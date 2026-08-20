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Alaska Airlines: Νέα απευθείας πτήση Αθήνα–Σιάτλ από τον Μάιο του 2027
Photo by Alaska Airlines
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16:46 - 20 Αυγ 2026

Alaska Airlines: Νέα απευθείας πτήση Αθήνα–Σιάτλ από τον Μάιο του 2027

Reporter.gr Newsroom
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Η Alaska Airlines ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη νέας απευθείας εποχικής σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Σιάτλ από τις 12 Μαΐου 2027.

Η νέα γραμμή θα εξυπηρετείται τρεις φορές την εβδομάδα, με αεροσκάφος Boeing 787-9 Dreamliner.

Πρόκειται για την πρώτη απευθείας σύνδεση της Αθήνας με το Σιάτλ και, ευρύτερα, με τη βορειοδυτική περιοχή των ΗΠΑ, στις ακτές του Ειρηνικού. Παράλληλα, θα αποτελεί τη μεγαλύτερη σε απόσταση διαδρομή που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η Alaska Airlines.

Ο αριθμός της πτήσης προς την Αθήνα, AS196, αποτελεί συμβολική αναφορά στο 1896 και στην Αθήνα ως γενέτειρα των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο CEO της Alaska Airlines, Ben Minicucci, δήλωσε:

«Πετάμε στους προορισμούς στους οποίους επιθυμούν να ταξιδέψουν οι επιβάτες μας, και η Αθήνα και το Παρίσι βρίσκονται εδώ και χρόνια ψηλά στη λίστα τους. Καθώς αναπτύσσουμε περισσότερες από 12 διεθνείς συνδέσεις μεγάλων αποστάσεων από το Σιάτλ τα επόμενα χρόνια, προσφέρουμε στους ταξιδιώτες περισσότερες δυνατότητες να συνδεθούν με τον κόσμο και περισσότερες ευκαιρίες να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα Atmos Rewards. Αυτή η διεθνής ανάπτυξη γίνεται πραγματικότητα χάρη στους εξαιρετικούς ανθρώπους της εταιρείας μας, οι οποίοι φροντίζουν τους επιβάτες μας και διασφαλίζουν την ασφαλή και αξιόπιστη εκτέλεση των πτήσεών μας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κ. Γιώργος Καλλιμασιάς, δήλωσε:

«Χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση της Alaska Airlines να συνδέσει απευθείας το Σιάτλ με την Αθήνα από τον Μάιο του 2027. Ο νέος αυτός προορισμός στο δίκτυό μας που αποτελεί την πρώτη ιστορικά απευθείας σύνδεση της Αθήνας με τις Βορειοδυτικές ΗΠΑ, θα ενισχύσει περαιτέρω τη δυναμικά αναπτυσσόμενη διασυνδεσιμότητα της Αθήνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργώντας μια νέα γέφυρα για τον τουρισμό, τις επιχειρηματικές σχέσεις, τις επενδύσεις και το εμπόριο μεταξύ της Ελλάδας και της αμερικανικής Δυτικής Ακτής. Καλωσορίζουμε θερμά την Alaska Airlines στην οικογένεια του αεροδρομίου της Αθήνας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη νέα της σύνδεση».

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