ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υδρογονάνθρακες - Chevron: Τι παίρνει το Δημόσιο; Οι επενδύσεις και οι γεωπολιτικές προεκτάσεις
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:39 - 17 Φεβ 2026

Υδρογονάνθρακες - Chevron: Τι παίρνει το Δημόσιο; Οι επενδύσεις και οι γεωπολιτικές προεκτάσεις

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντικές επενδύσεις που θα γίνουν από τη Chevron μέσα από  10 δυνητικές ερευνητικές γεωτρήσεις με ορίζοντα παραγωγής το 2032–2035 περιλαμβάνει η συμφωνία  του αμερικανικού κολοσσού με το ελληνικό δημόσιο. Ουσιαστικά θα γίνει χωρίς κρατικούς πόρους μια αναλυτική επεξεργασία των δεδομένων ώστε να φανεί εάν και ποιες ποσότητες υδρογονανθράκων υπάρχουν στα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα για τα οποία υπεγράφησαν χθες οι συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Το κόστος κάθε ερευνητικής γεώτρησης υπολογίζεται κοντά στα 100 εκατ. ευρώ, με τα περισσότερα από αυτά να πηγαίνουν σε μια αλυσίδα αξίας που αναπτύσσεται παράλληλα και έχουν να κάνουν και με εγχώριες εταιρείες.

Σημειώνεται ότι με βάση όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος οι ελάχιστες εγγυημένες δαπάνες της κοινοπραξίας υπερβαίνουν τα 20 εκατ. ευρώ στην πρώτη φάση και τα 24 εκατ. ευρώ στη δεύτερη. Στη, δε, τρίτη φάση, το ελάχιστο ύψος επένδυσης διαμορφώνεται στα 100 εκατ. ευρώ ανά ερευνητική γεώτρηση, στοιχείο που αποτυπώνει τόσο το τεχνικό κόστος όσο και τον υψηλό επενδυτικό κίνδυνο που συνεπάγεται η υπεράκτια έρευνα σε μεγάλα θαλάσσια βάθη.

Οι περιοχές

Αναλυτικά η κοινοπραξία αναλαμβάνει τις περιοχές «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια Κρήτη I» και «Νότια Κρήτη II». Στο εταιρικό σχήμα, η Chevron κατέχει ποσοστό 70% και τη διαχείριση των έργων, ενώ η HellenIQ Energy συμμετέχει με 30%.

Έτσι όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία το ερευνητικό πρόγραμμα θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις συνολικής διάρκειας επτά ετών, δηλαδή ένα έτος λιγότερο από το μέγιστο που επιτρέπει η νομοθεσία. Η πρώτη φάση, διάρκειας τριών ετών, περιλαμβάνει δισδιάστατες σεισμικές έρευνες στα τρία από τα τέσσερα οικόπεδα.

Στο οικόπεδο «Α2», το οποίο βρίσκεται νότια της Πελοποννήσου, συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθούν εξαρχής τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, επιλογή που αναμένεται να επιταχύνει τη γεωλογική αξιολόγηση και να συντομεύσει τον χρόνο λήψης απόφασης για την πρώτη γεώτρηση. Η δεύτερη φάση, διάρκειας δύο ετών, προβλέπει τη διενέργεια πρόσθετων τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Η τρίτη φάση αφορά τις ερευνητικές γεωτρήσεις, οι οποίες θα προχωρήσουν μόνο εφόσον τα αποτελέσματα των προηγούμενων σταδίων αξιολογηθούν ως ενθαρρυντικά.

Τι παίρνει το Δημόσιο;

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που αποτυπώνεται στις συμβάσεις, εφόσον οι σεισμικές έρευνες και οι ερευνητικές γεωτρήσεις οδηγήσουν σε εντοπισμό εμπορικά αξιοποιήσιμου κοιτάσματος και ληφθεί επενδυτική απόφαση ανάπτυξης, η έναρξη παραγωγής τοποθετείται χρονικά στην περίοδο 2032–2035.

Σε περίπτωση εντοπισμού ικανού κοιτάσματος και μετάβασης στο στάδιο παραγωγής, το συνολικό όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται στο 38%–41% επί των καθαρών κερδών της κοινοπραξίας.

Το ποσοστό αυτό προκύπτει από τον συνδυασμό μισθωμάτων σε περίπτωση παραγωγής, φόρου εισοδήματος 20%, περιφερειακού φόρου, δηλαδή για τις τοπικές κοινωνίες 5%, καθώς και των προβλεπόμενων μπόνους υπογραφής και παραγωγής, των ετήσιων στρεμματικών αποζημιώσεων και λοιπών συμβατικών υποχρεώσεων.

Παράλληλα, με την προσθήκη των νέων παραχωρήσεων, η συνολική έκταση της ελληνικής επικράτειας όπου έχουν πραγματοποιηθεί ή προγραμματίζονται έρευνες για υδρογονάνθρακες αυξάνεται από 47.905 σε 94.094 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η διεύρυνση αυτή σχεδόν διπλασιάζει το γεωγραφικό αποτύπωμα του εθνικού προγράμματος και ενισχύει τις πιθανότητες εντοπισμού εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων.

Στο ίδιο ευρύτερο χρονοδιάγραμμα, έως τα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027 αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στη χώρα μετά από περίπου τέσσερις δεκαετίες από την ExxonMobil στο Οικόπεδο 2 στο Ιόνιο Πέλαγος, εξέλιξη που σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των υπεράκτιων ερευνών σε πιο συστηματική βάση.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/02/2026 - 12:18
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΝ: Σε κρίσιμη συγκυρία, η ανάρτηση Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΝ: Σε κρίσιμη συγκυρία, η ανάρτηση Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Chevron: Καλύτερα των εκτιμήσεων τα προσαρμοσμένα κέρδη
Επιχειρήσεις

Chevron: Καλύτερα των εκτιμήσεων τα προσαρμοσμένα κέρδη

Block 2: Επιτάχυνση και νέα ορόσημα στις έρευνες υδρογονανθράκων
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Block 2: Επιτάχυνση και νέα ορόσημα στις έρευνες υδρογονανθράκων

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «χτυπά» Exxon και Chevron παρά το ράλι τιμών
Ειδήσεις

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «χτυπά» Exxon και Chevron παρά το ράλι τιμών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 20:10

Κύπρος - Βουλευτικές εκλογές: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ στις πρώτες θέσεις - Τρίτο το ακροδεξιό ΕΛΑΜ

Ναυτιλία
24/05/2026 - 19:50

Ορμούζ: Τα πλοία παίρνουν θέση για να αρχίσει ξανά η ροή πετρελαίου - Οι προβλέψεις για τις τιμές

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