ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η J.P. Morgan «βλέπει» ανοδικές προοπτικές για την ευρωζώνη και αναβαθμίζει τη σύστασή της σε «overweight»
Χρηματιστήρια
11:43 - 06 Οκτ 2025

Η J.P. Morgan «βλέπει» ανοδικές προοπτικές για την ευρωζώνη και αναβαθμίζει τη σύστασή της σε «overweight»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η J.P. Morgan αναβάθμισε τη σύστασή της απέναντι στην ευρωζώνη από «neutral» σε «overweight» τη Δευτέρα (6/10), επισημαίνοντας ότι οι μετοχές της περιοχής έχουν καταστεί πιο ελκυστικές ύστερα από μια περίοδο υποαπόδοσης και ενισχυμένης πολιτικής στήριξης.

«Έρχεται η ώρα να γίνουμε αισιόδοξοι για τις μετοχές της ευρωζώνης», δήλωσαν οι στρατηγικοί αναλυτές της τράπεζας, με επικεφαλής τον Mislav Matejka.

Ο δείκτης Euro Stoxx 50 υπολείπεται του S&P 500 κατά σχεδόν 18%, ωστόσο αυτή η σχετική υποαπόδοση θα μπορούσε να αποτελέσει επενδυτική ευκαιρία, σύμφωνα με τον Matejka.

Οι στρατηγικοί αναλυτές σημείωσαν ότι οι αποτιμήσεις στην ευρωζώνη παραμένουν ελκυστικές σε σύγκριση με τις αμερικανικές, ενώ παράγοντες όπως τα νέα γερμανικά μέτρα στήριξης της οικονομίας και η βελτίωση της πιστωτικής ώθησης στην περιοχή θα μπορούσαν να ενισχύσουν το επενδυτικό κλίμα. Παράλληλα, η επιβολή του δασμού 15% στα προϊόντα της ΕΕ έχει εξαλείψει ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για τις ευρωπαϊκές μετοχές, όπως ανέφερε η J.P. Morgan.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία διατήρησε τη θετική της στάση απέναντι στις ευρωπαϊκές μετοχές του αμυντικού τομέα, εκτιμώντας ότι η αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών θα ενισχύσει τις βιομηχανίες, τα δομικά υλικά και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Η J.P. Morgan προβλέπει ότι η αναμενόμενη άνοδος των εταιρικών κερδών και η αύξηση των επαναγορών μετοχών θα στηρίξουν τις πιο αισιόδοξες προοπτικές για την ευρωζώνη μέσα στο επόμενο έτος. Η τράπεζα επανέλαβε τον στόχο της για το δείκτη Euro Stoxx 50 στις 5.800 μονάδες έως το τέλος του έτους, με το δείκτης να έχει ήδη ενισχυθεί κατά 10,4% από την αρχή του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2025 - 11:43
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στον Θεόδωρο Δρίτσα και τη Νέα Αριστερά η έδρα Τσίπρα
Πολιτική

Στον Θεόδωρο Δρίτσα και τη Νέα Αριστερά η έδρα Τσίπρα

Η θέα από το Σούνιο εμπνέει...
Ανεμοδείκτης

Η θέα από το Σούνιο εμπνέει...

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανάσα για την Ευρώπη: Ο PMI «εκτοξεύτηκε» σε υψηλό πενταμήνου – Οι κίνδυνοι παραμένουν
Οικονομία

Ανάσα για την Ευρώπη: Ο PMI «εκτοξεύτηκε» σε υψηλό πενταμήνου – Οι κίνδυνοι παραμένουν

BofA: «Φρένο» από την ΕΚΤ τον Ιούλιο – Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο
Ειδήσεις

BofA: «Φρένο» από την ΕΚΤ τον Ιούλιο – Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο

Η JP Morgan πίσω από νέα παραγγελία δύο VLCC στη Hanwha Ocean
Ειδήσεις

Η JP Morgan πίσω από νέα παραγγελία δύο VLCC στη Hanwha Ocean

Ευρωζώνη: Έλλειμμα €7,8 δισ. στο διεθνές εμπόριο αγαθών - Βαρίδι η ενέργεια
Οικονομία

Ευρωζώνη: Έλλειμμα €7,8 δισ. στο διεθνές εμπόριο αγαθών - Βαρίδι η ενέργεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
24/07/2026 - 13:26

Μικρή αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο - Σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου κατά 12% το Brent

Οικονομία
24/07/2026 - 13:23

Ανάσα για την Ευρώπη: Ο PMI «εκτοξεύτηκε» σε υψηλό πενταμήνου – Οι κίνδυνοι παραμένουν

