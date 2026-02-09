Προσοχή στα SMS για το επίδομα θέρμανσης - Προειδοποίηση της ΕΛΑΣ για μαζικές ηλεκτρονικές απάτες

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται πληθώρα περιστατικών αποστολής παραπλανητικών μηνυμάτων που σχετίζονται με το επίδομα θέρμανσης. Οι παραλήπτες λαμβάνουν ειδοποιήσεις όπως «Έχετε λάβει το επίδομα θέρμανσης; Πατήστε εδώ», οι οποίες δεν προέρχονται από καμία επίσημη κρατική υπηρεσία, γεγονός που έχει επιβεβαιώσει και η Ελληνική Αστυνομία με σχετική ανακοίνωση.
Οι δράστες αξιοποιούν ονομασίες, τίτλους και λογότυπα που παραπέμπουν σε κρατικούς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς, επιχειρώντας να προσδώσουν αξιοπιστία στα μηνύματα και να παραπλανήσουν τα θύματα.
Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να αποφεύγουν το άνοιγμα συνδέσμων από ύποπτα μηνύματα, να ελέγχουν προσεκτικά τον αποστολέα και να μην αποκαλύπτουν σε καμία περίπτωση προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.
Υπενθυμίζεται ότι κάθε επίσημη ενημέρωση σχετικά με επιδόματα και οικονομικές ενισχύσεις πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των επίσημων κρατικών ψηφιακών πλατφορμών.