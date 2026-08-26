ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ρεύμα: Ράλι στη χονδρεμπορική αγορά - «Πονοκέφαλος» τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10:25 - 26 Αυγ 2026

Ρεύμα: Ράλι στη χονδρεμπορική αγορά - «Πονοκέφαλος» τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η νέα άνοδος στις τιμές της ενέργειας επαναφέρει στο προσκήνιο την ανησυχία για το κόστος που ενδέχεται να κληθούν να αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά τους επόμενους μήνες. Η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κινείται σε υψηλά επίπεδα, ενώ το φυσικό αέριο παραμένει πάνω από τα 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, η τιμή του φυσικού αερίου διαμορφώνεται κοντά στα 64 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στο Χρηματιστήριο Ενέργειας φτάνει σήμερα τα 184 ευρώ/MWh. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν νέα δεδομένα για την ενεργειακή αγορά και επαναφέρουν το ερώτημα κατά πόσο οι αυξημένες χονδρεμπορικές τιμές θα επηρεάσουν και τα τιμολόγια που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση χονδρεμπορική τιμή τον Ιούλιο είχε διαμορφωθεί περίπου στα 110 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ τα σημερινά επίπεδα είναι σημαντικά υψηλότερα, στα 130,66 ευρώ/MWh. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις τιμές των τιμολογίων του Σεπτεμβρίου και στο κατά πόσο μέρος της αύξησης αυτής θα μετακυλιστεί στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Πάντως, και τους προηγούμενους μήνες, όταν η χονδρεμπορική αγορά είχε παρουσιάσει ανοδικές τάσεις, η πλειονότητα των παρόχων δεν προχώρησε σε σημαντικές αναπροσαρμογές των τιμολογίων της. Το αν η ίδια στάση θα διατηρηθεί και αυτή τη φορά θα εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών αγορών και τη διάρκεια των πιέσεων στο ενεργειακό κόστος.

Άνοδος των ενεργειακών τιμών σε ολόκληρη την Ευρώπη

Οι πιέσεις δεν περιορίζονται στην ελληνική αγορά. Το υψηλό ενεργειακό κόστος αποτελεί πρόβλημα για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς η νέα άνοδος του φυσικού αερίου επηρεάζει άμεσα το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το φυσικό αέριο βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο των εξελίξεων, προσεγγίζοντας επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τις αρχές του 2023. Η αυξημένη ζήτηση στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με την προσπάθεια αρκετών χωρών να ενισχύσουν τα αποθέματά τους, προσθέτει νέα δυναμική στην αγορά.

Την ίδια ώρα, οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα. Ως αποτέλεσμα, κάθε σημαντική μεταβολή στην τιμή του καυσίμου μπορεί να επηρεάσει και τη διαμόρφωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας.

Στροφή των νοικοκυριών στα σταθερά τιμολόγια

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας, ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά φαίνεται να αναζητούν μεγαλύτερη ασφάλεια και προβλεψιμότητα στους λογαριασμούς τους. Σύμφωνα με την πρόσφατη ετήσια έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, το 2025 καταγράφηκε σημαντική στροφή των οικιακών καταναλωτών προς τα σταθερά, ή «μπλε», τιμολόγια.

Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, οι έντονες διακυμάνσεις στις χονδρεμπορικές τιμές φαίνεται ότι ώθησαν αρκετούς καταναλωτές να εγκαταλείψουν το Ειδικό, ή «πράσινο», τιμολόγιο και να επιλέξουν προγράμματα με σταθερή χρέωση.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η σταδιακή απομάκρυνση από το Ειδικό Τιμολόγιο συνεχίστηκε και μέσα στο 2025. Στις 31 Δεκεμβρίου 2024, το 72,67% των οικιακών καταναλωτών παρέμενε στο συγκεκριμένο καθεστώς, ενώ έως τον Δεκέμβριο του 2025 το ποσοστό είχε υποχωρήσει στο 58%.

