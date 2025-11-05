ENTERSOFTONE F&B: «Επανάσταση» στην εστίαση με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System

ENTERSOFTONE F&amp;B: «Επανάσταση» στην εστίαση με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System
13:01 - 05 Νοε 2025

Η ENTERSOFTONE F&B, φέρνει τον κλάδο HO.RE.CA. στη νέα ψηφιακή εποχή, παρουσιάζοντας δύο νέες καινοτόμες εφαρμογές, το POINT2ORDER και το Kitchen Management System. 

Αξιοποιώντας τεχνολογία αιχμής, οι δύο λύσεις ενισχύουν την αποδοτικότητα, αναβαθμίζουν την εμπειρία του πελάτη και συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εστίασης, μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το POINT2ORDER είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η νέα ολοκληρωμένη εφαρμογή ψηφιακού καταλόγου και παραγγελιοληψίας, σχεδιασμένη για καφέ, εστιατόρια, μπαρ και ξενοδοχεία. Υποστηρίζει απευθείας παραγγελία και πληρωμή μέσω QR code, self-service kiosks και online order, προσφέροντας ενιαία διαχείριση τόσο στο Table Ordering, όσο και στο Delivery & Take Away, χωρίς προμήθειες. Για τους χώρους φιλοξενίας, επεκτείνεται σε room service, πισίνα και beach bar, επιτρέποντας άμεσες παραγγελίες μέσω κινητού αναβαθμίζοντας την εμπειρία διαμονής. Επιπλέον, επιτρέπει την προβολή μενού και παραγγελιών μέσα από Social Media και παρέχει λειτουργίες Loyalty με πόντους, εκπτώσεις και εξατομικευμένες προσφορές. Μέσω του mobile app για iOS, Android και web, προσφέρει ευκολία στη διαχείριση και άμεση πρόσβαση από παντού, καθιστώντας το POINT2ORDER το πιο ευέλικτο ψηφιακό εργαλείο για επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας.

Το Kitchen Management System ψηφιοποιεί πλήρως τη λειτουργία της κουζίνας, αντικαθιστώντας τα έντυπα δελτία παραγγελίας με ψηφιακές οθόνες που προβάλλουν τις παραγγελίες σε πραγματικό χρόνο.
Οι παραγγελίες κατανέμονται αυτόματα ανά σταθμό παραγωγής με σειρά προτεραιότητας και χρονομέτρηση εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας απόλυτο συντονισμό μεταξύ σάλας και κουζίνας. Κατάλληλο για εστιατόρια, μεγάλες κουζίνες ξενοδοχείων και bars, το Kitchen Management System μειώνει σφάλματα, περιορίζει κόστη και αυξάνει την αποδοτικότητα. Με real-time δεδομένα και αναλυτικά reports, παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες, F&B managers και chefs να βελτιώνουν τη ροή εργασιών. Χάρη στη web-based τεχνολογία και την offline λειτουργία του, εξασφαλίζει πρόσβαση από κάθε συσκευή και αδιάλειπτη λειτουργία σε όλα τα στάδια της παραγγελίας.

Με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System, η ENTERSOFTONE F&B οδηγεί την εστίαση και τη φιλοξενία σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία, που συνδυάζει καινοτομία, ευελιξία και βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας στους επαγγελματίες του κλάδου τα εργαλεία για να λειτουργούν πιο έξυπνα, γρήγορα και αποδοτικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/11/2025 - 15:11
