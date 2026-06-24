6 ελληνικές και κυπριακές εταιρείες στη Διεθνή Έκθεση Συστημάτων Πυρασφάλειας, Ασφάλειας και Προστασίας, INTERSCHUTZ 2026

Με τη συμμετοχή έξι εταιρειών από Ελλάδα και Κύπρο ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Διεθνής Έκθεση Συστημάτων Πυρασφάλειας, Ασφάλειας και Προστασίας, INTERSCHUTZ 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αννόβερο από 1 έως 6 Ιουνίου, από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Αννοβέρου, τον οποίο αντιπροσωπεύει σε Ελλάδα και Κύπρο το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Η ισχυρή διεθνής συμμετοχή ανέδειξε την αυξανόμενη ανάγκη για ανταλλαγή γνώσεων, καινοτομία και διεθνή συνεργασία. Με 1.772 εκθέτες από 55 χώρες, 140.000 εμπορικούς επισκέπτες από 144 χώρες και περίπου 120.000 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακού χώρου, η INTERSCHUTZ επιβεβαίωσε τη θέση της ως η σημαντικότερη διεθνής διοργάνωση του κλάδου. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τις εταιρείες Flame Control IKE, EXUS Software Ltd., MOBIAK S.A., PARAMINA S.A. και Satways Ltd., ενώ από την Κύπρο συμμετείχε η εταιρεία FirePro Systems Ltd.

Ο εκθεσιακός χώρος, ο οποίος εκτείνεται σε εννέα αίθουσες και σε διάφορους υπαίθριους χώρους, σημείωσε νέο ρεκόρ, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2022 – χρονιά που επηρεάστηκε ακόμη από τον COVID. Παράλληλα, η διοργάνωση αποτέλεσε ιδανική πλατφόρμα για την άμεση ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ επαγγελματιών και βιομηχανίας.

Σημαντικό ρόλο στη φετινή διοργάνωση διαδραμάτισαν οι τεχνολογικές εξελίξεις, με την τεχνητή νοημοσύνη (AI), τη ρομποτική και την πλήρη διασυνδεσιμότητα να αποτελούν πλέον απτές εφαρμογές και όχι μελλοντικές προοπτικές. Επιπλέον, ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στους τομείς της πυρόσβεσης, της επείγουσας ιατρικής βοήθειας, της διαχείρισης καταστροφών και της πολιτικής προστασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο. Η βιωσιμότητα αναδείχθηκε επίσης ως βασικός άξονας, τόσο από περιβαλλοντική όσο και από οικονομική σκοπιά.

Η επόμενη διοργάνωση της INTERSCHUTZ θα πραγματοποιηθεί στο Αννόβερο από τις 20 έως τις 25 Μαΐου 2030.

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληροφορίες αναφορικά με την INTERSCHUTZ, να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο τηλ.: 210 64 19 041, E-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή να ανατρέξει στην ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις www.german-fairs.gr καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης www.interschutz.de.