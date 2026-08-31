Reuters: Chevron, ONGC, GE Vernova και άλλες εταιρείες κοντά σε συμφωνίες για ενεργειακά έργα στη Βενεζουέλα

Η αμερικανική Chevron και η GE Vernova, η ινδική ONGC, η ιταλική Eni και η κολομβιανή GeoPark βρίσκονται σε τροχιά υπογραφής τελικών συμφωνιών στη Βενεζουέλα, έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων για την οριστικοποίηση ενεργειακών έργων στη χώρα του ΟΠΕΚ, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές προετοιμασίες στο Reuters.

Οι συμφωνίες ενδέχεται να υπογραφούν ακόμη και μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι συγκεκριμένες συμφωνίες είναι ξεχωριστές από τη μεγάλη συμφωνία μεταξύ Καράκας και Ουάσινγκτον που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και προβλέπει την απόκτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες συμμετοχής σε 17 πετρελαϊκά κοιτάσματα, τα οποία διαθέτουν αποδεδειγμένα αποθέματα περίπου 64 δισ. βαρελιών.

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου στο ένα πέμπτο των συνολικών αποθεμάτων αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Οι νέες συμφωνίες εντάσσονται στην προσπάθεια διεθνών ενεργειακών ομίλων να ενισχύσουν την παρουσία τους στη Βενεζουέλα και να προχωρήσουν στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στον ενεργειακό τομέα, μετά από μια μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων.