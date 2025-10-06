Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Ρυθμός ανάπτυξης 2,3% το 2026 - Πλεονάσματα και αποκλιμάκωση χρέους

Σύμφωνα με την ανάλυση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ), ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 2,2% για το 2025 και 2,3% για το 2026, επίπεδα οριακά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις του Προσχεδίου (2,4%).

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων, οι οποίες αποτελούν τη βάση για το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026 (ΠΚΠ 2026).

Το Συμβούλιο σημειώνει ότι οι εκτιμήσεις αυτές συμβαδίζουν με τις προβλέψεις διεθνών και εγχώριων οργανισμών, αντικατοπτρίζοντας τη θετική προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη διατήρηση υψηλών ρυθμών απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης, που θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για τη συνέχιση της αναπτυξιακής δυναμικής και το 2026.

Δημοσιονομικές προβλέψεις και χρέος

Με βάση το ΠΚΠ 2026, το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να ανέλθει σε 3,6% του ΑΕΠ το 2025 και να διαμορφωθεί σε 2,8% το 2026.

Το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται πλεονασματικό το 2025 (0,6% του ΑΕΠ) και οριακά ελλειμματικό το 2026 (-0,1% του ΑΕΠ).

Παράλληλα, η πορεία του δημόσιου χρέους παραμένει σταθερά καθοδική, από 145,3% του ΑΕΠ το 2025 σε 137,6% το 2026, εξέλιξη που, όπως σημειώνει το ΕΔΣ, αντανακλά την αποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση.

Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι το Προσχέδιο εναρμονίζεται πλήρως με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες και συμβάλλει στη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Το ΕΔΣ επισημαίνει ωστόσο ότι οι προβλέψεις αυτές καταρτίζονται σε περίοδο έντονης διεθνούς αβεβαιότητας, που οφείλεται σε γεωπολιτικές εντάσεις και πολιτικοοικονομικές αναταράξεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Η πλήρης ανάλυση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων, καθώς και οι αναλυτικές προβλέψεις του ΕΔΣ, θα περιληφθούν στην επικείμενη εξαμηνιαία Έκθεση του Συμβουλίου.