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Κυψέλη: Οι καταθέσεις των ανηλίκων – Τι είπαν για το νεκρό βρέφος
Ειδήσεις
13:30 - 03 Σεπ 2026

Κυψέλη: Οι καταθέσεις των ανηλίκων – Τι είπαν για το νεκρό βρέφος

Reporter.gr Newsroom
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Στο Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων μεταφέρθηκαν την Τετάρτη (2/9) τα παιδιά της οικογένειας από την Κυψέλη, όπου εξετάστηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον, παρουσία παιδοψυχολόγων, και στη συνέχεια επέστρεψαν στο νοσοκομείο, που παραμένουν σε καθεστώς προστακτικής φύλαξης.  

Πρόκειται για δύο αγόρια ηλικίας 9 και 12 ετών και ένα κορίτσι 15 ετών που είναι έγκυος.

Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και οι ανήλικοι πρόκειται να κληθούν εκ νέου, καθώς όσα έχουν αναφέρει έως τώρα δεν αρκούν για να συμπληρωθούν τα κενά γύρω από τη δολοφονία του βρέφους.

Από τις καταθέσεις τους φαίνεται να προκύπτει πως γνώριζαν ότι το βρέφος δεν ήταν πια εν ζωή και ότι το σώμα του είχε τοποθετηθεί στην κατάψυξη. Ωστόσο, δήλωσαν πως δεν γνώριζαν τις συνθήκες θανάτου του μωρού, ενώ εξετάζεται το πού βρίσκονταν τα παιδιά όταν συνέβη το έγκλημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl5ly41goakh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ξεχωριστή έρευνα είναι σε εξέλιξη για την κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων, οι οποίοι είναι φορείς Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενου Νοσήματος. Δεν έχουν βρεθεί ίχνη σεξουαλικής κακοποίησης, ωστόσο διερευνάται εάν έγιναν πράξεις που δεν άφησαν ίχνη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl5kehx31soh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Εν τω μεταξύ, στο «μικροσκόπιο» των αρχών είναι ακόμη οι οικογενειακές σχέσεις των συλληφθέντων και των ανηλίκων, με τις εξετάσεις DNA να αναμένονται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl5kru80kst5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Όσο για τους δύο ενήλικες – τον 43χρονος και την 38χρονη Γερμανίδα – προφυλακίστηκαν χθες, αφού απολογήθηκαν, για την ποσότητα ναρκωτικών που είχαν βρεθεί στο σπίτι της Κυψέλης. Εκδόθηκαν, δε, και εντάλματα σύλληψης για τον θάνατο του βρέφους, με τους κατηγορουμένους να ισχυρίζονται ότι το μωρό πέθανε από παθολογικά αίτια· ισχυρισμός που καταρρίπτεται από τα ιατροδικαστικά ευρήματα.

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