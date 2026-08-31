Τροχαία: Αυξήθηκαν κατά 8,6% τον Ιούνιο – Μειώθηκαν οι νεκροί και οι τραυματίες

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά1 στοιχεία της έρευνας για τα «Οδικά Τροχαία Ατυχήματα», μηνός Ιουνίου 2026. Ειδικότερα, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη Χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, αυξήθηκαν κατά 8,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (1.062 τον Ιούνιο του 2026, έναντι 978 τον Ιούνιο του 2025).

Από τα παθόντα πρόσωπα των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, καταγράφηκαν 44 νεκροί, 40 βαριά τραυματίες και 1.195 ελαφρά τραυματίες, έναντι 61 νεκρών, 66 βαριά τραυματιών και 1.139 ελαφρά τραυματιών τον Ιούνιο του 2025, παρουσιάζοντας μείωση κατά 27,9% σε νεκρούς, μείωση κατά 39,4%, σε βαριά τραυματίες και αύξηση κατά 4,9% σε ελαφρά τραυματίες.