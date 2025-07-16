ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ισραηλινή στρατιωτική επέμβαση στη Συρία με πρόσχημα τη σύγκρουση ανάμεσα σε Δρούζους και Βεδουίνους
Ειδήσεις
13:27 - 16 Ιουλ 2025

Ισραηλινή στρατιωτική επέμβαση στη Συρία με πρόσχημα τη σύγκρουση ανάμεσα σε Δρούζους και Βεδουίνους 

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κατάσταση στη Suweida της Συρίας είναι συγκεχυμένη - σύμφωνα με τον συρικό στρατό, υπάρχει τώρα κατάπαυση του πυρός μεταξύ των Δρούζων και των Βεδουίνων μετά από σφοδρές μάχες. Το Ισραήλ διαφωνεί και επεμβαίνει στρατιωτικά.    

Ο ισραηλινός στρατός παρενέβη για άλλη μια φορά στην εσωτερική συριακή σύγκρουση κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα, οχήματα του συριακού στρατού φέρονται να έχουν πληγεί. Σύμφωνα με συνεχείς αναφορές, υπήρξαν επιθέσεις από αέρος και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ το δικαιολόγησαν με την προστασία της θρησκευτικής μειονότητας των Δρούζων και την ασφάλεια της χώρας τους, μετά από σφοδρές μάχες στην πόλη Σουγουέιντα. Η κρατική κυβέρνηση υπό ισλαμιστική ηγεσία είχε αναπτύξει εκεί τακτικούς στρατιώτες και μονάδες του υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με το Ισραήλ, αυτό έγινε προκειμένου να ληφθούν μέτρα κατά της εκεί μειονότητας των Δρούζων, ενώ η συριακή κυβέρνηση κάνει λόγο για επιχείρηση παρακολούθησης της εκεχειρίας. Τα κυβερνητικά στρατεύματα θα άνοιγαν πυρ μόνο σε περίπτωση επίθεσης. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sana ανέφερε ότι η στρατιωτική αστυνομία βρισκόταν επίσης στο σημείο για να ελέγχει τους στρατιώτες.

Το Παρατηρητήριο κάνει λόγο για εκτελέσεις

Η τεταμένη κατάσταση μεταξύ των Δρούζων και των Βεδουίνων έχει γίνει πρόσφατα όλο και πιο βίαιη. Σφοδρές μάχες ξέσπασαν το Σαββατοκύριακο. Εικόνες με ομήρους Δρούζους να ξυλοκοπούνται κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε 135 θανάτους μέσα σε 48 ώρες. 19 άτομα «εκτελέστηκαν» από στρατιώτες. Η συριακή κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει την κατηγορία αυτή και το Παρατηρητήριο παρακολουθεί τη σύγκρουση στη Συρία από το Λονδίνο εδώ και πολλά χρόνια. Το έργο του βασίζεται σε ένα δίκτυο ακτιβιστών στη Συρία.

Το Ισραήλ βλέπει τον εαυτό του ως «προστατευτική δύναμη»

Οι Δρούζοι είναι μια θρησκευτική μειονότητα της οποίας η πίστη προέρχεται από το Ισλάμ και η οποία ζει στη Συρία, το Ισραήλ και το Λίβανο. Τα Υψίπεδα του Γκολάν, τα οποία κατέχει το Ισραήλ, αποτελούν επίσης μέρος της περιοχής εγκατάστασης των Δρούζων. Μετά την πτώση του μακροχρόνιου κυβερνήτη Μπασάρ αλ Άσαντ, το Ισραήλ έθεσε περαιτέρω περιοχές υπό στρατιωτικό έλεγχο και η νέα κυβέρνηση στη Δαμασκό υποσχέθηκε να αποκαταστήσει τη σταθερότητα στη χώρα. Παρόλα αυτά, τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί επανειλημμένες μάχες μεταξύ εθνοτικών ομάδων και πολιτοφυλακών, καθώς και τρομοκρατικές επιθέσεις. Για πολλά χρόνια, ο πρόεδρος Ahmed al-Sharaa πολεμούσε τον Άσαντ ως ηγέτης μιας ισλαμιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/07/2025 - 14:12
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Motor Oil: Παράταση εγγύησης 2,3 εκατ. υπέρ της Alpha Δορυφορική TV
Επιχειρήσεις

Motor Oil: Παράταση εγγύησης 2,3 εκατ. υπέρ της Alpha Δορυφορική TV

Φάκελος «απευθείας αναθέσεις»: Αποκαλυπτικά στοιχεία από το Ελεγκτικό Συνέδριο - Τι λένε τα κόμματα
Πολιτική

Φάκελος «απευθείας αναθέσεις»: Αποκαλυπτικά στοιχεία από το Ελεγκτικό Συνέδριο - Τι λένε τα κόμματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα
Πολιτική

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Καρατομήθηκαν δύο στελέχη της Μοσάντ για την αποτυχία ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος
Ειδήσεις

Καρατομήθηκαν δύο στελέχη της Μοσάντ για την αποτυχία ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος

ΗΠΑ: Πρόωρο «φρένο» στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου λόγω «γεγονότων στο πεδίο»
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Πρόωρο «φρένο» στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου λόγω «γεγονότων στο πεδίο»

Βουτιά στο... χάος
Ανεμοδείκτης

Βουτιά στο... χάος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 18:41

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις

Πολιτική
07/08/2026 - 18:36

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 18:14

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 18:03

Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Σχόλια Αγοράς
07/08/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 17:30

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα - Η αντίδραση Μελόνι

Magazino
07/08/2026 - 17:21

Αν χτυπήσει το 112 για εκκένωση έχεις σχέδιο και για τον σκύλο ή τη γάτα σου;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 17:16

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Πολιτική
07/08/2026 - 16:49

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