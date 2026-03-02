Η Κρήτη στο επίκεντρο της Έκθεσης Ταξιδιών και Αναψυχής f.re.e 2026 στο Μόναχο

Από τις 18 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026, περισσότεροι από 130.000 επισκέπτες και πάνω από 900 εκθέτες από περίπου 50 χώρες συμμετείχαν στη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της f.re.e ως μίας από τις σημαντικότερες εκθέσεις καταναλωτικού τουρισμού στη νότια Γερμανία.

Η f.re.e πραγματοποιείται ετησίως από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου (Messe München) και εκπροσωπείται σε Ελλάδα και Κύπρο από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Η μεγαλύτερη ελληνική νήσος παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προφίλ που υπερβαίνει το καθιερωμένο μοντέλο «ήλιος και θάλασσα», δίνοντας έμφαση στη γαστρονομική της ταυτότητα, στον πολιτισμό και τους αρχαιολογικούς χώρους, στις φυσικές ομορφιές και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, καθώς και στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Το ενδιαφέρον των επισκεπτών υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένο, με ουσιαστικές επαφές και έντονη διάθεση ταξιδιωτικού προγραμματισμού, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Κρήτης στη γερμανική αγορά.Μεταξύ των επισκεπτών του περιπτέρου της Κρήτης συγκαταλέγονταν ο Δρ. Christian Scharpf, Επικεφαλής του Τμήματος Εργασίας και Οικονομικών Υποθέσεων του Δήμου Μονάχου, ο οποίος πραγματοποίησε και τα εγκαίνια της έκθεσης, καθώς και η Υπουργός Τροφίμων, Γεωργίας, Δασών και Τουρισμού της Βαυαρίας, Michaela Kaniber. Παρών ήταν επίσης ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόναχο, κ. Κωνσταντίνος Κοδέλλας. Τους επίσημους προσκεκλημένους υποδέχθηκε ο Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο εκπροσώπησης και το έντονο θεσμικό ενδιαφέρον για την παρουσία της Κρήτης στη φετινή διοργάνωση.

Για πέντε ημέρες, η έκθεση αποτέλεσε σημείο συνάντησης επαγγελματιών και καταναλωτών που αναζητούν έμπνευση για ταξίδια και δραστηριότητες αναψυχής. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για νέους προορισμούς, σύγχρονες προτάσεις caravaning & camping, ποδηλατικό τουρισμό, θαλάσσια σπορ, outdoor δραστηριότητες και fitness, καθώς και να συμμετάσχουν σε διαδραστικές εμπειρίες, παρουσιάσεις και δοκιμές προϊόντων.

Παράλληλα με τη f.re.e πραγματοποιήθηκαν η Έκθεση Μοτοσικλέτας IMOT και τα Munich Auto Days, ενισχύοντας τη συνολική επισκεψιμότητα. Στο πλαίσιο των Auto Days πραγματοποιήθηκαν περίπου 1.600 δοκιμαστικές οδηγήσεις (test drives), ενώ πωλήθηκαν περίπου 300 οχήματα, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για τη σύνδεση κινητικότητας και ελεύθερου χρόνου.

Η επόμενη f.re.e θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2027 στο Μόναχο.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, στο τηλ. 210 64 19 018, E-Mail: messemuenchen@ahk.com.gr ή να ανατρέξει στην ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.german-fairs.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της έκθεσης: www.free-muenchen.de.