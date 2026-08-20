LPG: «Σπάει» η αλυσίδα μέσω Παναμά – Η Chevron στρέφεται σε μεταφορτώσεις πλοίο με πλοίο για Ασία

Σε εναλλακτικές λύσεις για τη μεταφορά υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (LPG) από τις ΗΠΑ προς την Ασία στρέφονται οι εξαγωγείς, μεταξύ των οποίων η Chevron, καθώς η αυξημένη συμφόρηση στη Διώρυγα του Παναμά και το υψηλό κόστος διέλευσης δημιουργούν νέα δεδομένα στο παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Η νέα πρακτική αφορά τη χρήση μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship transfers), μέσω της οποίας τα φορτία LPG μεταφέρονται σε διαφορετικά πλοία προκειμένου να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και το αυξημένο κόστος που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα πλοία στη διώρυγα.

Το εμπόριο LPG από την Ακτή του Κόλπου των ΗΠΑ προς την Ασία πραγματοποιείται κατά κανόνα με μεγάλα δεξαμενόπλοια τύπου Neopanamax. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα πλοία βρίσκονται αντιμέτωπα με ολοένα υψηλότερο κόστος διέλευσης από τη Διώρυγα του Παναμά.

Αντίθετα, οι ναύλοι για τα μικρότερα δεξαμενόπλοια τύπου Panamax, τα οποία χρησιμοποιούν διαφορετικό σύστημα δεξαμενών και δεν αντιμετωπίζουν στον ίδιο βαθμό τις συγκεκριμένες πιέσεις, δεν έχουν αυξηθεί αντίστοιχα, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg από traders.

Η κίνηση της Chevron

Ενδεικτική της νέας στρατηγικής είναι η περίπτωση δύο πλοίων τύπου Neopanamax που έχουν ναυλωθεί από τη Chevron, των Fritzi N και Pacific Yantai.

Σύμφωνα με στοιχεία ναυλώσεων που εξέτασε το Bloomberg, τα δύο δεξαμενόπλοια αναμένεται να παραλάβουν φορτία LPG στα ανοικτά του λιμανιού Balboa, στις ακτές του Ειρηνικού στον Παναμά.

Τα φορτία εκτιμάται ότι θα προέρχονται από πλοία τύπου Panamax, τα οποία θα έχουν ήδη περάσει από τη Διώρυγα του Παναμά. Με αυτόν τον τρόπο, το LPG θα μεταφορτώνεται στα μεγαλύτερα πλοία και στη συνέχεια θα μεταφέρεται μέσω του Ειρηνικού προς την Ασία.

Το LPG χρησιμοποιείται ευρέως ως καύσιμο για μαγείρεμα, ενώ αξιοποιείται και σε ορισμένες μορφές βιομηχανικής παραγωγής.

Πίεση στη Διώρυγα του Παναμά

Η συγκεκριμένη πρακτική αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι ενεργειακές αγορές προσαρμόζονται στις νέες πιέσεις που δημιουργούνται στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Η Διώρυγα του Παναμά αποτελεί κρίσιμη διαδρομή για τις αμερικανικές εξαγωγές LPG προς την Ασία. Ωστόσο, οι μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής και το αυξημένο κόστος διέλευσης έχουν οδηγήσει τους μεταφορείς στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.

Οι πιέσεις εντείνονται από τις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος έχει αναδιαμορφώσει τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές, αυξάνοντας τη ζήτηση για αμερικανικά ενεργειακά φορτία προς την Ασία.

Παράλληλα, το φαινόμενο Ελ Νίνιο προκαλεί ξηρότερες συνθήκες στην Κεντρική Αμερική και συμβάλλει στη μείωση της στάθμης των υδάτων στη διώρυγα, περιορίζοντας περαιτέρω τις δυνατότητες διέλευσης.

Οι δύο αυτές εξελίξεις συμπίπτουν με την αυξανόμενη ροή αμερικανικής ενέργειας προς την Ασία, δημιουργώντας πρόσθετη πίεση σε μια ήδη επιβαρυμένη εμπορική διαδρομή.

Περισσότερο αμερικανικό LPG κατευθύνεται στην Ασία

Η σημασία της συγκεκριμένης διαδρομής αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τις αμερικανικές εξαγωγές.

Περίπου 60% των εξαγωγών LPG των ΗΠΑ έχουν κατευθυνθεί προς την Ασία από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με την Kpler. Το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο του 2025 ήταν περίπου 55%.

Η αυξημένη εξάρτηση από την ασιατική αγορά καθιστά ακόμη πιο σημαντική τη διατήρηση ομαλών και οικονομικά βιώσιμων θαλάσσιων διαδρομών.

Το κόστος της αναμονής εκτοξεύεται

Τα πλοία που επιθυμούν να περάσουν από τη Διώρυγα του Παναμά συνήθως καταβάλλουν ένα προκαθορισμένο τέλος μέσω διαδικασίας κράτησης.

Ωστόσο, η αύξηση των χρόνων αναμονής, ιδιαίτερα για τα μεγαλύτερα πλοία, έχει δημιουργήσει μια νέα πρακτική: ορισμένοι μεταφορείς ανταλλάσσουν τις κρατήσεις τους, καταβάλλοντας ουσιαστικά υψηλότερο τίμημα προκειμένου να αποφύγουν την κανονική ουρά αναμονής.

Το κόστος αυτής της επιλογής έχει αυξηθεί σημαντικά.

Την περασμένη εβδομάδα, το τέλος για ένα Neopanamax που έφτανε στη διώρυγα χωρίς προηγούμενη κράτηση και επιθυμούσε να εξασφαλίσει άμεση διέλευση ανήλθε στο ιστορικό υψηλό των 4,6 εκατ. δολαρίων.

Η εκτόξευση του κόστους δίνει στους εξαγωγείς ισχυρό κίνητρο να εξετάσουν εναλλακτικές μεθόδους μεταφοράς, ακόμη και αν αυτές απαιτούν επιπλέον χειρισμούς και μεταφόρτωση των φορτίων.

Νέα δεδομένα στο παγκόσμιο εμπόριο LPG

Η επιλογή των ship-to-ship transfers αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι ενεργειακές εταιρείες επιχειρούν να προσαρμοστούν στις αναταράξεις που προκαλούν ταυτόχρονα οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι καιρικές συνθήκες και οι περιορισμοί στις βασικές θαλάσσιες υποδομές.

Για τους Αμερικανούς εξαγωγείς, η αυξανόμενη ζήτηση από την Ασία δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες, αλλά παράλληλα αυξάνει την ανάγκη για ευέλικτες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις μεταφοράς.

Η πρακτική της μεταφόρτωσης στο Balboa δείχνει ότι η αγορά αναζητά ήδη τρόπους να παρακάμψει τα σημεία συμφόρησης, καθώς το κόστος και οι καθυστερήσεις στη Διώρυγα του Παναμά καθιστούν ολοένα πιο ακριβή την παραδοσιακή διαδρομή των μεγάλων δεξαμενόπλοιων.