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Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά
Ειδήσεις
10:25 - 09 Αυγ 2026

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Reporter.gr Newsroom
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Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς η κορύφωση της θερινής περιόδου έχει οδηγήσει σε μαζικές αναχωρήσεις ταξιδιωτών με προορισμό τα ελληνικά νησιά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μόνο κατά το διήμερο της Παρασκευής και του Σαββάτου, σχεδόν 60.000 επιβάτες αναχώρησαν από τον Πειραιά προς διάφορους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ περίπου 16.000 ταξιδιώτες επέλεξαν τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Η αυξημένη κίνηση συνεχίζεται και σήμερα, Κυριακή (9/8), με το λιμάνι να βρίσκεται και πάλι σε ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς. Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 34.000 επιβάτες θα αναχωρήσουν από τον Πειραιά, ενώ περίπου 9.300 ταξιδιώτες αναμένεται να κατευθυνθούν προς τους προορισμούς του Αργοσαρωνικού.

Για την εξυπηρέτηση του αυξημένου επιβατικού όγκου έχουν προγραμματιστεί σήμερα 23 δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Παράλληλα, προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα πραγματοποιηθούν συνολικά 58 δρομολόγια, εκ των οποίων 34 με ταχύπλοα και 24 με οχηματαγωγά πλοία.

Η εικόνα που παρουσιάζει το λιμάνι του Πειραιά αποτυπώνει τη μεγάλη ταξιδιωτική κίνηση που καταγράφεται τον Αύγουστο, με χιλιάδες επιβάτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Ακτοπλοϊκές εταιρείες και αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και η απρόσκοπτη εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkk7311l8cih?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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