Σέρρες: Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για διαρρήξεις και κλοπές

Στη σύλληψη τριών ανηλίκων για υποθέσεις διακεκριμένων κλοπών και διαρρήξεων προχώρησαν την Παρασκευή αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι τρεις ανήλικοι, μαζί με ακόμη ένα άτομο που έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρχές, φέρεται να συμμετείχαν στις πράξεις είτε όλοι μαζί είτε σε διαφορετικούς συνδυασμούς, κατά το χρονικό διάστημα από τις 22 έως και τις 28 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέσα σε αυτό το διάστημα οι δράστες φέρεται να διέρρηξαν συνολικά πέντε καταστήματα. Από τρία εξ αυτών αφαίρεσαν συνολικά 125 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Παράλληλα, οι ανήλικοι φέρεται να προχώρησαν στην κλοπή οκτώ δικύκλων. Όλα τα κλεμμένα δίκυκλα εντοπίστηκαν από τις αστυνομικές αρχές και στη συνέχεια επιστράφηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, με ένα από αυτά να εντοπίζεται καμένο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε ακόμη μία κλεμμένη μοτοσικλέτα, η οποία είχε αφαιρεθεί από την περιοχή των Σερρών στις αρχές του 2026.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι τρεις συλληφθέντες και το άτομο που έχει ταυτοποιηθεί συνδέονται και με άλλες περιπτώσεις κλοπών ή διαρρήξεων.

Οι τρεις ανήλικοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.