Η μεταβολή αυτή δείχνει ότι σημαντικό μέρος των καταναλωτών δεν παρέμεινε στο αρχικό καθεστώς ένταξης, αλλά προχώρησε σε ενεργή επιλογή διαφορετικού τύπου τιμολογίου. Η μεγαλύτερη μετακίνηση καταγράφηκε προς τα σταθερά προγράμματα, ενώ μικρότερο ήταν το ενδιαφέρον για τα κυμαινόμενα τιμολόγια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το μερίδιο των σταθερών τιμολογίων υπερδιπλασιάστηκε, από 13,3% στο τέλος του 2024 σε 28,7% έναν χρόνο αργότερα. Η τάση αυτή αποτυπώνει την αυξημένη προτίμηση των νοικοκυριών για προϊόντα που προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα ως προς την τελική χρέωση.

Η ενίσχυση των σταθερών τιμολογίων φαίνεται να συνδέεται με την ανάγκη των καταναλωτών να προστατευθούν από τις συχνές διακυμάνσεις της ενεργειακής αγοράς. Ωστόσο, καθοριστικό ρόλο εξακολουθεί να παίζει και το επίπεδο των προσφερόμενων τιμών, καθώς η επιλογή ενός προγράμματος επηρεάζεται τόσο από την ανάγκη για σταθερότητα όσο και από το κατά πόσο οι χρεώσεις παραμένουν ανταγωνιστικές.

Με τις διεθνείς εξελίξεις να διατηρούν την αβεβαιότητα σε υψηλά επίπεδα, η πορεία του φυσικού αερίου και της χονδρεμπορικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας θα βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο. Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν οι αυξημένες πιέσεις στις αγορές θα αποδειχθούν προσωρινές ή αν θα αρχίσουν να αποτυπώνονται και στους λογαριασμούς των νοικοκυριών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Καμπανάκι» Καφούνη ενόψει ΔΕΘ: Πτώση 6,1% το β&#039; τρίμηνο ακόμη και για τις μεγάλες επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις

«Καμπανάκι» Καφούνη ενόψει ΔΕΘ: Πτώση 6,1% το β' τρίμηνο ακόμη και για τις μεγάλες επιχειρήσεις

XA: Ισχυρότερη στήριξη η περιοχή των 2.588 μονάδων
Αναλύσεις

XA: Ισχυρότερη στήριξη η περιοχή των 2.588 μονάδων

Μητσοτάκης: Καταργούνται οριστικά οι περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας
Πολιτική

Μητσοτάκης: Καταργούνται οριστικά οι περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χατζηδάκης: Δεν θα καταργηθεί το τεκμαρτό – Έρχονται «ενδιαφέρουσες εξελίξεις» στο ρεύμα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Δεν θα καταργηθεί το τεκμαρτό – Έρχονται «ενδιαφέρουσες εξελίξεις» στο ρεύμα

Σε ένα περιβάλλον διαρκών ανατροπών οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναζητούν σταθερότητα στο ρεύμα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σε ένα περιβάλλον διαρκών ανατροπών οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναζητούν σταθερότητα στο ρεύμα

Καύσωνας και ρεκόρ ζήτησης δοκιμάζουν το ηλεκτρικό δίκτυο – «Ασπίδα» προστασίας οι ΑΠΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Καύσωνας και ρεκόρ ζήτησης δοκιμάζουν το ηλεκτρικό δίκτυο – «Ασπίδα» προστασίας οι ΑΠΕ

Καταναλωτική εμπιστοσύνη ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο – Το πετρέλαιο εκ νέου απειλή
Ειδήσεις

Καταναλωτική εμπιστοσύνη ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο – Το πετρέλαιο εκ νέου απειλή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
26/08/2026 - 11:12

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές με φόντο την πτώση του πετρελαίου και τα αποτελέσματα της Nvidia

Επιχειρήσεις
26/08/2026 - 10:56

Motor Oil: Οι «βατήρες» ανάπτυξης, το μομέντουμ της συγκυρίας και οι νέες επενδύσεις

Πολιτική
26/08/2026 - 10:46

Τσουκαλάς: Οι συνταξιούχοι δεν έχουν αμνησία - H κυβέρνηση ΝΔ υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου

Ειδήσεις
26/08/2026 - 10:40

Συμφωνία Ελλάδας - Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου FREMM

Ανεμοδείκτης
26/08/2026 - 10:37

Ο «κρυφός» παράγοντας που μπορεί να κρίνει την πολιτική σταθερότητα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/08/2026 - 10:25

