Μητσοτάκης: Καταργούνται οριστικά οι περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας

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«Από σήμερα έως την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χηρείας, μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου. Περίπου 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις, ενώ 75.000 συνταξιούχοι απαλλάσσονται από την επιστροφή αναδρομικών και 122.000 που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις συνεχίζουν να τις διατηρούν». Αυτό σημειώνει μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Facebook

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει τη νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων.

Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα προ της περικοπής που υπέστησαν.

Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά.

Ένα πρόβλημα, λοιπόν, που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται, τώρα, οριστικά, αποκαθιστώντας μία μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε!»