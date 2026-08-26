«Καμπανάκι» Καφούνη ενόψει ΔΕΘ: Πτώση 6,1% το β' τρίμηνο ακόμη και για τις μεγάλες επιχειρήσεις

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«Η ανάλυση του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ επιβεβαιώνει τους ισχυρούς κλυδωνισμούς που βιώνει το ελληνικό εμπόριο. Το δεύτερο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών των εμπορικών επιχειρήσεων (εκτός τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων) μειώθηκε, σε πραγματικούς όρους, κατά 3,7%, εξέλιξη χειρότερη από την ήδη αρνητική επίδοση του πρώτου τριμήνου», σχολίασε σήμερα (26/8) ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης, με αφορμή την ανάλυση του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών στα καταστήματα Λιανικού εμπορίου εκτός τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων κατά το Β΄ τρίμηνο και σωρευτικά κατά το Α΄ εξάμηνο του 2026.

Παράλληλα, όπως ο ίδιος αναφέρει:

«Πλέον, η πτώση του τζίρου, σε αποπληθωρισμένες τιμές, εμφανίζει νέα χαρακτηριστικά: Αποτυπώνεται, πλέον, με ιδιαίτερα ισχυρή ένταση στις μεγάλες επιχειρήσεις (-6,1% σε πραγματικούς όρους) και ακολουθούν οι πολύ μικρές (-3,8%) και μικρές (-3,2%). Διασώζονται μόνο οι μεσαίες (+2,3%), τα αποτελέσματα όμως των οποίων δεν αρκούν για να ανατρέψουν την καθοδική πορεία του κλάδου. Τα παραπάνω ευρήματα έχουν συγκεκριμένες αιτίες, οι οποίες έχουν εδώ και καιρό επισημανθεί με κάθε τρόπο από την ΕΣΕΕ: Μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, ως αποτέλεσμα και του σωρευτικά διογκωμένου πληθωρισμού, που αποτυπώνεται στην αύξηση της επιβάρυνσης για διατροφή, του κόστους στέγασης, ενέργειας αλλά και την ευρύτερη αλλαγή του καταναλωτικού μοντέλου και της απορρόφησης ενός σημαντικού τζίρου από τις ασύδοτες πολυεθνικές ψηφιακές πλατφόρμες.

Αυτά σε συνδυασμό με την περιορισμένη πρόσβαση σε ρευστότητα, σημαντική αύξηση του κόστους λειτουργίας, πιέσεις από τον εισαγόμενο αθέμιτο ανταγωνισμό των ηλεκτρονικών πλατφορμών, καθώς και υψηλές φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονων ανακατατάξεων και αυξημένης αβεβαιότητας δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα.

Στο νέο αυτό πλαίσιο, η λήψη άμεσων ισχυρών μέτρων για την ουσιαστική ελάφρυνση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών, την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας δεν αποτελεί απλώς προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αλλά κρίσιμη παράμετρο για τη βιωσιμότητα και την επιβίωσή τους».

Εξέλιξη του Κύκλου Εργασιών στα καταστήματα Λιανικού Εμπορίου

εκτός Τροφίμων/Οχημάτων /Καυσίμων

Β΄ Τρίμηνο 2026

Σημαντική πτώση (3,7%) σε πραγματικές τιμές στον κύκλο εργασιών του κλάδου

Το Β΄ τρίμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο εκτός τροφίμων/οχημάτων/καυσίμων μειώθηκε, σε πραγματικές τιμές, κατά 3,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, [όταν σε ονομαστικές τιμές αυξήθηκε κατά +1,2%] [1] .

σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, [όταν σε ονομαστικές τιμές αυξήθηκε κατά +1,2%] . Η εξέλιξη αυτή σημαίνει πως ο αύξηση του ονομαστικού τζίρου στο σύνολο του λιανικού οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην άνοδο του γενικού επιπέδου των τιμών (πληθωρισμό) και όχι στην πώληση περισσότερων προϊόντων.

Για μία ακόμη φορά σημειώνεται πως η πλέον ανησυχητική εξέλιξη έγκειται στο γεγονός ότι η επιβράδυνση/ υποχώρηση του κύκλου εργασιών σε πραγματικούς όρους φαίνεται να παγιώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα (Διάγραμμα 1).

