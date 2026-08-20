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Λιανεμπόριο: Στα €20,17 δισ. ο τζίρος των επιχειρήσεων το β’ τρίμηνο
ΕΜΠΟΡΙΟ
12:31 - 20 Αυγ 2026

Λιανεμπόριο: Στα €20,17 δισ. ο τζίρος των επιχειρήσεων το β’ τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 20.168.125 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,8% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2025, όπου είχε διαμορφωθεί σε 19.616.474 χιλ. ευρώ

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 7.203.563 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,2% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2025, όπου είχε διαμορφωθεί σε 7.121.488 χιλ. ευρώ.

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1. Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 είναι:

• Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, αύξηση 22,8%.

• Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 21,6%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 είναι:

• Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, μείωση 14,8%.

• Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 5,7%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2025 είναι:

• Περιφέρεια Ηπείρου, αύξηση 4,9%.

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αύξηση 3,8%.

Η Περιφέρεια που παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2025 είναι:

• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μείωση 0,1%.

2. Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2025 είναι:

• Περιφέρεια Θεσσαλίας, αύξηση 3,6%.

• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αύξηση 3,4%.

3. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

3.1 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων2 του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 11.403.973 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,0% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 11.183.049 χιλ. ευρώ.

3.2 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 5.395.707 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,0% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 5.289.130 χιλ. ευρώ.

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