Άλλοι Αρθρογράφοι
24/07/2026 - 13:03

Pax Silica: Η νέα στρατηγική αξία της Ελλάδας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/07/2026 - 13:00

Χρηστίδης: Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών η ΝΔ έχει αφήσει τα τρένα χωρίς αυτόματο σύστημα πέδησης

Οικονομία
24/07/2026 - 12:56

Στουρνάρας για οικονομία: Η διεθνής κοινότητα μιλά για θαύμα - Απαραίτητοι οι έμμεσοι φόροι λόγω φοροδιαφυγής

Ειδήσεις
24/07/2026 - 12:44

Εκρήξεις στο Κίεβο μετά τα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία

Οικονομία
24/07/2026 - 12:40

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 4,7% στην κατανάλωση των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο του 2026

Ειδήσεις
24/07/2026 - 12:30

ΕΚΤ: «Πράσινο φως» στη νέα EUREP – Δάνεια έως €50 δισ. σε κεντρικές τράπεζες

Πολιτική
24/07/2026 - 12:27

Στη Βουλή ο Ανδρουλάκης – Τι αναμένεται από την ομιλία του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Υγεία
24/07/2026 - 12:26

Εθελοντική αιμοδοσία στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων στις 29 Ιουλίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
24/07/2026 - 12:22

Ο Ανδρέας Πιστιόλης στο Allwyn Game Time για τον Ομπράντοβιτς και τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού

Ναυτιλία
24/07/2026 - 12:19

Ασφαλιστικό μπλόκο στα πλοία που πληρώνουν «διόδια» στο Ιράν

Ακίνητα
24/07/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 7,1% στις δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης το 2025

Πολιτική
24/07/2026 - 12:11

Η Ελλάδα τιμά 52 χρόνια Δημοκρατίας: Μηνύματα ενότητας, μνήμης και ευθύνης από την πολιτική ηγεσία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 12:03

Ζελένσκι: Κάνει λόγο για ουκρανικό πλήγμα σε ρωσική αμυντική βιομηχανία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 11:55

Παραβίαση εναέριου χώρου στη Ρουμανία: F-16 άνοιξε πυρ και κατέρριψε drone

Ειδήσεις
24/07/2026 - 11:53

Λυμπερόπουλος: Αν δε λυθούν βασικά προβλήματα θα έχουμε απεργία διαρκείας μόλις προκηρυχθούν εκλογές

Φορολογία
24/07/2026 - 11:48

«Ραβασάκια» €12,5 εκατ. σε ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων: Η ΤΝ θα εξετάζει τις ενστάσεις

Ναυτιλία
24/07/2026 - 11:42

Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας: Οι Παξοί αναδεικνύονται σε πόλο έλξης για την κρουαζιέρα μικρής κλίμακας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
24/07/2026 - 11:41

ΟΣΕ: Στο 100% η τηλεδιοίκηση και το ETCS στην Αθήνα – Θεσσαλονίκη μέχρι το τέλος Αυγούστου

Οικονομία
24/07/2026 - 11:39

Η «αόρατη» απειλή για την ελληνική οικονομία: Πώς μπλόκαρε η αβεβαιότητα επενδύσεις και δουλειές

Ακίνητα
24/07/2026 - 11:35

ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου Μαραθώνα

Ναυτιλία
24/07/2026 - 11:32

Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ - Νέα πίεση στις ενεργειακές μεταφορές

Πολιτική
24/07/2026 - 11:30

Κακλαμάνης: Ορόσημο για την ιστορία του ελληνισμού η 24η Ιουλίου 1974

Οικονομία
24/07/2026 - 11:28

ΟΔΔΗΧ: Στη δημοπρασία έντοκα γραμμάτια 13 εβδομάδων ύψους 400 εκατ. ευρώ

Πολιτική
24/07/2026 - 11:23

Χρυσοχοΐδης για Traffic Commander: Εκτιμούμε θα κερδηθεί χρόνος περίπου 25 με 30% - Το Σεπτέμβριο η πλήρης εφαρμογή του

Ειδήσεις
24/07/2026 - 11:19

«Πυρά» της Ένωσης Εισαγγελέων κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης για την παράταση των θητειών

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 11:03

Ανάκαμψη στiς ευρωαγορές καθώς αποκλιμακώνεται το πετρέλαιο – Βουτιά 33% στα κέρδη της Volkswagen

Magazino
24/07/2026 - 10:58

Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026»

Ειδήσεις
24/07/2026 - 10:54

Μερτς: Ανακοίνωσε περιορισμένης έκτασης ανασχηματισμό - Πιέσεις για άρση του «τείχους προστασίας» απέναντι στην AfD

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