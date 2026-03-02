ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Κρήτη στο επίκεντρο της Έκθεσης Ταξιδιών και Αναψυχής f.re.e 2026 στο Μόναχο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13:03 - 02 Μαρ 2026

Η Κρήτη στο επίκεντρο της Έκθεσης Ταξιδιών και Αναψυχής f.re.e 2026 στο Μόναχο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο επίκεντρο της έκθεσης ταξιδιών και αναψυχής f.re.e 2026 του Μονάχου βρέθηκε η Κρήτη, η οποία ως τιμώμενη Περιφέρεια της διοργάνωσης συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον και δυναμική παρουσία, αναδεικνύοντας τη μεγάλη ποικιλομορφία της ως προορισμός τεσσάρων εποχών.

Από τις 18 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026, περισσότεροι από 130.000 επισκέπτες και πάνω από 900 εκθέτες από περίπου 50 χώρες συμμετείχαν στη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της f.re.e ως μίας από τις σημαντικότερες εκθέσεις καταναλωτικού τουρισμού στη νότια Γερμανία.

Η f.re.e πραγματοποιείται ετησίως από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου (Messe München) και εκπροσωπείται σε Ελλάδα και Κύπρο από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Η μεγαλύτερη ελληνική νήσος παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προφίλ που υπερβαίνει το καθιερωμένο μοντέλο «ήλιος και θάλασσα», δίνοντας έμφαση στη γαστρονομική της ταυτότητα, στον πολιτισμό και τους αρχαιολογικούς χώρους, στις φυσικές ομορφιές και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, καθώς και στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Το ενδιαφέρον των επισκεπτών υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένο, με ουσιαστικές επαφές και έντονη διάθεση ταξιδιωτικού προγραμματισμού, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Κρήτης στη γερμανική αγορά.Μεταξύ των επισκεπτών του περιπτέρου της Κρήτης συγκαταλέγονταν ο Δρ. Christian Scharpf, Επικεφαλής του Τμήματος Εργασίας και Οικονομικών Υποθέσεων του Δήμου Μονάχου, ο οποίος πραγματοποίησε και τα εγκαίνια της έκθεσης, καθώς και η Υπουργός Τροφίμων, Γεωργίας, Δασών και Τουρισμού της Βαυαρίας, Michaela Kaniber. Παρών ήταν επίσης ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόναχο, κ. Κωνσταντίνος Κοδέλλας. Τους επίσημους προσκεκλημένους υποδέχθηκε ο Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο εκπροσώπησης και το έντονο θεσμικό ενδιαφέρον για την παρουσία της Κρήτης στη φετινή διοργάνωση.

Για πέντε ημέρες, η έκθεση αποτέλεσε σημείο συνάντησης επαγγελματιών και καταναλωτών που αναζητούν έμπνευση για ταξίδια και δραστηριότητες αναψυχής. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για νέους προορισμούς, σύγχρονες προτάσεις caravaning & camping, ποδηλατικό τουρισμό, θαλάσσια σπορ, outdoor δραστηριότητες και fitness, καθώς και να συμμετάσχουν σε διαδραστικές εμπειρίες, παρουσιάσεις και δοκιμές προϊόντων.

Παράλληλα με τη f.re.e πραγματοποιήθηκαν η Έκθεση Μοτοσικλέτας IMOT και τα Munich Auto Days, ενισχύοντας τη συνολική επισκεψιμότητα. Στο πλαίσιο των Auto Days πραγματοποιήθηκαν περίπου 1.600 δοκιμαστικές οδηγήσεις (test drives), ενώ πωλήθηκαν περίπου 300 οχήματα, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για τη σύνδεση κινητικότητας και ελεύθερου χρόνου.

