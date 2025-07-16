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Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Η Πράσινη Εβδομάδα γιορτάζει τα 100 της χρόνια
Επιχειρήσεις
14:19 - 16 Ιουλ 2025

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Η Πράσινη Εβδομάδα γιορτάζει τα 100 της χρόνια

Reporter.gr Newsroom
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Από τις 16 έως τις 25 Ιανουαρίου 2026 θα διεξαχθεί η Διεθνής Εμπορική Έκθεση Τροφίμων και Αγροτικών Παραδοσιακών Προϊόντων με απευθείας πώληση στον καταναλωτή, Grüne Woche (Πράσινη Εβδομάδα), που διοργανώνεται από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Βερολίνου, τον οποίο αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Η επερχόμενη διοργάνωση θα πλαισιωθεί από ένα πλούσιο πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την πρώτη Grüne Woche, που πραγματοποιήθηκε το 1926.

Για δέκα ημέρες, η Grüne Woche θα αποτελέσει το επίκεντρο της γεωργίας, των τροφίμων και της κηπουρικής. Η κορυφαία διεθνής εμπορική έκθεση θα αναδείξει επίκαιρα ζητήματα όπως η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, η βιώσιμη γεωργία, οι καινοτόμες τεχνολογίες και οι τελευταίες τάσεις στον κλάδο των τροφίμων.

Η έκθεση κάθε χρόνο προσελκύει προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της οικονομίας, της επιστήμης και των μέσων ενημέρωσης, δημιουργώντας έναν κόμβο διαλόγου και εξέλιξης για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα.

Στην τελευταία διοργάνωση, η Grüne Woche υποδέχθηκε περισσότερους από 310.000 επισκέπτες, καταγράφοντας αύξηση 13% σε σύγκριση με το 2024. Η 99η διοργάνωση μετατράπηκε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία για όλες τις αισθήσεις, με 800 περίπτερα τροφίμων, πλήθος διαδραστικών δράσεων και ένα πλούσιο ψυχαγωγικό και μουσικό πρόγραμμα στη σκηνή.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για εκθέτες είναι ανοιχτές έως τις 15 Αυγούστου 2025, ενώ η προπώληση εισιτηρίων για το κοινό θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2025. Υπενθυμίζεται ότι το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ως επίσημος αντιπρόσωπος της έκθεσης, θα προσφέρει στους ενδιαφερόμενους εκπτωτικό κωδικό για την αγορά εισιτηρίων σε μειωμένη τιμή.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη Grüne Woche, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα, στο τηλ. 210 64 19 019, E-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή να ανατρέξει στην ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.german-fairs.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της έκθεσης: https://www.gruenewoche.de/en.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/07/2025 - 14:35
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