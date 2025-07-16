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Motor Oil: Παράταση εγγύησης 2,3 εκατ. υπέρ της Alpha Δορυφορική TV
Επιχειρήσεις
13:15 - 16 Ιουλ 2025

Motor Oil: Παράταση εγγύησης 2,3 εκατ. υπέρ της Alpha Δορυφορική TV

Reporter.gr Newsroom
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Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 15ης Ιουλίου 2025, χορήγησε ειδική άδεια για την παράταση της διάρκειας της εγγύησης υπέρ της συνδεδεμένης ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την κάλυψη υποχρέωσης αποπληρωμής του υφιστάμενου υπολοίπου ομολογιακού δανείου ανερχόμενου στο ποσό των Ευρώ 2,2 εκατ. το οποίο επρόκειτο να αποπληρωθεί πλήρως τον Οκτώβριο 2025 και του οποίου, κατόπιν επικείμενης τροποποίησης των όρων του δανείου, η περίοδος αποπληρωμής θα παραταθεί μέχρι τον Οκτώβριο 2028.

Η υποχρέωση της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προκύψει βάσει επικείμενης υπογραφής Πράξης Τροποποίησης την οποία θα συνυπογράψει με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ μοναδικής Ομολογιούχου Δανείστριας, Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και Διαχειρίστριας των Πληρωμών του ομολογιακού δανείου.

Η παράταση της διάρκειας της εγγύησης για το ποσό των Ευρώ 2,2 εκατ. από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (εγγυήτρια Εταιρεία) παρέχεται προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. είναι μητρική της MEDIAMAX HOLDINGS LIMITED η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με συνολικό ποσοστό 50% ήτοι άμεσα με 24,99% και έμμεσα, μέσω της NEVINE HOLDINGS LIMITED, με 25,01%. Ως εκ τούτου, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και η ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως και 101 Ν.4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. έχοντας λάβει υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρείας Quality Audit Services Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ με ημερομηνία 10 Ιουλίου 2025, έκρινε ότι η παράταση της διάρκειας της υπό εξέταση εγγύησης είναι δίκαιη και εύλογη, προς όφελος της συνδεδεμένης εταιρείας και του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και δεν αναμένεται να βλάψει τα συμφέροντα της εγγυήτριας εταιρείας, των μετόχων της μειοψηφίας και τα μη συνδεδεμένα μέρη.

Η έκθεση της Quality Audit Services Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr στην ειδικότερη επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών / Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες / Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις / 2025.

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 η ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. για την παράταση της διάρκειας της εγγύησης υπέρ της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ισχύει για έξι (6) μήνες.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018.

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