Μεγάλες και ΜμΕ: Σημαντικές οι διαφοροποιήσεις

Το Β΄ τρίμηνο του 2026, οι μεγάλες επιχειρήσεις κατέγραψαν ισχυρή πτώση των πραγματικών τους πωλήσεών κατά 6,1% [-1,3%] (Διάγραμμα 2).

των πραγματικών τους πωλήσεών κατά 6,1% [-1,3%] (Διάγραμμα 2). Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών για το σύνολο των ΜμΕ στο λιανικό κινήθηκε στην ίδια κατεύθυνση αλλά με ηπιότερους ρυθμούς αφού ο τζίρος, σε διορθωμένες ως προς τον πληθωρισμό τιμές, υποχώρησε κατά 2,9% [+2,0%] την ίδια χρονική περίοδο.

Η διάρθρωση του τζίρου εντός των ΜμΕ

Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι πωλήσεις χωρίς τις ανοδικές πιέσεις του πληθωρισμού υποχώρησαν, συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, κατά 3,8% [1,1%] (Διάγραμμα 3).

επιχειρήσεις, οι πωλήσεις χωρίς τις ανοδικές πιέσεις του πληθωρισμού συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, κατά [1,1%] (Διάγραμμα 3). Οι μικρές επιχειρήσεις φαίνεται να πιέζονται στον ίδιο σχεδόν βαθμό καθώς, σε πραγματικές τιμές, η πτώση στον τζίρο ανήλθε σε 3,2% [+1,7%] .

καθώς, [+1,7%] Σε σαφώς καλύτερη κατάσταση οι μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες σε αποπληθωρισμένες τιμές είδαν τον πραγματικό τους τζίρο να ενισχύεται κατά 2,3% [+7,5%] .

Εξέλιξη του Κύκλου Εργασιών στα καταστήματα Λιανικού Εμπορίου

εκτός Τροφίμων/Οχημάτων /Καυσίμων

Ά Εξάμηνο 2026

Σημαντική μείωση (-2,3%) του κύκλου εργασιών του κλάδου σε πραγματικές τιμές

Το Ά Εξάμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών σε πραγματικές τιμές στο Λιανικό εμπόριο συρρικνώνεται κατά 2,3% [+1,6%] σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

[+1,6%] σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η πλέον όμως ανησυχητική εξέλιξη έγκειται στο γεγονός ότι οι επιδόσεις του τζίρου του Λιανικού επιδεινώνονται σταθερά τα τελευταία έτη, τόσο σε ονομαστικές όσο και σε πραγματικές τιμές (Διάγραμμα 1).

Μεγάλες και ΜμΕ: Σημαντικές οι διαφοροποιήσεις

Το Ά εξάμηνο του 2026, οι μεγάλες επιχειρήσεις κατέγραψαν σημαντική υποχώρηση των πραγματικών τους πωλήσεων κατά 2,8% [+1,2%] (Διάγραμμα 2).

Στην ίδια κατεύθυνση αλλά με ελαφρώς ηπιότερο ρυθμό μειώθηκε ο κύκλος εργασιών, διορθωμένος ως προς τις πληθωριστικές πιέσεις, για το σύνολο των ΜμΕ στο λιανικό, κατά 2,1% [+1,8%] .

Η διάρθρωση του τζίρου στις ΜμΕ

Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι πωλήσεις χωρίς τις ανοδικές πιέσεις του πληθωρισμού υποχώρησαν, συγκριτικά με πέρυσι, κατά 3,4% [0,5%] (Διάγραμμα 3).

επιχειρήσεις, οι πωλήσεις χωρίς τις ανοδικές πιέσεις του πληθωρισμού υποχώρησαν, συγκριτικά με πέρυσι, κατά [0,5%] (Διάγραμμα 3). Οι μικρές επιχειρήσεις φαίνεται να πιέζονται λιγότερο καθώς, σε πραγματικές τιμές, η πτώση στον τζίρο ανήλθε σε 1,7% [2,2%] .

καθώς, [2,2%] Σε σαφώς καλύτερη κατάσταση οι μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες σε αποπληθωρισμένες τιμές είδαν τον πραγματικό τους τζίρο να ενισχύεται κατά 3,7%[+7,9%].