Ρεύμα: Ράλι στη χονδρεμπορική αγορά - «Πονοκέφαλος» τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Επιχειρήσεις
26/08/2026 - 10:14

«Καμπανάκι» Καφούνη ενόψει ΔΕΘ: Πτώση 6,1% το β' τρίμηνο ακόμη και για τις μεγάλες επιχειρήσεις

Αναλύσεις
26/08/2026 - 09:54

XA: Ισχυρότερη στήριξη η περιοχή των 2.588 μονάδων

Πολιτική
26/08/2026 - 09:51

Μητσοτάκης: Καταργούνται οριστικά οι περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας

Πολιτική
26/08/2026 - 09:43

Κασιδιάρης: Επιστρέφει στην πολιτική σκηνή μετά την αποφυλάκισή του;

Χρηματιστήρια
26/08/2026 - 09:30

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Τα βλέμματα στραμμένα σε πετρέλαιο και Nvidia

Ειδήσεις
26/08/2026 - 09:20

Πυρκαγιές: Μάχη σε 39 αγροτοδασικές εστίες – Βελτιωμένη η εικόνα σε Βοιωτία και Σαλαμίνα

Επιχειρήσεις
26/08/2026 - 09:13

Gnomon Informatics: Διψήφιοι ρυθμοί ανάπτυξης και αύξηση των κερδών κατά +37%

Ειδήσεις
26/08/2026 - 09:00

Φεντόροφ: Η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα αλλαγές για να μην χάσει τον πόλεμο

Ειδήσεις
26/08/2026 - 08:43

ifo: Σημαντική άνοδος των προσδοκιών για τις γερμανικές εξαγωγές

Νομίσματα
26/08/2026 - 08:31

Οι 4 παράγοντες πίσω από το ισχυρό ράλι του Bitcoin

Εμπορεύματα
26/08/2026 - 08:06

Οι ελπίδες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή φέρνουν πτώση στο πετρέλαιο

Πολιτική
26/08/2026 - 08:04

Κυβέρνηση: Πυρετώδεις συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς για να γεμίσει το «καλάθι» της ΔΕΘ

Ειδήσεις
26/08/2026 - 07:59

Η ΕΕ σκληραίνει τη στάση της προς την Κίνα – Νέα μέτρα προ των πυλών

Επιχειρήσεις
26/08/2026 - 07:55

Nvidia: Η Morgan Stanley βλέπει πιστωτικό κίνδυνο $200 δισ. από την έκρηξη της AI

Ειδήσεις
26/08/2026 - 07:49

«Πυρηνικό deal» Τραμπ–Σαουδικής Αραβίας: Η συμφωνία που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
26/08/2026 - 07:48

Δεκαπέντε οδηγοί φορτηγών στην εξέλιξη των DAF

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
26/08/2026 - 07:46

Geely Starray EM-i: Η υβριδική πρόταση με οικογενειακούς όρους

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
26/08/2026 - 07:44

Ερχεται το φορτηγό της Tesla;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
26/08/2026 - 07:39

Αυτόνομη οδήγηση: Που το πάνε οι αυτοκινητοβιομηχανίες

Magazino
26/08/2026 - 07:30

Free City: 20 δωρεάν εκδηλώσεις για διασκέδαση την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου

Ειδήσεις
25/08/2026 - 23:45

Κούβα: Καταδικάζει την παράταση του αμερικανικού εμπάργκο – Προσπάθεια οικονομικού στραγγαλισμού

Ειδήσεις
25/08/2026 - 23:30

ΛεΜπρόν Τζέιμς: Άντλησε σχεδόν $300 εκατ. μέσω ομολόγων με «ενέχυρο» τα μελλοντικά του έσοδα

Ειδήσεις
25/08/2026 - 23:22

Αιφνιδιαστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα: Μυστικές επαφές με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ειδήσεις
25/08/2026 - 23:13

Wall: «Ανάσα» στις αγορές με πτώση των yields – Ράλι στους ημιαγωγούς, τα βλέμματα στη Nvidia

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