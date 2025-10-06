Ανακοίνωση Στρατηγικής Συνεργασίας ΛΣΑ – ENTERSOFTONE

Σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, όπου η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού, ο ρόλος του εξελίσσεται από διεκπεραιωτικό σε συμβουλευτικό και στρατηγικό. Ο Λογιστής καλείται πλέον να λειτουργεί ως απαραίτητος και πολύτιμος σύμβουλος κάθε επιχείρησης.

Ανταποκρινόμενοι σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αλλά και στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού, ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία με την ENTERSOFTONE, κορυφαίο πάροχο λογιστικών και οικονομικών εφαρμογών.

H ENTERSOFTONE, αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες προσφέροντας λύσεις στον χώρο των λογιστών και των επιχειρήσεων.

Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία καλύπτει ολοκληρωμένα τις ανάγκες των λογιστικών φοροτεχνικών γραφείων παρέχοντας εργαλεία που διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία τους και ενισχύουν την παραγωγικότητα.

Οι στόχοι της υποστήριξης, αναβάθμισης και αποκατάστασης του κύρους και του ρόλου του επαγγελματία λογιστή αποτελούν διαχρονικά προτεραιότητες στις ενέργειες του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών.

Η συνεργασία στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των λογιστικών γραφείων, προσφέροντας εργαλεία που εξοικονομούν παραγωγικό χρόνο, μειώνουν το κόστος και προσφέρουν:

αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων διαδικασιών

αξιοποίηση της τεχνολογίας για άμεση, έγκυρη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των πελατών τους

λύσεις που επιτρέπουν την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους πελάτες τους

αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών του Λογιστικού γραφείου

Μέσα από αυτή τη στρατηγική συνεργασία, ο ΛΣΑ και η ENTERSOFTONE δεσμεύονται να στηρίξουν ουσιαστικά τον Κλάδο των Λογιστών, αλλά και των επιχειρήσεων, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επαγγελματιών του σήμερα και του αύριο.