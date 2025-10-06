Στην πρόσφατη ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, που παρουσίασε μία σειρά από πολιτικές προτάσεις, ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάνει λόγο για την ανάγκη να υπάρξει μία «νέα εθνική πυξίδα».

Στην ανακοίνωση της απόφασής του να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως αφήνει τα... ορεινά της Βουλής για να επιστρέψει στην κοινωνική δράση.

Και προαναγγέλοντας τη δημιουργία νέου κόμματος τονίζει ότι ελπίζει να ταξιδέψει μαζί με παλιούς και νέους συντρόφους «σε πιο όμορφες θάλασσες».

Είναι προφανές ότι η θέα από το Σούνιο εμπνέει τον Αλέξη Τσίπρα στο σχεδιασμό του νέου κόμματος, με πολλές ναυτικές αναφορές (πυξίδες, θάλασσες κλπ) και δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι κάτι παρεμφερές θα δούμε στα σύμβολα και το όνομα του εγχειρήματός του.