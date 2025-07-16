Ισραηλινή στρατιωτική επέμβαση στη Συρία με πρόσχημα τη σύγκρουση ανάμεσα σε Δρούζους και Βεδουίνους 

Η κατάσταση στη Suweida της Συρίας είναι συγκεχυμένη - σύμφωνα με τον συρικό στρατό, υπάρχει τώρα κατάπαυση του πυρός μεταξύ των Δρούζων και των Βεδουίνων μετά από σφοδρές μάχες. Το Ισραήλ διαφωνεί και επεμβαίνει στρατιωτικά.

Ο ισραηλινός στρατός παρενέβη για άλλη μια φορά στην εσωτερική συριακή σύγκρουση κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα, οχήματα του συριακού στρατού φέρονται να έχουν πληγεί. Σύμφωνα με συνεχείς αναφορές, υπήρξαν επιθέσεις από αέρος και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ το δικαιολόγησαν με την προστασία της θρησκευτικής μειονότητας των Δρούζων και την ασφάλεια της χώρας τους, μετά από σφοδρές μάχες στην πόλη Σουγουέιντα. Η κρατική κυβέρνηση υπό ισλαμιστική ηγεσία είχε αναπτύξει εκεί τακτικούς στρατιώτες και μονάδες του υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με το Ισραήλ, αυτό έγινε προκειμένου να ληφθούν μέτρα κατά της εκεί μειονότητας των Δρούζων, ενώ η συριακή κυβέρνηση κάνει λόγο για επιχείρηση παρακολούθησης της εκεχειρίας. Τα κυβερνητικά στρατεύματα θα άνοιγαν πυρ μόνο σε περίπτωση επίθεσης. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sana ανέφερε ότι η στρατιωτική αστυνομία βρισκόταν επίσης στο σημείο για να ελέγχει τους στρατιώτες.

Το Παρατηρητήριο κάνει λόγο για εκτελέσεις

Η τεταμένη κατάσταση μεταξύ των Δρούζων και των Βεδουίνων έχει γίνει πρόσφατα όλο και πιο βίαιη. Σφοδρές μάχες ξέσπασαν το Σαββατοκύριακο. Εικόνες με ομήρους Δρούζους να ξυλοκοπούνται κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε 135 θανάτους μέσα σε 48 ώρες. 19 άτομα «εκτελέστηκαν» από στρατιώτες. Η συριακή κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει την κατηγορία αυτή και το Παρατηρητήριο παρακολουθεί τη σύγκρουση στη Συρία από το Λονδίνο εδώ και πολλά χρόνια. Το έργο του βασίζεται σε ένα δίκτυο ακτιβιστών στη Συρία.

Το Ισραήλ βλέπει τον εαυτό του ως «προστατευτική δύναμη»

Οι Δρούζοι είναι μια θρησκευτική μειονότητα της οποίας η πίστη προέρχεται από το Ισλάμ και η οποία ζει στη Συρία, το Ισραήλ και το Λίβανο. Τα Υψίπεδα του Γκολάν, τα οποία κατέχει το Ισραήλ, αποτελούν επίσης μέρος της περιοχής εγκατάστασης των Δρούζων. Μετά την πτώση του μακροχρόνιου κυβερνήτη Μπασάρ αλ Άσαντ, το Ισραήλ έθεσε περαιτέρω περιοχές υπό στρατιωτικό έλεγχο και η νέα κυβέρνηση στη Δαμασκό υποσχέθηκε να αποκαταστήσει τη σταθερότητα στη χώρα. Παρόλα αυτά, τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί επανειλημμένες μάχες μεταξύ εθνοτικών ομάδων και πολιτοφυλακών, καθώς και τρομοκρατικές επιθέσεις. Για πολλά χρόνια, ο πρόεδρος Ahmed al-Sharaa πολεμούσε τον Άσαντ ως ηγέτης μιας ισλαμιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης.