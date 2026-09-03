Πρέβεζα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών υπόθεση παραμέλησης και υποσιτισμού τριών ανηλίκων

Σοβαρή υπόθεση που αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και τη φροντίδα τριών ανήλικων παιδιών διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές στην Πρέβεζα, μετά τις καταγγελίες για ενδείξεις παραμέλησης και υποσιτισμού.

Πρόκειται για τρία παιδιά από τον Δήμο Ζηρού, δύο αγόρια ηλικίας 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, με εισαγγελική εντολή, στο Νοσοκομείο Πρέβεζας. Τα τρία αδέλφια εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Η κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών προκλήθηκε έπειτα από καταγγελία συγγενών. Κατά τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν τα παιδιά ανέδειξαν ενδείξεις σοβαρής παραμέλησης και υποσιτισμού, γεγονός που οδήγησε στην εισαγγελική παρέμβαση και την απομάκρυνσή τους από το οικογενειακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα των παιδιών έχει αποχωρήσει από την οικία, ενώ οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν τα τρία ανήλικα παιδιά και τα επόμενα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την προστασία τους.

Γιαννάκος: «Το νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορεί να κάνει τον χωροφύλακα»

Την ίδια ώρα, παρέμβαση για την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για την ασφάλεια των παιδιών έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, θέτοντας ζήτημα σχετικά με τη φύλαξή τους εντός του νοσοκομείου.

Όπως ανέφερε, τα παιδιά δεν τελούν υπό αστυνομική φύλαξη, ενώ ο πατέρας τους βρίσκεται έξω από το νοσοκομείο.

«Τα παιδιά δεν φυλάσσονται από την αστυνομία και ο πατέρας τριγυρνάει έξω από το νοσοκομείο. Εάν τα απαγάγει ποιος θα φταίει; Το νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορεί να κάνει τον χωροφύλακα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννάκος.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ζητά να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των τριών ανηλίκων, υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη για τη φύλαξή τους δεν είναι δυνατόν να μεταφέρεται στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Το ζήτημα πλέον βρίσκεται ενώπιον των κοινωνικών υπηρεσιών και της Δικαιοσύνης, οι οποίες καλούνται να καθορίσουν τα επόμενα βήματα και κυρίως το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διασφαλιστούν η ασφάλεια, η φροντίδα και η προστασία των τριών παιδιών.