υφιστάμενου πλαισίου της επαγγελματικής ασφάλισης, ώστε να γίνει πιο απλό, πιο λειτουργικό, πιο προστατευτικό και πιο ελκυστικό για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Η ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης αποτελεί μία σημαντική μεταρρύθμιση που διευρύνει τις επιλογές εργαζομένων και επιχειρήσεων. Με το νομοσχέδιο που καταθέσαμε στη Βουλή δημιουργούμε ένα πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό και πιο αξιόπιστο πλαίσιο συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής προστασίας. Δίνουμε στους εργαζόμενους περισσότερες δυνατότητες να ενισχύσουν τη συνταξιοδοτική τους προοπτική, ενώ ταυτόχρονα παρέχουμε στις επιχειρήσεις ένα ισχυρότερο εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης ανθρώπινου δυναμικού. Πρόκειται για μία μεταρρύθμιση με οφέλη για τους ασφαλισμένους, τις επιχειρήσεις και συνολικά για την ελληνική οικονομία.».

Το σχέδιο νόμου διαμορφώνει ένα μοντέρνο κανονιστικό πλαίσιο επαγγελματικής ασφάλισης, σημαντικά πιο ελκυστικό, πιο απλό, πιο λειτουργικό, που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος με ενιαίο τρόπο, με ισοδύναμες υποχρεώσεις και κίνητρα για όλους τους παρόχους επαγγελματικής ασφάλισης, Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Ταυτόχρονα εισάγει τρεις σημαντικές αλλαγές:

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι η εισαγωγή των Ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και των Ανοιχτών Ομαδικών Ασφαλιστικών Προϊόντων Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης (ΟΑΠΕΣ), ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μικρότερων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών στην επαγγελματική ασφάλιση. Η ανάγκη αυτή συνδέεται με τη δομή της ελληνικής οικονομίας, όπου μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων είναι μικρές επιχειρήσεις με περιορισμένο αριθμό εργαζομένων, για τις οποίες μέχρι σήμερα ήταν σχεδόν ανέφικτη η πρόσβαση στην συμπληρωματική ασφάλιση του δεύτερου πυλώνα .

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή αφορά στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ιδιαίτερα αναβαθμισμένου πλαισίου φορολογικών κινήτρων που ευθυγραμμίζεται με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και καθιστά την επαγγελματική ασφάλιση σημαντικά πιο ελκυστική για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Οι εισφορές στα συνταξιοδοτικά αυτά προγράμματα εκπίπτουν στο 100%, το πλαφόν-ανώτατο όριο εισφορών αυξάνεται σημαντικά με το νέο νομοσχέδιο και ανέρχεται πλέον σε 35.000 ευρώ ετησίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και σε 35% του ετήσιου εισοδήματος για τους μισθωτούς. Η φορολογία των παροχών αποσυνδέεται από τα έτη ασφάλισης και συνδέεται πλέον με την ηλικία εξόδου. Για έξοδο από το 62ο έτος μέχρι το 67ο, προβλέπεται φορολόγηση 10% για εφάπαξ παροχή και 5% για σύνταξη, ενώ. Για έξοδο από το πρόγραμμα μετά το 67ο έτος, οι συντελεστές μειώνονται σε 5% για εφάπαξ παροχή και 2,5% για σύνταξη. Παράλληλα, καταργείται η φορολογική ποινή όσων εργαζομένων αποφασίζουν να εισέλθουν στην επαγγελματική ασφάλιση σε μεγαλύτερη ηλικία.

Η τρίτη σημαντική κεντρική παρέμβαση για την προστασία των ασφαλισμένων αφορά στην πλήρη φορητότητα των δικαιωμάτων τους, ώστε η αλλαγή εργασίας ή επαγγελματικής κατάστασης να μην οδηγεί σε απώλεια ή αποδυνάμωση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων. Καταρχήν, εισάγεται η ομαδική φορητότητα, καθώς θεσπίζεται η δυνατότητα μεταβίβασης ολόκληρων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων από ΤΕΑ σε ΤΕΑ, από ΤΕΑ σε ΟΑΠΕΣ, από ΟΑΠΕΣ σε ΤΕΑ και από ΟΑΠΕΣ σε ΟΑΠΕΣ. Επιπλέον, διευκολύνεται η κινητικότητα στην αγορά εργασίας με τη θέσπιση και της ατομικής φορητότητας. Ένας εργαζόμενος που αλλάζει εργασία θα μπορεί να μεταφέρει ευκολότερα τα κατοχυρωμένα δικαιώματά του σε νέο φορέα επαγγελματικής ασφάλισης. Η φορητότητα συνδυάζεται με ισχυρές εποπτικές δικλίδες προστασίας των ασφαλισμένων που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε η ενίσχυση της ευελιξίας να συνοδεύεται από αντίστοιχη ενίσχυση της προστασίας των ασφαλισμένων.

Το νέο πλαίσιο για την Επαγγελματική Ασφάλιση έχει οφέλη για τους ασφαλισμένους, τις επιχειρήσεις, αλλά και για την Οικονομία της χώρας:

Για τους ασφαλισμένους, ενισχύει το συνταξιοδοτικό εισόδημα, διευκολύνει την πρόσβαση σε συμπληρωματική συνταξιοδοτική προστασία, προστατεύει και δίνει τη δυνατότητα φορητότητας κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, προστατεύει τους ελεύθερους επαγγελματίες, παρέχει περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη ενημέρωση για την πορεία της επένδυσής τους και δίνει τη δυνατότητα πρόσθετων παροχών.

Για τις επιχειρήσεις, δίνει κίνητρο προσέλκυσης και διατήρησης εργαζομένων, παρέχει τη δυνατότητα εργοδοτικής παροχής μέσω συλλογικής σύμβασης, ενισχύει το employer branding και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων και κεφαλαιακής- επενδυτικής ενίσχυσης και καθιστά πιο λειτουργικό το πλαίσιο για μικρότερες επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν επαγγελματική ασφάλιση.

Και όλα αυτά με σημαντικά φορολογικά κίνητρα και ωφέλειες για όλους, εργαζόμενους, επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Για την οικονομία, συσσωρεύει επενδυτικά κεφάλαια, διοχετεύει τη ρευστότητα στην οικονομία και αποτρέπει τη φυγή κεφαλαίων, ενισχύει τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση των νοικοκυριών, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο και αξιοποιεί την επαγγελματική ασφάλιση ως εργαλείο μακροπρόθεσμης αποταμίευσης, επένδυσης και ενίσχυσης της συνταξιοδοτικής επάρκειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κα Κεραμέως ενσωμάτωσε σε ποσοστό άνω του 90% τις προτάσεις των φορέων που υπεβλήθησαν πριν και κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης.

Με την κατάθεσή του στη Βουλή, το σχέδιο νόμου εισέρχεται πλέον στη διαδικασία της κοινοβουλευτικής επεξεργασίας, με τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων να ξεκινά την Πέμπτη 30 Ιουλίου.

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