Yπογραφές μεταξύ Δημοσίου, Chevron και HelleniQ Energy για παραγωγή φυσικού αερίου έως το 2035

Στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μπήκαν οι υπογραφές για τις συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-HelleniQ Energy που αφορούν στην παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, με τον πρωθυπουργό να χαρακτηρίζει την υπογραφή των συμφωνιών ως «άλμα» της χώρας στον τομέα της ενέργειας.

Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπήθηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, καθώς και από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνη Στεφάτο.

Από την πλευρά των παραχωρησιούχων, τις σχετικές συμβάσεις υπέγραψαν ο αντιπρόεδρος της Chevron, Γκάβιν Λιούις, και ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENIQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισης.

Παρουσίαση των συμβάσεων

Στο Μουσείο της Ακρόπολης πραγματοποιείται η παρουσίαση των συμφωνιών που σηματοδοτούν την επίσημη έναρξη μιας νέας φάσης στο πρόγραμμα ερευνών υδρογονανθράκων, μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Όπως σημειώθηκε σε προηγούμενο ρεπορτάζ του «R», η υπογραφή των συμφωνιών ουσιαστικά αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα στην ενίσχυση του ελληνικού ενεργειακού σχεδιασμού, με τις σεισμικές εργασίες να αναμένονται να ξεκινήσουν περί τα τέλη του 2026.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι όταν η ΝΔ ανέλαβε τη διακυβέρνηση το 2019, παρέλαβε ένα πρόγραμμα έρευνας υδρογονανθράκων που, αν και στρατηγικά ήταν σωστό στα χαρτιά, δεν είχε τη δυναμική που απαιτούνταν. Το όραμα, όπως είπε, υπήρχε αλλά δεν είχε υλοποιηθεί με την απαραίτητη αποφασιστικότητα.

«Από την πρώτη ημέρα αλλάξαμε αυτή την κατάσταση. Προχωρήσαμε άμεσα στην κύρωση συμφωνιών που είχαν υπογραφεί στο παρελθόν αλλά δεν είχαν προχωρήσει. Πραγματοποιήσαμε εκτεταμένες σεισμικές έρευνες — περισσότερες μέσα σε έναν χρόνο από όσες είχαν γίνει την προηγούμενη δεκαετία — ώστε να χαρτογραφήσουμε καλύτερα τις προοπτικές που διαθέτουμε», προσέθεσε ο ίδιος.

Οι περιοχές

Ο λόγος για τέσσερα θαλάσσια τεμάχια σε Κρήτη και Πελοπόννησο συνολικής έκτασης 47.000 τ.χ. και δη στις περιοχές «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II»

Αυτές οι περιοχές αποδίδονται στην κοινοπραξία της Chevron και της HELLENiQ ENERGY, οι οποίες – με βάση πληροφορίες – θα «πατήσουν» σε ένα επενδυτικό πλάνο που αναπτύσσεται σε τρία στάδια:

Το πρώτο αφορά σε δισδιάστατες σεισμικές έρευνες με ελάχιστη εγγυημένη δαπάνη άνω των 20 εκατ. ευρώ .

με ελάχιστη εγγυημένη δαπάνη . Το δεύτερο αφορά την απόκτηση τρισδιάστατων δεδομένων , οι επενδύσεις ανέρχονται σε 24 εκατ. ευρώ .

, οι επενδύσεις ανέρχονται σε . Το τρίτο περιλαμβάνει ερευνητική γεώτρηση, με εκτιμώμενο κόστος που προσεγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται, δε, ότι η εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης στο «οικόπεδο 2» στο Ιόνιο από την Κοινοπραξία ExxonMobil-Energean-HelleniQ Energy αποτελεί την πρώτη γεώτρηση στη χώρα μετά από 40 χρόνια και η πρώτη γενικά σε μεγάλα θαλάσσια βάθη.

Μάλιστα, σχετικά με αυτό, ο πρωθυπουργός σημείωσε:

«Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα — θα έλεγα μάλιστα ένα άλμα. Τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα στα οποία εισέρχονται η Chevron και η Hellenic Energy καλύπτουν μια τεράστια έκταση. Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα ερευνών μας κάλυπτε περίπου 48.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Με τη συμφωνία αυτή, η έκταση αυξάνεται στα 94.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα — σχεδόν διπλασιάζεται με μία υπογραφή η διαθέσιμη προς έρευνα περιοχή της χώρας».

«Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη συμφωνία. Αποτελεί σημαντική ενίσχυση και κρίσιμο στοιχείο της συνολικής ενεργειακής μας στρατηγικής. Κατανοούμε πλήρως τον ρόλο που διαδραματίζουν οι υδρογονάνθρακες — και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν για πολλά ακόμη χρόνια. Γι’ αυτό και έχουμε επενδύσει σημαντικά σε αγωγούς φυσικού αερίου, σταθμούς συμπίεσης, τερματικούς σταθμούς LNG και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο. Οι επενδύσεις αυτές προχωρούν παράλληλα με τις στρατηγικές μας επιλογές στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ελλάδα αξιοποιεί δυναμικά το ηλιακό και αιολικό της δυναμικό, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Από καθαρός εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, έχουμε εξελιχθεί σε σημαντικό εξαγωγέα», είπε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης.

Οι σεισμικές έρευνες

Με βάση τα όσα έχουν αναφέρει στελέχη της κοινοπραξίας οι σεισμικές εργασίες τοποθετούνται χρονικά προς τα τέλη του 2026, με το ερευνητικό σκάφος που θα ναυλώσει η Chevron να καλύπτει θαλάσσια έκταση περίπου 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Κάθετος διάδρομος

Σχετικά με τον Κάθετο Διάδρομο, υπάρχουν υψηλές προσδοκίες ότι θα υπάρξει ουσιαστική ενεργοποίησή του, ειδικά μετά τις διαβουλεύσεις που προγραμματίζονται για τις 24 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των χωρών της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η συνάντηση έχει ως στόχο να αρθούν τα εμπόδια που μέχρι τώρα περιορίζουν τη δυνατότητα μεταφοράς σημαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω της Ελλάδας προς τον Βορρά, με τελικό προορισμό την Ουκρανία. Στον βαθμό που θα μειωθεί το κόστος μεταφοράς μέσω του ελληνικού συστήματος, ο διάδρομος αναμένεται να επεκταθεί περαιτέρω.

Παράλληλα, η εφαρμογή της απαγόρευσης εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ μέχρι το τέλος του 2027 αναμένεται να δώσει αποφασιστική ώθηση στο έργο, καθώς θα δημιουργηθεί σημαντικό κενό εφοδιασμού στην περιοχή.

Επί του παρόντος, πάντως, ο διάδρομος αυτός – που αποτελείται από τις υποδομές υποδοχής και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στη χώρα μας και τους διασυνδετήριους αγωγούς με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης – προβάλλεται ως βασική επιλογή για την υποκατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου από το 2027 και μετά.

Ωστόσο, πέρα από αυτό, στο βαθμό που θα υπάρξουν ανακαλύψεις εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων στη χώρα, ο διάδρομος θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ως δίαυλος για την εξαγωγή των ποσοτήτων αερίου που – με την προϋπόθεση πάντα ότι θα επιβεβαιωθούν – θα υπερβαίνουν τις ανάγκες της εγχώριας κατανάλωσης.

Όπως τόνισε, άλλωστε, σήμερα (16/2) ο κ. Μητσοτάκης, «η ιστορική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο δημιουργεί σημαντικές νέες ευκαιρίες για τη χώρα». Υπογράμμισε, δε, πως «θέλουμε να παράγουμε το δικό μας φυσικό αέριο. Η Ευρώπη το χρειάζεται και εμείς θέλουμε να συμβάλουμε στην κάλυψη αυτής της ανάγκης».

«Η Ελλάδα διαθέτει έτοιμες υποδομές για να βοηθήσει τους γείτονές της να αποκτήσουν πρόσβαση σε φυσικό αέριο μέσω νέων διαδρομών. Πιστεύουμε ακράδαντα στον Κάθετο Διάδρομο ως εναλλακτική λύση στο ρωσικό αέριο», σημείωσε ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων, ενώ προσέθεσε κλείνοντας:

«Η έρευνα ενέχει αβεβαιότητα, το γνωρίζουμε όλοι. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι υπάρχει μέχρι να το διερευνήσουμε. Πιστεύουμε όμως σε αυτή την προσπάθεια. Και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που έχουμε μαζί μας, τόσο τη Chevron όσο και τη Hellenic Energy, τον εθνικό μας ενεργειακό πρωταθλητή, ως εταίρους. Καλώς ήρθατε και καλή επιτυχία!».