O Όμιλος ΙΑΣΩ επενδύει στις λύσεις ePROCUREMENT της ENTERSOFTONE

Η ENTERSOFTONE, κορυφαίος πάροχος επιχειρηματικού λογισμικού στην ελληνική αγορά, ενισχύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Διεύθυνσης Προμηθειών του Ομίλου ΙΑΣΩ, ενός από τους κορυφαίους παρόχους Υπηρεσιών Υγείας στη χώρα, αξιοποιώντας σύγχρονες λύσεις ePROCUREMENT, μεταβαίνοντας από ένα παραδοσιακό μοντέλο διαπραγματεύσεων σε ένα ψηφιακό και αυτοματοποιημένο μοντέλο διαχείρισης προμηθειών.

Η υιοθέτηση των λύσεων eSOURCE και eAUCTION επιτρέπει τον ουσιαστικό επανασχεδιασμό της διαδικασίας προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών, δημιουργώντας ένα αυτοματοποιημένο, διαφανές και ανταγωνιστικό μοντέλο προμηθειών, το οποίο έχει ήδη οδηγήσει σε μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης διαγωνισμών κατά 66%.

Μέσω της λύσης eSOURCE, αξιοποιεί ηλεκτρονικές διαδικασίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβολής δικαιολογητικών και αξιολόγησης προμηθευτών, ενώ η εφαρμογή eAUCTION επιτρέπει τη διενέργεια ηλεκτρονικών δημοπρασιών με δυναμική βελτίωση προσφορών σε πραγματικό χρόνο, αναπτύσσει τον ανταγωνισμό και εξασφαλίζει διαφάνεια και ίσους όρους συμμετοχής, συμβάλλοντας σε σημαντική μείωση του κόστους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες για την ανάδειξη παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, οι οποίες επέφεραν συνολική εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση που ξεπερνά τις 100.000€, ενισχύοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του οργανισμού μέσω παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, και υποστηρίζοντας τη συνεχή ανάπτυξη και τη στρατηγική ψηφιακή αναβάθμιση του οργανισμού.

Η συνεργασία αυτή αποδεικνύει ότι οι λύσεις ePROCUREMENT της ENTERSOFTONE συνδυάζουν τεχνολογική υπεροχή και επιχειρησιακή αξία, επιτρέποντας σε κάθε οργανισμό να μετασχηματίσει κρίσιμες διαδικασίες προμηθειών σε ένα διαφανές, ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό μοντέλο, ακόμη και σε αγορές υψηλής πολυπλοκότητας όπως η ενέργεια.

Ο κ. Γεώργιος Ράτσικας, Διευθυντής Προμηθειών του Ομίλου ΙΑΣΩ, δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία με την ENTERSOFTONE μας επέτρεψε να αυτοματοποιήσουμε πλήρως τη διαδικασία επιλογής προμηθευτών, να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό και να μειώσουμε σημαντικά τον χρόνο ολοκλήρωσης κάθε έργου. Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες προσφέρουν διαφάνεια, ταχύτητα και αξιοπιστία – στοιχεία που συνάδουν απόλυτα με τη στρατηγική μας για ένα πλήρως ψηφιακό procurement».