Η επόμενη f.re.e θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2027 στο Μόναχο.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, στο τηλ. 210 64 19 018, E-Mail: messemuenchen@ahk.com.gr ή να ανατρέξει στην ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.german-fairs.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της έκθεσης: www.free-muenchen.de.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συναγερμός στην Κύπρο: Εκκενώθηκαν οι βρετανικές βάσεις – Φρεγάτες και F-16 στέλνει η Ελλάδα
Ειδήσεις

Συναγερμός στην Κύπρο: Εκκενώθηκαν οι βρετανικές βάσεις – Φρεγάτες και F-16 στέλνει η Ελλάδα

Ο ενεργειακός «χάρτης» της Ασίας – Ποιος κινδυνεύει περισσότερο από την κλιμάκωση στο Ιράν
Εμπορεύματα

Ο ενεργειακός «χάρτης» της Ασίας – Ποιος κινδυνεύει περισσότερο από την κλιμάκωση στο Ιράν

Μπαρό (Γάλλος ΥΠΕΞ): Άμεση αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και προστασία των χωρών του Κόλπου
Ειδήσεις

Μπαρό (Γάλλος ΥΠΕΞ): Άμεση αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και προστασία των χωρών του Κόλπου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έτοιμος για κόμμα ο Σαμαράς: «Ώρα για εθνικό σχέδιο πριν να είναι αργά»
Πολιτική

Έτοιμος για κόμμα ο Σαμαράς: «Ώρα για εθνικό σχέδιο πριν να είναι αργά»

Στρατηγική Συνεργασία Alpha Bank - Πολυτεχνείου Κρήτης: Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και παραγωγή γνώσης για την ανάπτυξη του νησιού
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στρατηγική Συνεργασία Alpha Bank - Πολυτεχνείου Κρήτης: Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και παραγωγή γνώσης για την ανάπτυξη του νησιού

Περιστέρης: Η ανατροπή δεδομένων δεκαετιών απαιτεί ανθεκτικές υποδομές
Επιχειρήσεις

Περιστέρης: Η ανατροπή δεδομένων δεκαετιών απαιτεί ανθεκτικές υποδομές

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:55

Axios: Η Καμάλα Χάρις στη Λουιζιάνα με φόντο τις εκλογικές περιφέρειες και τις ζυμώσεις για το 2028

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:20

Ανησυχία για τις ισχυρές δονήσεις στη Β. Εύβοια: Επιτόπου ο Τουρνάς για την αποτίμηση της κατάστασης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 15:59

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Πολιτική
07/06/2026 - 15:30

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:21

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πολιτική
07/06/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:55

Χανιά: Drone «φορτωμένο» με ναρκωτικά και εξοπλισμό απόδρασης πάνω από τις φυλακές Αγιάς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 11:40

Πράσινο φως από την ΕΕ για νέους κανόνες στις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις πτήσεων

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:20

Αμεντί (Πρόεδρος Ιράκ): Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε γέφυρα διαλόγου, σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή

Ναυτιλία
07/06/2026 - 10:59

Νέα εποχή για την κεφαλαιαγορά: Οι Έλληνες εφοπλιστές εξετάζουν είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:45

Οχάιο: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ – Αναζητούνται οι δράστες

Πολιτική
07/06/2026 - 10:30

Μητσοτάκης: Ελλάδα 2030 - Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:09

Αντιτρομοκρατική επιχείρηση σε Κρήτη και Αθήνα: Συνελήφθη Παλαιστίνιος για συμμετοχή στη Χαμάς - Ετοίμαζε χτύπημα

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:02

Σχέδιο-έκπληξη Τραμπ: Ανοίγει τη συζήτηση για «λαϊκή συμμετοχή» στα κέρδη της AI

Ειδήσεις
07/06/2026 - 09:58

ΕΕ: Ραγδαία άνοδος στην πράσινη απασχόληση – +79% στις ΑΠΕ από το 2014

Ειδήσεις
07/06/2026 - 08:14

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο

Υγεία
06/06/2026 - 22:00

Αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει την καρδιά του παιδιού

Πολιτική
06/06/2026 - 21:37

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

Πολιτική
06/06/2026 - 21:14

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Πολιτική
06/06/2026 - 20:14

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

Ειδήσεις
06/06/2026 - 20:00

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:42

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία

Εμπορεύματα
06/06/2026 - 19:25

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