Σημαντικά δεδομένα για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο εκτός τροφίμων/οχημάτων/καυσίμων Ά Εξαμήνου

Σε όρους απόλυτων μεγεθών, η ονομαστική αύξηση του κύκλου εργασιών για το Ά εξάμηνο 2026 ανήλθε σε 210,9 εκ. ευρώ, με το συνολικό τζίρο της περιόδου να διαμορφώνεται σε 13,1 δις ευρώ από 12,9 δις το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

εκ. ευρώ, με το συνολικό τζίρο της περιόδου να διαμορφώνεται σε 13,1 δις ευρώ από 12,9 δις το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Η ποσοστιαία μείωση (σε πραγματικούς όρους) στην κατηγορία «Λιανικό Εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα » (-5,5%) του 2026 δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων περί ανακατεύθυνσης ή μη των καταναλωτών σε πιο φθηνά και χαμηλότερης ποιότητας προϊόντα, μετά την εκρηκτική άνοδο που είχε παρατηρηθεί το προηγούμενο έτος.

» (-5,5%) του 2026 δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων περί ανακατεύθυνσης ή μη των καταναλωτών σε πιο φθηνά και χαμηλότερης ποιότητας προϊόντα, μετά την εκρηκτική άνοδο που είχε παρατηρηθεί το προηγούμενο έτος. Το Α΄ εξάμηνο του 2026, σε επιμέρους κατηγορίες λιανικού εμπορίου (εκτός τροφίμων/οχημάτων/καυσίμων) και σε πραγματικές τιμές, οι μεγαλύτερες αυξήσεις του τζίρου εντοπίστηκαν στις επιμέρους κατηγορίες: «Ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών» (+10,3%), «Ρολογιών και Κοσμημάτων» (+9,8%),« Σιδηρικών και Χρωμάτων» (+6,2%) και τέλος «Ηλεκτρικών οικιακών συσκευών» (+4,8%).

Αντίθετα, στις κατηγορίες με τη μεγαλύτερη πραγματική πτώση τζίρου συγκαταλέγονται εκείνες των: «Κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων» (-10,9%), «Βιβλίων» (-6,3%), «Καινούργιων Ειδών» όπως οπτικά, δώρα, σουβενίρ, είδη τέχνης κ.ά. (-6,0%), Επίπλων και Φωτιστικών» (-5,7%) κλπ.

Οι πωλήσεις στην κατηγορία των υποδημάτων παρέμειναν σχεδόν στάσιμες (-0,9%) ενώ για την ένδυση δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα σχετικά δεδομένα προς σύγκριση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης του Τειρεσία, η συνολική αξία των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συναλλαγματικών που καταγράφηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ανήλθε σε 46,7 εκατ. ευρώ, με την εικόνα όμως του Ιουνίου να εμφανίζει σαφή επιδείνωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, το όφελος του εμπορίου από τον τουρισμό δεν είναι το αναμενόμενο. Ειδικότερα, το πρώτο εξάμηνο του έτους η εισερχόμενη τουριστική κίνηση ενισχύθηκε κατά 15,4% ενώ οι εισπράξεις κατά 14,8% (μεταβολές σε τρέχουσες τιμές). Εντούτοις, αυτές οι ισχυρές επιδόσεις δεν αποτυπώθηκαν και στα μεγέθη του εμπορίου, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις στον τομέα καλύτερης σύνδεσης εμπορίου και τουρισμού και προώθησης ενός νέου“ brand name ” της χώρας ως και αγοραστικού προορισμού.

Ωστόσο, αυτό που προκαλεί εύλογο προβληματισμό είναι τα ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα του Β΄ τριμήνου, τα οποία επιτάχυναν την πτώση του κύκλου εργασιών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη διεθνή αβεβαιότητα, τη μικρή διασυνδεσιμότητα εμπορίου και τουρισμού, τις πληθωριστικές πιέσεις, την άνοδο των επιτοκίων παρέμβασης, τον τερματισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και τη συρρίκνωση των ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης διεθνώς δεν φαίνεται να επιτρέπουν αισιοδοξία για το μέλλον. Οι επιχειρηματίες εναποθέτουν πλέον τις ελπίδες τους σε μέτρα και δράσεις περισσότερο φιλικά ως προς την επιχειρηματικότητα.