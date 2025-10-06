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Στον Θεόδωρο Δρίτσα και τη Νέα Αριστερά η έδρα Τσίπρα
Πολιτική
11:35 - 06 Οκτ 2025

Στον Θεόδωρο Δρίτσα και τη Νέα Αριστερά η έδρα Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
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Την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ανακοίνωσε τη Δευτέρα (6/10) την παραίτησή του από τη βουλευτική του ιδιότητα, λαμβάνει ο Θεόδωρος Δρίτσας.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει έναν ακόμη βουλευτή, καθώς ο κ. Δρίτσας έχει αποχωρήσει από το κόμμα και έχει μετακινηθεί στη Νέα Αριστερά.

Σημειώνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας, με μία μακροσκελή δήλωση στα social media ανακοίνωσε την απόφασή του, υπογραμμίζοντας πως αφήνει τα ορεινά της Βουλής προκειμένου να επιστρέψει στην κοινωνική δράση. Είναι προφανές ότι προαναγγέλλει τη δημιουργία νέου κόμματος. Απευθύνει κάλεσμα σε νυν και πρώην συντρόφους, λέγοντας πως ελπίζει να συναντηθούν σε νέες θάλασσες.

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