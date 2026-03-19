Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικές επιθέσεις με drone στην περιφέρεια Σούμι

Σύμφωνα με την εισαγγελία της περιοχής, δύο αδέλφια, ηλικίας 33 και 37 ετών, σκοτώθηκαν το πρωί της Πέμπτης στην πόλη Χούτιρ-Μιχαϊλίφσκι, έπειτα από ρωσικό πλήγμα.
Σε ξεχωριστό περιστατικό, ένας 62χρονος άνδρας σκοτώθηκε στην πόλη Βελίκα Πισαρίβκα από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), όπως γνωστοποίησε μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Όλεχ Γκριγκόροφ.
Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν αρκετούς τραυματισμούς σε οικισμούς κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.
Σημειώνεται ότι η περιφέρεια του Σούμι είχε καταληφθεί εν μέρει από ρωσικές δυνάμεις κατά την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, ωστόσο αργότερα ανακαταλήφθηκε από τον ουκρανικό στρατό. Τους τελευταίους μήνες, η Μόσχα επιχειρεί εκ νέου να προωθηθεί στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι έχει θέσει υπό τον έλεγχό της αρκετά συνοριακά χωριά.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα από Τετάρτη προς Πέμπτη 133 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), εκ των οποίων τα 109 καταρρίφθηκαν ή αναχαιτίστηκαν.
Κατά τη διάρκεια αυτών των νυχτερινών επιθέσεων, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Οδησσό, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης, Όλεχ Κίπερ.