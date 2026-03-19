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«Κρίση» στα crypto λόγω Fed: Το Bitcoin έχασε τα $70.000 – Τα stablecoins κερδίζουν έδαφος
Νομίσματα
16:27 - 19 Μαρ 2026

«Κρίση» στα crypto λόγω Fed: Το Bitcoin έχασε τα $70.000 – Τα stablecoins κερδίζουν έδαφος

Reporter.gr Newsroom
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Η απόρριψη της τιμής του Bitcoin στα 76.000 δολάρια πριν από μερικές ημέρες επιταχύνθηκε χθες, αλλά και σήμερα (Πέμπτη, 19/3), με τον «βασιλιά» των crypto να υποχωρεί κάτω από τα 70.000 δολάρια για πρώτη φορά από την περασμένη Πέμπτη. Παράλληλα, αυξημένη μεταβλητότητα καταγράφεται στα alts, με τις τάσεις να είναι γενικά μεικτές.  

Η σημαντικότερη εξέλιξη για την αγορά της κρυπτογράφησης είναι η απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια – απόφαση που δείχνει ότι η μεγαλύτερη κεντρική τράπεζα παγκοσμίως δεν είναι πολύ πιθανό να προσφέρει έναν ισχυρό ανοδικό καταλύτη στο άμεσο μέλλον. Ως εκ τούτου, η αγορά crypto δεν άργησε να αντιδράσει αρνητικά.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση των αναλυτών, η Fed βλέπει αρκετά έντονο βαθμό αβεβαιότητας και άρα δεν δίνει καμία ένδειξη για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί η ισορροπία μεταξύ πληθωρισμού και οικονομικής δραστηριότητας μετά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Η απότομη πτώση του Bitcoin κάτω από τα 70.000 δολάρια οδήγησε και σε μεταβολές στην κυριαρχία του, η οποία σήμερα (19/3) «παίζει» περίπου στο 58,6%. Ο μέσος όρος της κυριαρχίας του κορυφαίου κρυπτονομίσματος είναι γύρω στο 56,2%. Ωστόσο, πριν κάποιες ημέρες είχε ανέβει και στο 59,4%. Οι αναλυτές παρατηρούν πως το γεγονός ότι το μερίδιο του Bitcoin σημειώνει αυτές τις αυξομειώσεις δείχνει ότι ακόμη και το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα βλέπει εκροές κεφαλαίου.

Να σημειωθεί πως με βάση τα στατιστικά, το μερίδιό του θα έπρεπε να αυξηθεί κατά τη διάρκεια των πτώσεων της αγοράς, καθώς οι επενδυτές θα μετακινούνταν από τα altcoins προς το Bitcoin.

Ωστόσο, αυτή τη φορά φαίνεται η τάση να μετακινούνται προς τα stablecoins. Έτσι, τα κορυφαία tokens συνδεδεμένα με το δολάριο στον κόσμο, USDT και USDC, έχουν αυξήσει το μερίδιό τους στη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων στο 7,76% από 7% και από 3% σε 3,35%, αντίστοιχα.

Η συμπεριφορά αυτή δείχνει ότι οι επενδυτές αισθάνονται ασφαλέστεροι με δολαριακά ισοδύναμα, κάτι κατανοητό, καθώς η έλλειψη σαφήνειας από τη Fed έχει αφήσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές στο έλεος των διακυμάνσεων των τιμών του πετρελαίου. Η ενεργειακή αγορά φαίνεται ιδιαίτερα ανήσυχη, με τις διαταραχές στο Στενό του Ορμούζ, οδηγώντας σε απρόβλεπτα κόστη εισαγωγών ενέργειας παγκοσμίως, που τελικά θα αυξήσουν τον πληθωρισμό.

Οι αναλυτές της πλατφόρμας agentic trading Nansen παρατηρούν ότι η αγορά παραμένει θετική στην κορυφή, αλλά εύθραυστη από κάτω και εξακολουθεί να εξαρτάται περισσότερο από τη ρευστότητα και τις θέσεις των επενδυτών παρά από μια ευρεία ανάπτυξη εμπιστοσύνης.

«Σε όλα τα θέματα, η ίδια δομή αγοράς συνεχίζει να εμφανίζεται: το κεφάλαιο παραμένει επιλεκτικό», σημείωσε ο Nicolai Søndergaard, αναλυτής έρευνας στη Nansen και προσέθεσε:

«Οι κεντρικές τράπεζες δεν αποτελούν πλέον άμεσο ανοδικό καταλύτη για ολόκληρη την αγορά κρυπτονομισμάτων, οι θεσμικές εισροές στηρίζουν τον πυρήνα της αγοράς και όχι όλη την καμπύλη κινδύνου, οι αγορές προβλέψεων προσελκύουν προσοχή ταχύτερα από το να αναπτύσσουν βάθος, και τα altcoins εξακολουθούν να στερούνται το εύρος που συνήθως χαρακτηρίζει μια πραγματική φάση υψηλού ρίσκου».

Ημερήσιες τάσεις

Μετά τις 16:00 (ώρα Ελλάδος) το Bitcoin «παίζει» στα 69.487,87 δολάρια με απώλειες 2,37% και την κεφαλαιοποίησή του να διαμορφώνεται στα 1,40 τρισ. δολάρια.

Την ίδια ώρα, το Ethereum κατρακυλάει κατά 3,03% στα 2.121,07 δολάρια και το Solana κινείται στα 87,82 δολάρια με πτώση 1,24%, ενώ το ΒΝΒ χάνει 1,46% στα 638,59 δολάρια και το XRP κάνει την έκπληξη, πρσθέτοντας 0,15% στο 1,45 δολάριο.

Το Dogecoin χάνει 1,76% στο 0,09279 δολάριο και το Cardano υποχωρεί κατά 2,34% στο 0,2647 δολάριο.

Εν τω μεταξύ, το Monero κάνει βουτιά κατά 3,49% στα 343,55 δολάρια και το Litecoin χάνει 1,06% στα 54,99 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει διαγράψει 100 δισεκατομμύρια δολάρια από το χθεσινό υψηλό και μειώθηκε στα 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το CoinGecko.

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