Χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα σε επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη: Αλλάζοντας τον κόσμο, μια συνέργεια τη φορά» που πραγματοποιήσε την Πέμπτη (19/3) για 14η χρονιά η BOUSSIAS, στο οποίο το «R» είναι Χορηγός Επικοινωνίας.

Τα παραδείγματα που αναδείχθηκαν στο πάνελ δείχνουν ξεκάθαρα αυτή τη μετάβαση. Η Eurobank, μέσα από το πρόγραμμα «Μπροστά για την Παιδεία», επενδύει συστηματικά στην ενίσχυση της εκπαίδευσης, αποδεικνύοντας πώς μια επιχείρηση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ευκαιριών για τη νέα γενιά. Αντίστοιχα, η Coca-Cola υλοποιεί περισσότερα από 80 έργα σε 38 νησιά και πόλεις, συμβάλλοντας ενεργά στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας και εξοικονομώντας δισεκατομμύρια λίτρα νερού, με ένα σαφές και φιλόδοξο όραμα, όπως το «Zero Drop».

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η συμβολή της Deloitte, η οποία επενδύει σε δράσεις για τα σχολεία και την εκπαίδευση, ενισχύοντας δεξιότητες των νέων και προετοιμάζοντας τους μαθητές για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Μέσα από προγράμματα που συνδέουν την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία ίσων ευκαιριών και στη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων.

Κοινός παρονομαστής όλων αυτών των πρωτοβουλιών είναι η ανάγκη για ευθυγράμμιση: κοινοί στόχοι, διαφάνεια στην ανάδειξη των προβλημάτων και, κυρίως, κοινή ευθύνη στην επίλυσή τους.

Η εμπιστοσύνη αποτελεί τη βάση αυτών των συνεργειών. Και η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται με επικοινωνία, αλλά με συνέπεια, διαφάνεια και απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα. Όταν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι επιχειρήσεις μοιράζονται δεδομένα, αναγνωρίζουν προκλήσεις και συνδιαμορφώνουν λύσεις, τότε δημιουργείται ένα πραγματικό οικοσύστημα κοινωνικής αξίας.

Εξίσου κρίσιμη είναι και η αλλαγή οπτικής εντός των ίδιων των επιχειρήσεων. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως κόστος. Πρέπει να ιδωθεί ως επένδυση, μια επένδυση που ενισχύει τη βιωσιμότητα, τη φήμη και τη μακροπρόθεσμη αξία της εταιρείας, αλλά και την ανθεκτικότητα της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται.

Στο πάνελ συμμετείχαν οι ομιλητές Πάνος Καρδάσης, Διευθυντής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Ειδικών Έργων, Eurobank, Μαρία Ζιούβελου, Chief Marketing Officer & CSR Leader, Deloitte, Εύα Χιώτη, Public Affairs & Sustainability Senior Manager για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, The Coca-Cola Company.