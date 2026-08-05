Χρηματιστήριο: Στις 2650 η ισχυρή αντίσταση – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Άνοδο κατά 0,65% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2628,73 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 272,1 εκ. ευρώ. Οι αψιμαχίες μεταξύ αγοραστών και πωλητών ήταν το κυρίαρχο στοιχείο στο πρώτο μέρος της συνεδρίαση με το ΓΔ να καταγράφει ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2603 μονάδες λίγο μετά τις 12μμ. Όμως, μετά τις 2μμ, η κυριραχία των αγοραστών ήταν πλήρης με οδηγούς τις τράπεζες και άλλα blue chips (Cenergy, Jumbo, Lamda). Μάλιστα, το υψηλό ημέρας καταγράφηκε στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώθηκαν στο 3,779% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,12%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+2,28%) και την Κύπρου (+3,32%) να υπεραποδίδουν. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Cenergy (+4,39%), το Jumbo (+2,97%), η Lamda (+2,28%), ο Τιτάν (+1,89%), η Helleniq Energy (+1,63%), η Βιοχάλκο (+1,52%), η ΜΟΗ (+1,34%) αλλά και η Intrakom (+4,67%) με την Bylot (+4,19%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα , απώλειες κατέγραψε η Credia (-1,39%), η ΕΥΔΑΠ (-1,05%), η ΔΕΗ (-0,88%), η ΕΕΕ (-1,21%) και η Aegean (-1,69%). Απολογιστικά, 65 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 40 εκείνων που υποχώρησαν. Η Helleniq Energy, η ΔΕΗ, η Βιοχάλκο και η ΕΕΕ ανακοινώνουν σήμερα τα εξαμηνιαία αποτελέσματά . Οι αγορές συνέχισαν και σήμερα την ανοδική τους πορεία, καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Στο Euronext Athens, ο Γ.Δ. αναρριχήθηκε στις 2628 μονάδες μια ανάσα από την ισχυρή αντίσταση των 2650 μονάδων με την οποία άμεσα θα αναμετρηθεί.