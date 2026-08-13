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ΥΠΑ: Άνοδος 5,1% στην επιβατική κίνηση 24 αεροδρομίων για το επτάμηνο του 2026
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18:38 - 13 Αυγ 2026

ΥΠΑ: Άνοδος 5,1% στην επιβατική κίνηση 24 αεροδρομίων για το επτάμηνο του 2026

Reporter.gr Newsroom
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Νέα υψηλά επίπεδα, με άνοδο 5,1%, κατέγραψε το επτάμηνο του 2026 η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία), σε σχέση με το 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 ανήλθε στους 6.990.875 επιβάτες, έναντι 6.653.887 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Αύξηση στα στατιστικά στοιχεία για όλα τα αεροδρόμια της ΥΠΑ τον Ιούλιο

Ο Ιούλιος του 2026 παρουσίασε άνοδο επιβατικής κίνησης 3,7%, συνολικά και για τα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ. Ενδεικτικά, το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου, που εξυπηρέτησε και τον Ιούλιο τους περισσότερους ταξιδιώτες, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 3,3% και διακίνησε 1.750.263, έναντι 1.693.791 επιβατών πέρυσι τον ίδιο μήνα.

Σημαντική ανοδική πορεία και στα 39 αεροδρόμια της χώρας (24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ)

Αύξηση 4,9%, προκύπτει και στην επιβατική κίνηση, για το επτάμηνο του 2026 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις. Συγκεκριμένα, έφτασε τα 46.959.903, έναντι 44.749.213 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025. Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 4,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ειδικότερα, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 357.925 πτήσεις, έναντι 342.922 πτήσεων πέρυσι.

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